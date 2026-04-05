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Podcast – Roger Trinquier : le penseur de la guerre révolutionnaire

5 avril 2026

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Photo : Podcast (c) Conflits

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Podcast – Roger Trinquier : le penseur de la guerre révolutionnaire

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Roger Trinquier est un officier parachutiste ayant eu un rôle de premier plan lors de la bataille d’Alger en 1957. Auteur de plusieurs ouvrages dans les années 60, il est connu comme l’un des théoriciens majeurs de la pratique de la contre-insurrection afin de lutter contre le terrorisme.

Ses théories ont été prises pour modèle et enseignées par l’armée américaine depuis des décennies. Cet ouvrage présente un texte inédit de cet officier. Il offre un éclairage passionnant sur trois faits : Premièrement, la guerre d’Algérie telle qu’elle a été pensée par l’un de ses protagonistes les plus remarquables ; deuxièmement, le remaniement des théories françaises sur la « guerre révolutionnaire » à la suite de la bataille d’Alger (1957) ; et enfin, l’émergence d’une réflexion sur les spécificités du terrorisme, bien avant l’apparition des Terrorism Studies à la fin des années 1960.

Son importance dépasse donc largement le moment conjoncturel de la guerre d’Algérie et de sa mise en « mémoire ». Un document essentiel, à l’actualité évidente pour comprendre les débuts de la longue histoire des études sur le terrorisme.

Invité : Daniel Dory. Émission présentée par Ludovic François

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À propos de l’auteur
Daniel Dory

Daniel Dory

Daniel Dory. Chercheur et consultant en analyse géopolitique du terrorisme. A notamment été Maître de Conférences HDR à l’Université de La Rochelle et vice-ministre à l’aménagement du territoire du gouvernement bolivien. Membre du Comité Scientifique de Conflits.