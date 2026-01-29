Conflits, revue de géopolitique
Conflits, revue de géopolitique

29 janvier 2026

Afrique de l'Est, Économie, énergies et entreprises

Après cinq ans d’arrêt, le Mozambique relance le méga-projet gazier Mozambique LNG de TotalEnergies, suspendu après une attaque jihadiste meurtrière.

Le Mozambique va relancer officiellement jeudi un méga-projet gazier dirigé par le géant énergétique français TotalEnergies, qui était resté en suspens pendant près de cinq ans après une attaque jihadiste meurtrière.

Le président mozambicain Daniel Chapo annoncera la reprise du projet Mozambique LNG lors d’une cérémonie à laquelle assistera le patron de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a indiqué le gouvernement.

À lire également : Les leçons énergétiques de TotalEnergies

Ce projet d’un montant de 20 milliards de dollars, situé dans la province septentrionale de Cabo Delgado, à la frontière avec la Tanzanie, a été mis à l’arrêt à la suite d’une attaque jihadiste sanglante en mars 2021 sur la ville voisine de Palma (nord).

À lire également : Canal du Mozambique : un enjeu de premier ordre pour l’Afrique, l’Europe et l’Asie

Revue Conflits avec AFP

