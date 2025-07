Vidéo – Thaïlande – Cambodge : la guerre des frontières

La Thaïlande et le Cambodge sont en rivalités pour la délimitation de leurs frontières. Sur terre comme sur mer, les enjeux sont majeurs. Pour l’accès à l’énergie et pour la place de la Chine. Analyse de Jean-Baptiste Noé

Île de Ko Kut, temple de Preah Vihear : les enjeux frontaliers entre la Thaïlande et le Cambodge sont sources de conflits. Entre délimitations historiques et influences de la Chine, ce sont des enjeux qui vont au-delà des deux pays et dans lesquels la France est directement impliquée.