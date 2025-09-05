Conflits, revue de géopolitique
Podcast – L’école anglo-saxonne de géopolitique

5 septembre 2025

Présentation de l’école anglo-saxonne de géopolitique. Ses principaux auteurs, les grandes idées, les grands thèmes.

Jean-Baptiste Noé

Docteur en histoire économique (Sorbonne-Université), professeur de géopolitique et d'économie politique à l'Ircom. Rédacteur en chef de Conflits.

