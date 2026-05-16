2011 : Les Indignés ont ébranlé l’Espagne. Mais qui a récupéré leur colère ?

Le 15 mai 2011, plusieurs centaines de milliers d’Espagnols descendaient dans les rues pour dénoncer la corruption, l’austérité et un système politique jugé incapable de répondre à l’effondrement social. Quinze ans plus tard, le « 15-M » demeure l’un des grands tournants de l’Espagne contemporaine.

Ce qui apparaissait comme une mobilisation spontanée de jeunes précaires campant sur la Puerta del Sol s’est progressivement transformé en phénomène politique, culturel et institutionnel — avec l’émergence de Podemos, les « mairies du changement » et une recomposition durable du paysage partisan.

Mais le bilan est contrasté : les fractures sociales qui avaient alimenté la colère — logement, précarité, défiance envers les élites — demeurent partiellement ouvertes, et une partie de la colère s’est déplacée vers la droite radicale.

Le 15 mai 2011, plusieurs centaines de milliers d’Espagnols descendent dans les rues pour dénoncer la corruption, l’austérité et un système politique jugé incapable de répondre à l’effondrement social provoqué par la crise financière de 2008. Quinze ans plus tard, le mouvement des « Indignés » — plus connu en Espagne sous le nom de « 15-M » — demeure l’un des grands tournants de l’Espagne contemporaine. Ce qui apparaissait alors comme une mobilisation spontanée de jeunes précaires campant sur la Puerta del Sol, cœur symbolique de Madrid, s’est progressivement transformé en un phénomène politique, culturel et institutionnel dont les conséquences structurent encore en partie la vie publique espagnole en 2026.

L’Espagne de 2011 est un pays traumatisé par l’éclatement de la bulle immobilière de 2008. Pendant plus d’une décennie, la croissance espagnole avait reposé sur le crédit facile, la spéculation foncière et la construction massive de logements. Lorsque le système s’effondre, le pays bascule dans une crise d’une violence exceptionnelle : le chômage, qui n’était que de 8 % en 2007, atteint 21,29 % au premier trimestre 2011. Près de cinq millions de personnes se retrouvent sans emploi. La jeunesse est particulièrement frappée — le chômage des moins de 25 ans grimpe à plus de 43 %, alimentant un profond sentiment de déclassement.

Cette génération de diplômés sans avenir devient le cœur sociologique du « 15-M ». À leur détresse économique s’ajoute une colère morale : tandis que les banques en difficulté sont sauvées à coups de milliards d’euros d’argent public, des milliers de familles sont expulsées de leur logement pour défaut de paiement. La Plateforme des personnes affectées par les crédits hypothécaires (PAH), créée en 2009, transforme cette humiliation individuelle en combat collectif.

« Ils ne nous représentent pas »

Un tel rejet ne vise pas seulement la finance : il frappe aussi le système politique issu de la transition démocratique de 1978. Depuis des décennies, la vie politique espagnole repose sur l’alternance entre le Parti populaire (PP) et le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE). Or, aux yeux d’une partie croissante de la population, cette alternance ressemble désormais à une illusion démocratique. Dans les manifestations apparaît un sigle devenu historique, « PPSOE », manière de dénoncer l’existence d’une même élite politique gouvernant indépendamment des aspirations populaires.

L’été 2011 marque un point de rupture symbolique avec la réforme express de l’article 135 de la Constitution, adoptée conjointement par le PP et le PSOE sous pression européenne, afin de donner la priorité au remboursement de la dette publique sur les dépenses sociales. Pour beaucoup de militants de gauche, cette décision représente une véritable trahison démocratique de la part du président du gouvernement socialiste, José Luis Rodríguez Zapatero.

« Le slogan « Ils ne nous représentent pas » ne réclame pas seulement un changement de gouvernement : il remet en cause le fonctionnement même de la démocratie représentative espagnole. »

Le 15 mai 2011, la plateforme ¡Democracia Real Ya! (« Démocratie réelle maintenant ! ») convoque des manifestations dans plus d’une centaine de villes. À Madrid, un petit groupe décide de camper sur la Puerta del Sol. L’évacuation policière du campement provoque l’effet inverse de celui recherché : des milliers de personnes affluent dès le lendemain pour réoccuper la place. En quelques jours, l’Espagne voit surgir des campements citoyens imitant celui de la capitale — Barcelone, Valence, Séville, Bilbao, Saragosse. Selon plusieurs estimations, entre six et huit millions d’Espagnols participent directement ou indirectement aux assemblées, manifestations ou actions liées au « 15-M ».

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De la Puerta del Sol au Parlement

L’un des traits les plus marquants du mouvement des Indignés est son passage progressif de la rue aux institutions. À partir de juin 2011, les campements centraux sont démantelés afin d’éviter l’épuisement militant. Le mouvement se décentralise dans les quartiers et les villes, autour de problématiques concrètes : défense des services publics, blocage des expulsions immobilières, aide alimentaire.

