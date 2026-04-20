Afrique du Sud : le procès Malema, miroir d’une nation sous tension

L’Afrique du Sud est traversée par de profondes tensions. La récente condamnation de Julius Malema, leader radical de gauche, dépasse largement le cadre judiciaire.

Elle agit comme un détonateur, révélant les fractures persistantes d’une société où se mêlent héritage de l’apartheid, rivalités politiques et crispations raciales.

Entre accusations de racisme judiciaire, soupçons de manipulation politique et flambée des tensions raciales, le pays retient son souffle.

Dans une Afrique du Sud toujours hantée par les cicatrices de l’apartheid, la condamnation de Julius Malema à plusieurs années de prison pour usage illégal d’une arme à feu en public a provoqué une onde de choc politique et sociale. Le leader des Economic Freedom Fighters (EFF), parti de gauche radicale devenu en une décennie l’une des principales forces d’opposition du pays, troisième au Parlement fédéral, se retrouve au cœur d’une affaire judiciaire qui dépasse largement le cadre pénal.

Entre accusations de racisme, soupçons de manipulation politique et flambée des tensions raciales, le pays retient son souffle.

Julius Malema, figure radicale et inflammable de la politique sud-africaine

Ancien président de la Ligue de jeunesse de l’ANC, exclu du parti du Président Nelson Mandela pour « divisions internes », Julius Malema, 45 ans, s’est imposé comme l’une des figures les plus controversées de la scène politique sud-africaine. Fondateur des Economic Freedom Fighters (Combattants pour la liberté économique), il incarne une ligne idéologique radicale : nationalisation des mines et des banques, expropriation des terres sans compensation (70 % des terres agricoles étant exploitées par la minorité afrikaner) et discours frontal contre les inégalités héritées de l’apartheid.

Décrit par plusieurs médias comme un orateur charismatique, mais provocateur, « bruyant, intransigeant et souvent en rupture avec les codes institutionnels », Malema a construit sa popularité sur une rhétorique de rupture. Ses partisans voient en lui la voix des exclus du système post-apartheid ; ses détracteurs, un populiste dangereux flirtant avec les lignes rouges du discours racial.

« Ses partisans voient en lui la voix des exclus du système post-apartheid ; ses détracteurs, un populiste dangereux flirtant avec les lignes rouges du discours racial. »

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Une condamnation immédiatement dénoncée comme « politique et raciste »

L’affaire remonte à juillet 2018, lors du cinquième anniversaire de l’EFF. Une vidéo devenue virale montre Julius Malema tirant en l’air avec ce qui semble être un fusil d’assaut lors d’une célébration publique. Cette scène, largement relayée sur les réseaux sociaux, a conduit à une procédure judiciaire engagée notamment par le groupe d’extrême droite et puissant syndicat AfriForum, représentant les intérêts de la minorité afrikaner.

Après plusieurs années de procédure et de recours, le tribunal de KuGompo City a finalement rendu son verdict le 16 avril 2026 : cinq ans de prison pour usage illégal d’arme à feu en public, deux ans pour possession de munitions, ainsi que plusieurs sanctions complémentaires, dont des amendes. Si Malema reste pour l’instant libre en attendant son appel, la condamnation marque un tournant politique majeur.

La juge Twanet Olivier, à l’origine de la décision, a justifié sa position en soulignant la gravité des faits. Mais la sévérité du jugement a immédiatement déclenché une tempête politique. Dès sa sortie du tribunal, Julius Malema a attaqué frontalement la magistrate, dénonçant un jugement qu’il estime « commandité ». Dans une déclaration particulièrement virulente, il a affirmé : « Ça n’avait rien à voir avec la loi. C’est le racisme qui s’est exprimé. La juge Olivier est une raciste notoire et incompétente. »

« Je ne comparaîtrai plus devant cette horrible tête blanche. Je vais saisir la Cour suprême, où l’on ne se laisse pas guider par les émotions, mais par la loi. »

Face à une foule vêtue de rouge, la couleur de son parti, Malema a été plus loin : « J’en ai assez de voir sa sale gueule (…). Je ne comparaîtrai donc plus devant cette horrible tête blanche. Je vais saisir la Cour suprême, où l’on ne se laisse pas guider par les émotions, mais par la loi », a déclaré celui qui peut toutefois conserver son mandat de député. Selon lui, la juge a été téléguidée par « une main invisible », accusant les suprémacistes blancs d’avoir tenté de le bâillonner.

Des accusations immédiatement rejetées par les autorités judiciaires et saluées en revanche par plusieurs partis d’opposition. Le Freedom Front Plus, parti d’extrême droite, a rappelé que « personne n’est au-dessus des lois », tandis que l’Alliance démocratique (DA), principal parti d’opposition, a parlé d’un « message qui permet de restaurer la confiance dans notre système de justice pénale ». Les deux mouvements étant partie intégrante d’un gouvernement d’unité nationale condamné par Julius Malema. À l’écart du jugement rendu, les représentants d’AfriForum se sont réjouis de cette décision, copieusement insultés par les membres de l’EFF.

