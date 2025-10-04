Conflits, revue de géopolitique
4 octobre 2025

Vidéo – Atlas des géographes français

En géopolitique, tout commence par la géographie. Retour à Onésime et Elisée Reclus, à Louis Baron, pour découvrir leurs cartes et leurs textes. 

Hommage aux géographes français qui ont cartographié la Terre. Dans cette vidéo, Conflits explore la bibliothèque d’Olivier Battistini, qui comprend de nombreux atlas des géographes du XIXe siècle.

A travers les cartes et leurs textes, c’est une compréhension du monde qui s’ouvre à nous. Olivier Battistini, docteur en histoire, professeur émérite d’histoire grecque. Emission présentée par Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de Conflits. Emission tournée à Sartène, dans la bibliothèque d’Olivier Battistini

Olivier Battistini

Olivier Battistini est né à Sartène, en Corse. Il est Maître de conférences émérite en histoire grecque à l’Université de Corse, directeur du LABIANA, chercheur associé à l’ISTA, Université de Franche-Comté et membre du comité scientifique de Conflits. Auteur de nombreux ouvrages sur la Grèce ancienne, ses domaines de recherches sont la guerre et la philosophie politique, Thucydide, Platon et Alexandre le Grand.
