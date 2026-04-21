L’homme qui a fait du Mossad le meilleur service de renseignement du monde

La biographie du directeur du Mossad Meïr Dagan (2002-2011) arrive en traduction française dans un contexte saisissant : quelques semaines après les frappes américano-israéliennes contre l’Iran de mars 2026, qui ont recouvert d’actualité la doctrine du service secret israélien que Dagan a forgée.

L’auteur montre comment Dagan a transformé le Mossad en service autonome de haute intensité — assassinats ciblés, sabotage, guerre financière, diplomatie clandestine — tout en s’opposant publiquement à l’option militaire directe contre l’Iran que défendait Netanyahu.

Un récit bien documenté mais engagé, dont le principal apport est la mise en perspective historique d’opérations comme Stuxnet ou les bipeurs de 2024 — mais dont le parti pris laudatif et le recours à des sources anonymes limitent la portée analytique.

Samuel M. Katz, Paris, Novice, 2026, 508 p. (éd. orig. : The Architect of Espionage, Scribner, 2025, trad. Johan-Frédérik Hel Guedj)

Recension par Helena Voulkovski

La biographie du dixième directeur du Mossad, Meïr Dagan (2002-2011), arrive en traduction française dans un contexte particulièrement chargé : quelques semaines à peine après les frappes américano-israéliennes contre l’Iran de mars 2026, qui ont radicalement reconfiguré le Moyen-Orient que Dagan avait consacré sa vie à sécuriser. Cette coïncidence éditoriale n’est pas sans conséquences sur la lecture du livre. Samuel M. Katz, journaliste et auteur spécialisé dans le renseignement et les opérations spéciales israéliennes, publie ici une œuvre qui tient à la fois de la biographie, du récit d’opérations et du manifeste sur la doctrine du service secret israélien.

Né en Ukraine dans les cendres de l’Holocauste, Meïr Huberman, qui hébraïsera son patronyme en Dagan, est présenté d’emblée comme un homme dont la vie entière a été structurée par une conviction fondatrice : la survie du peuple juif exige un État fort, et un État fort exige un service de renseignement audacieux, capable d’anticiper les catastrophes plutôt que de les subir. Cette conviction, nourrie par la photographie en noir et blanc de son grand-père maternel humilié par des officiers SS quelques secondes avant son exécution, cliché qu’il exposait dans son bureau et montrait à tous ses visiteurs, y compris aux chefs des services arabes, constitue le fil rouge de l’ouvrage. Katz y voit moins un geste sentimental qu’un outil pédagogique délibéré : Dagan utilisait cette image pour rappeler à chacun le sens de leur mission.

Le livre se déploie selon un axe chronologique qui épouse les grandes étapes de la carrière de Dagan : le soldat des guerres conventionnelles (1967, 1973), le spécialiste des opérations spéciales contre le terrorisme à Gaza dans les années 1970, le commandant au Liban dans les années 1980, le général de division qui forge des alliances discrètes avec la Jordanie dans les années 1990, et enfin le directeur du Mossad de 2002 à 2011. Cette trajectoire linéaire permet à Katz d’articuler intelligemment les deux dimensions du personnage : l’homme de terrain forgé dans le combat de proximité et l’architecte de la puissance clandestine israélienne à l’échelle régionale.

L’une des thèses centrales du livre est que Dagan a profondément transformé le Mossad, en lui faisant franchir un seuil qualitatif décisif. Avant lui, le service était essentiellement un prestataire de l’Aman, le renseignement militaire, qui dominait le paysage du renseignement israélien. Dagan en a fait le service par excellence, capable de mener de façon autonome des opérations de haute intensité — assassinats ciblés, sabotage, guerre financière secrète, manipulation des chaînes d’approvisionnement adverses — tout en tissant des réseaux de coopération avec les services arabes et occidentaux qui resteront longtemps sans équivalent. L’auteur insiste sur la méthode dagannienne : une doctrine de l’action préventive qui refusait le paradigme réactif, cherchant à neutraliser les menaces avant qu’elles ne se matérialisent. Sa formule était simple : ne dépenser ni argent, ni hommes, ni ressources pour une opération dont le résultat ne servait pas directement la sécurité nationale.

