Podcast – Mayotte : un défi pour la France

Pourquoi, dans l’archipel des Comores, Mayotte est-elle toujours une possession française ? Retour sur l’histoire et sur les graves problèmes économiques et sociaux rencontrés par cette île.
Émission présentée par Jean-Baptiste Noé
Émission présentée par Jean-Baptiste Noé
Mots-clefs : Outre-mer
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L'histoire de la mer Noire s'articule entre l'Europe et l'Asie, entre les mondes russes et ottomans, mais aussi grecs et romains. C'est une mer de confrontation, à la fois à l'écart de l'Europe et pourtant proche d'elle. Jean-Baptiste Noé analyse les tensions géopolitiques actuelles...
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