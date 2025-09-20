Vidéo – Yémen : la guerre des houthis

En mer Rouge, les houthis attaquent les navires ayant des liens réels ou supposés avec Israël. Une guerre qui met à mal le trafic maritime mondial. Entretien exclusif pour comprendre le fonctionnement de ce mouvement.

Dans cet épisode, Zone Grise donne la parole au Dr Hizam Al‑Assad.

Le Dr Al-Assad est un haut cadre du mouvement Ansar Allah (Houthis) au Yémen. Il est impliqué dans la planification de la stratégie navale depuis le début du conflit autour de Gaza et du contrôle des voies maritimes, notamment le détroit de Bab el Mandeb. Les Houthis mènent des attaques contre des navires qu’ils considèrent liés à Israël ou à ses alliés.

À travers cette interview inédite, ce responsable expose les raisons de l’engagement d’Ansar Allah dans ce conflit régional, les tactiques utilisées en mer, les types d’armes mobilisés — drones, missiles, embarcations rapides — ainsi que les conditions posées par le mouvement pour mettre fin aux hostilités.

Ses propos sont éclairés par les interventions de Tigrane Yégavian, chercheur spécialiste du Moyen-Orient, qui replace cette guerre navale dans le contexte plus large des tensions régionales, de l’axe de résistance et des recompositions stratégiques autour du Yémen.

Une émission proposée par Orbis géopolitique