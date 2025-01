Vidéo – Ukraine : l’OTAN ressuscitée

En 2019, Emmanuel Macron disait que l’Otan était en état de mort cérébrale. En 2022, l’organisation est ressuscitée à la suite de la guerre d’Ukraine. Jean-Baptiste Noé analyse les évolutions de l’Otan au cours des 30 dernières années et les débats et controverses au sujet de l’organisation.

L’OTAN, créée en 1949 pour contrer l’Union soviétique, a vu son rôle transformé après la Guerre froide. Bien qu’affaiblie dans les années 1990, son utilité a été ravivée par l’invasion de l’Ukraine en 2022, renforçant la sécurité collective en Europe de l’Est face à la Russie. Perçue comme un outil de la puissance américaine, l’OTAN reste essentielle pour les pays baltes et la Pologne, confrontés à des menaces historiques. Cependant, les États-Unis se recentrent sur l’Asie et la Chine, reléguant l’Europe au second plan. Malgré les discours sur l’autonomie européenne, l’OTAN demeure le pilier de la défense occidentale.

A voir également : Vidéo – Ukraine : pourquoi la Russie a perdu