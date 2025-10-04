Vidéo – Atlas des géographes français

En géopolitique, tout commence par la géographie. Retour à Onésime et Elisée Reclus, à Louis Baron, pour découvrir leurs cartes et leurs textes.

Hommage aux géographes français qui ont cartographié la Terre. Dans cette vidéo, Conflits explore la bibliothèque d’Olivier Battistini, qui comprend de nombreux atlas des géographes du XIXe siècle.

A travers les cartes et leurs textes, c’est une compréhension du monde qui s’ouvre à nous. Olivier Battistini, docteur en histoire, professeur émérite d’histoire grecque. Emission présentée par Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de Conflits. Emission tournée à Sartène, dans la bibliothèque d’Olivier Battistini