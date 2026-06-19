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Podcast – Mayotte : un défi pour la France

19 juin 2026

Temps de lecture : < 1 minute

Photo : Mayotte (c) Conflits

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Podcast – Mayotte : un défi pour la France

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Pourquoi, dans l’archipel des Comores, Mayotte est-elle toujours une possession française ? Retour sur l’histoire et sur les graves problèmes économiques et sociaux rencontrés par cette île.

Émission présentée par Jean-Baptiste Noé

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À propos de l’auteur
Jean-Baptiste Noé

Jean-Baptiste Noé

Docteur en histoire économique (Sorbonne-Université), professeur de géopolitique et d'économie politique à l'Ircom. Rédacteur en chef de Conflits.