Sur le plan des opérations, les chapitres les plus substantiels concernent la lutte contre le programme nucléaire iranien et la campagne contre le Hezbollah. Dagan est présenté comme l’architecte intellectuel d’une stratégie de ralentissement fondée non sur la frappe militaire directe, qu’il jugeait à la fois contre-productive et dangereuse pour Israël, mais sur une combinaison de sabotages, d’assassinats de scientifiques, d’opérations cyber et de pressions économiques. Cette conviction l’amena à des affrontements répétés avec le Premier ministre Netanyahu, qui favorisait une option militaire directe que Dagan, avec un courage politique rare pour un chef des services, combattit publiquement après sa retraite.

Le livre revient aussi longuement sur les fondements de l’opération contre les bipeurs et talkies-walkies du Hezbollah, déclenchée en septembre 2024, dont il retrace les origines dans des discussions nocturnes à son bureau en 2006

Cette mise en perspective historique est l’un des apports les plus originaux de l’ouvrage : montrer comment une idée lancée lors d’une réunion tardive a mis dix-huit ans à se concrétiser, traversant plusieurs mandats, plusieurs directeurs, avant de reconfigurer durablement le rapport de force régional.

L’ouvrage est également précieux pour ses développements sur la « diplomatie clandestine », expression du roi Hussein de Jordanie, que pratiquait le Mossad avec les services arabes. Dagan est décrit comme un interlocuteur respecté dans les capitales arabes, à Amman comme en Arabie saoudite, où ses visites discrètes posèrent les jalons de ce qui deviendra les accords d’Abraham. Le voyage secret à Sotchi en 2009, en compagnie de Netanyahu, pour expliquer à Poutine que la position d’Israël sur le nucléaire iranien ne changerait pas avec l’administration Obama, illustre cette fonction singulière avec une précision narrative convaincante.

Du point de vue historiographique, le livre s’inscrit dans un corpus déjà riche sur le Mossad, dont les travaux de Ronen Bergman (Rise and Kill First, 2018) constituent la référence académiquement la plus solide. Par rapport à Bergman, Katz adopte un parti pris délibérément plus laudatif et moins critique. Les questions éthiques que soulèvent inévitablement les assassinats ciblés, la manipulation des chaînes d’approvisionnement ou les opérations de sabotage sont effleurées plutôt qu’examinées. L’auteur ne nie pas leur existence, mais les traite comme des réalités de la guerre de l’ombre dont la légitimité n’est pas vraiment mise en question. Ce biais est cohérent avec la logique du récit — une biographie admirative —, mais il limite la portée analytique de l’ouvrage sur le plan des normes du droit international ou de l’éthique du renseignement.

La question des sources mérite également d’être posée. Katz prévient honnêtement dans son avertissement liminaire que le contexte post-7 octobre 2023 a contraint de nombreux témoins à l’anonymat ou au pseudonyme. Les passages les plus opérationnels — sur Stuxnet, sur l’organisation des assassinats, sur la genèse des bipeurs — reposent sur des sources non identifiées dont la fiabilité reste par définition invérifiable. Le livre est honnête à ce sujet, mais le lecteur doit garder à l’esprit qu’il lit un récit partiellement reconstruit, dont certaines pièces sont encore délibérément manquantes.

L’épilogue, qui relie le mandat de Dagan aux événements de 2024-2026, est à la fois la partie la plus vivante et la plus discutable du livre.

En faisant de l’opération des bipeurs et des frappes contre l’Iran les fruits directs des graines semées par Dagan dans les années 2000, Katz construit une continuité narrative séduisante mais téléologique

L’histoire des services de renseignement se prête mal aux lignes droites, et la part de contingence, de hasard et de décision collective dans ces opérations est probablement plus grande que la biographie d’un seul homme ne peut le donner à voir.

Ces réserves faites, L’Architecte de l’espionnage est un livre utile pour comprendre la doctrine opérationnelle du Mossad dans la période cruciale 2002-2011, la culture interne d’un service façonné par la mémoire de la Shoah et les guerres arabo-israéliennes, et les mécanismes concrets de la coopération entre services alliés dans la lutte contre la prolifération nucléaire. Pour le lecteur intéressé par la géopolitique du Moyen-Orient, il constitue un complément précieux à des travaux plus académiques, à condition de le lire pour ce qu’il est : un récit bien documenté mais engagé, construit autour d’un personnage dont l’auteur partage ouvertement l’admiration.

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