En janvier 2014 naît la formation politique Podemos. Fondé notamment par Pablo Iglesias et Íñigo Errejón, le parti reprend le langage du « 15-M » et oppose « ceux d’en bas » à « la caste ». Son ascension est fulgurante : quatre mois après sa création, Podemos obtient 1,2 million de voix aux élections européennes. Les élections générales de 2015 et 2016 bouleversent l’échiquier politique : la part cumulée du PP et du PSOE chute de plus de 73 % des voix en 2011 à environ 50 %. L’Espagne entre dans une période d’instabilité parlementaire chronique.

Les élections municipales de 2015 permettent l’émergence des « mairies du changement ». Madrid passe sous le contrôle de Manuela Carmena, Barcelone élit Ada Colau — tête de proue de la lutte contre les expulsions immobilières —, Valence, Cadix et Saragosse basculent elles aussi. Ces municipalités expérimentent de nouvelles pratiques : budgets participatifs, politiques de transparence, audits de la dette, développement du logement social.

« Les élections municipales de 2015 ont permis l’émergence des « mairies du changement ». Même si beaucoup sont revenues sous contrôle des partis traditionnels, certaines innovations administratives se sont durablement installées dans la gestion municipale espagnole. »

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Une victoire culturelle, un échec social ?

Quinze ans après, le bilan du « 15-M » apparaît profondément contrasté. Sur le plan culturel et politique, le mouvement a incontestablement transformé l’Espagne : la participation citoyenne s’est accrue, la société est plus politisée qu’au début des années 2010, et la corruption fait désormais l’objet d’une surveillance permanente. Néanmoins, les problèmes sociaux qui avaient alimenté la colère des Indignés n’ont pas disparu. Le chômage est retombé autour de 11,5 % en 2026, mais la précarité demeure massive, notamment chez les jeunes, dont le taux de chômage dépasse encore 26 %.

La crise du logement a changé de visage sans être résolue. En 2011, la colère visait principalement les expulsions liées aux crédits hypothécaires. Quinze ans plus tard, la principale angoisse concerne les loyers, avec des hausses supérieures à 75 % dans certaines grandes villes. Dans des métropoles comme Madrid ou Barcelone, la gentrification et l’explosion des locations touristiques ont progressivement exclu les classes populaires et une partie des classes moyennes des centres urbains.

La revanche du bipartisme et la nouvelle indignation

L’autre paradoxe du « 15-M » réside dans la résilience du système politique qu’il voulait dépasser. Le bipartisme traditionnel a certes été affaibli mais il n’a pas disparu. Aux élections générales de 2023, le PP et le PSOE totalisent encore près de 65 % des voix et 258 sièges sur 350 au Congrès des députés. Les nouveaux partis issus de la vague contestataire ont connu une forte érosion : Ciudadanos a pratiquement disparu, Podemos s’est fragmenté au fil des conflits internes, des scissions successives et des scandales. L’espace de la gauche alternative est désormais dominé par des coalitions plus larges comme Sumar, en grande difficulté face à des socialistes de nouveau hégémoniques à gauche.

Le destin des têtes d’affiche emblématiques illustre cette normalisation parfois douloureuse. Pablo Iglesias a quitté la politique active en 2021. Ada Colau reste une référence internationale du municipalisme progressiste mais s’est éloignée de la première ligne après avoir perdu la mairie de Barcelone en 2023. Íñigo Errejón a vu sa carrière brutalement brisée en 2024 après des accusations de harcèlement et d’abus sexuels.

Dans le même temps, une partie de la colère sociale s’est déplacée vers la droite radicale. Des formations comme Vox ou Se Acabó la Fiesta utilisent désormais les réseaux sociaux et les codes numériques popularisés par le « 15-M » pour canaliser le rejet de l’immigration, des politiques écologiques ou du féminisme. La « révolte des places » a laissé place à une « révolte des algorithmes », où la polarisation permanente remplace souvent la recherche de consensus collectif.

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Un héritage toujours ouvert

Quinze ans après les premières tentes de la Puerta del Sol, le mouvement des Indignés continue de hanter la démocratie espagnole. Il n’a pas provoqué la révolution politique que certains espéraient, mais il a profondément modifié les règles du jeu démocratique. Le citoyen espagnol de 2026 est plus critique, plus mobilisé et plus exigeant envers ses institutions qu’il ne l’était en 2011.

Les fractures sociales qui avaient alimenté l’explosion des Indignés demeurent partiellement ouvertes. La crise du logement, la précarité générationnelle et la méfiance envers les élites continuent de nourrir une colère diffuse. Quinze ans après, le slogan « Démocratie réelle maintenant » conserve une étonnante actualité — outre-Pyrénées et dans le reste du monde, bien que ces revendications soient désormais portées par une certaine frange de la droite.

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