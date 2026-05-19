Annonce – Les Rencontres de Sisco : une semaine de grec ancien au cœur du Cap Corse

Au cœur du Cap Corse, à Sisco, face à Capraia et l’île d’Elbe, dans le parc de la mairie à l’ombre des chênes, ce stage d’une semaine propose une approche vivante et progressive du grec ancien, accessible aux débutants comme aux élèves plus avancés, ainsi que des conférences et des dialogues — un peu comme dans les jardins de l’Académie ou du Lycée. Et cela, dans une philia ou une paideia fondatrices, pour approcher une belle littérature et une histoire essentielle : celles des Grecs, la nôtre.

Langue, littérature, histoire et pensée grecques — juillet-août 2026

Le programme

Chaque matin, deux heures de langue grecque avec Anne Sokolowska, agrégée de lettres classiques (9h30-11h30), à partir d’un texte de Plutarque — « le dernier, le plus aimable et le plus grand des sages de la Grèce, sur la limite extrême du monde antique » — : la Vie de Thésée. Une approche lexicale (formation des mots et étymologie) sera privilégiée. Commentaires d’Olivier Battistini, écrivain et maître de conférences HDR en histoire grecque (11h30-12h30). Après chaque séance, des exercices adaptés au niveau de chacun, avec correction individualisée.

Chaque soir, conférences d’Olivier Battistini (1 heure), autour, en alternance, des Présocratiques, de Thucydide « l’historien politique », de Platon « le philosophe-roi », et d’Aristote « le maître de ceux qui ont science », avec mise en perspective des textes étudiés.

Préparation en amont pour les débutants

Pour les participants qui ne connaissent pas l’alphabet grec, des séances de préparation sont proposées avant le stage par l’intermédiaire de Google Meet, afin d’acquérir les bases nécessaires pour lire et écrire le grec ancien.

Découverte du Cap Corse

Le stage sera également l’occasion de découvrir les paysages du Cap Corse. Des visites seront organisées au cours du séjour — promenades et découvertes de lieux insolites, comme à Luri, la tour de Sénèque et l’âpre montagne.

Tarifs

7 jours : 450 €. Étudiants et jeunes chercheurs : 340 €. Collégiens et lycéens passionnés de langues anciennes : 280 €.

Hébergement en supplément — nombreux gîtes et chambres d’hôtes à Sisco, autour de 300 € la semaine.

Les cours et les conférences feront l’objet de publications offertes aux stagiaires.

Dates des sessions

• Du lundi 6 juillet au dimanche 12 juillet

• Du lundi 13 juillet au dimanche 19 juillet

• Du mercredi 5 août au mardi 11 août

Renseignements et inscriptions : olivier.battistini@orange.fr

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