À l’inverse, certains responsables politiques ont exprimé leur inquiétude face à une condamnation jugée politiquement explosive, tandis que d’autres figures ont évoqué une décision potentiellement disproportionnée. Le secrétaire général de la Fédération sud-africaine des syndicats (Saftu), Zwelinzima Vavi, s’est dit « profondément choqué » par le jugement rendu contre le leader de l’EFF.

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« Kill the Boer, kill the farmer » : la ligne de fracture raciale toujours vive

Au-delà de l’affaire judiciaire, c’est surtout le positionnement idéologique de Julius Malema qui ravive les tensions. Son usage récurrent du chant historique de lutte antiapartheid « Kill the Boer, kill the farmer » (tue le boer, tue le fermier) continue d’alimenter la controverse.

Pour ses partisans, il s’agit d’un chant de libération, symbole de la résistance contre l’oppression raciale. Pour ses détracteurs, il constitue une incitation directe à la violence contre les agriculteurs blancs sud-africains. Bien que la Cour constitutionnelle ait estimé par le passé que ce chant ne relevait pas du discours de haine dans son contexte historique, la polémique reste intacte. C’est d’ailleurs encore ce même chant que Julius Malema a chanté à la sortie du tribunal avec ses partisans rassemblés pour cette occasion.

« Pour ses partisans, « Kill the Boer » est un chant de libération. Pour ses détracteurs, une incitation directe à la violence contre les agriculteurs blancs. »

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Sur la scène internationale, des figures comme le président américain Donald Trump ou Elon Musk, détenteur du réseau social X (anciennement Twitter) ont repris cette controverse, évoquant un « génocide blanc » en Afrique du Sud. Une accusation largement contestée, mais politiquement explosive. Selon divers rapports gouvernementaux qui reconnaissent une hausse des attaques ciblées de fermes appartenant aux Afrikaners, seul un millier de Sud-Africains blancs auraient été victimes d’assassinats. Un chiffre contesté par AfriForum qui en évoque d’autres cinq fois plus élevés.

Cette affaire intervient également dans un contexte de fortes tensions sociales. L’Afrique du Sud reste marquée par des inégalités profondes, où la majorité noire demeure confrontée à un chômage élevé et à une pauvreté structurelle, tandis qu’une minorité blanche conserve une part importante des richesses agricoles et économiques. Dans ce climat fragile, le discours de Julius Malema trouve un écho particulier auprès d’une jeunesse désillusionnée, dans un pays miné par la corruption, une violence endémique et qui s’est fortement dégradée économiquement depuis la fin de l’apartheid en 1994. Selon plusieurs analystes, l’EFF capitalise sur cette frustration, transformant chaque épisode judiciaire en récit politique de persécution.

Mais cette stratégie comporte un risque majeur : celui d’attiser davantage les fractures raciales. Certains observateurs redoutent une spirale de radicalisation politique, où chaque camp se radicalise face à l’autre, dans un pays où la mémoire de l’apartheid reste encore brûlante.

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Vers une crise politique durable ?

Pour ses partisans, Julius Malema est un martyr politique, victime d’un système judiciaire instrumentalisé. Pour ses adversaires, il incarne une dérive populiste dangereuse susceptible de fragiliser davantage la cohésion nationale.

Entre ces deux visions irréconciliables, l’Afrique du Sud avance sur une ligne de crête. Si son appel venait à confirmer la peine, Malema serait empêché d’exercer son mandat parlementaire, un scénario qui pourrait affaiblir durablement l’EFF. Mais une relaxe, à l’inverse, renforcerait encore son statut de leader contestataire. Libre de ses mouvements, la procédure d’appel pourrait prendre plusieurs années et Malema pourrait se représenter aux prochaines élections législatives prévues en 2029.

« Dans un pays où l’idée de sécession de la province du Cap fait son chemin, cette affaire révèle un malaise plus profond : celui d’une nation qui peine encore à trouver un équilibre entre justice, mémoire et avenir. »

Dans un pays où les blessures du passé ne sont jamais totalement refermées, où l’idée de sécession de la province du Cap fait son chemin, cette affaire dépasse le simple cadre judiciaire. Elle révèle un malaise plus profond : celui d’une nation qui, plus de trente ans après la fin de l’apartheid, peine encore à trouver un équilibre entre justice, mémoire et avenir.

Et dans cette atmosphère lourde, chaque prise de parole, chaque verdict, chaque slogan résonne comme un avertissement à ne pas prendre à la légère.

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