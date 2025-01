Attaque dans la Pendjari : comment le Bénin résistera à la poussée djihadiste 

Coup de tonnerre dans le Sahel, dans la zone trifrontalière (Burkina Faso, Niger, Bénin), après l’attaque, mercredi 8 janvier, d’un site militaire béninois par des djihadistes. La violence du combat accrédite la persistance de la pression djihadiste importée depuis le Burkina-Faso et le Niger. Si pour de nombreuses raisons, il n’y a pas de risque de déstabilisation du pays, la menace est prise très au sérieux par Porto-Novo.

Pierre d’Expert, expert en intelligence économique

Difficile de ne pas voir dans cette attaque la conséquence directe de la dégradation sécuritaire totale dans les pays de l’AES (Mali, Niger, Burkina-Faso). Les groupes armés, terroristes ou non, y circulent désormais librement ou presque, au nez et à la barbe des forces de défenses locales et des mercenaires russes. Dorénavant confinés dans les grandes métropoles — par ailleurs de moins en moins sûres – les juntes nigériennes, burkinabés et maliennes font subir l’indigence de leur politique à leurs voisins, dont les pays du golfe de Guinée.

La confrontation entre les Djihadistes et les Forces armées Béninoises (FAB) se situe en effet au cœur du parc de la Pendjari, dans la région trifrontalière avec… le Niger et le Burkina-Faso. Comme toutes les agressions contre le Bénin depuis 2021, les attaques des groupes armés djihadistes sont importés. Ces derniers ne sont pas parvenus à s’ancrer dans les populations locales. À ce stade, pour ces groupes armés, la région joue surtout un rôle de base arrière ou de zone de transit pour leurs trafics (or, armes, stupéfiants, etc). Pour autant, les autorités locales sont bien conscientes du caractère métastatique de leur présence ; d’où une riposte musclée via le redéploiement des FAB dans le nord du territoire et le lancement de l’opération anti-terroriste Mirador.

Réarmement général

Face à la multiplication des attaques depuis 2021, le gouvernement béninois a considérablement renforcé sa stratégie de défense, initiée dès 2017-2018 par une politique de réarmement ambitieuse. Cette montée en puissance s’inscrit dans une réponse globale à la menace djihadiste, devenue pressante dans les zones frontalières avec le Burkina Faso et le Niger. Ainsi, les effectifs des Forces armées béninoises (FAB) ont augmenté de manière significative, passant de 7 500 hommes en 2022 à 12 300 en 2024[1], tandis que le budget de défense a bondi de 60 milliards à 90 milliards de FCFA (environ 130 millions d’euros) sur la même période, avec une projection de hausse supplémentaire de 18 % pour 2025.

Cette montée en puissance s’accompagne d’achats de matériels tels que des véhicules blindés, des drones, des hélicoptères, la modernisation des capacités de renseignement aérien, etc. De nombreux opérateurs français, comme Delair pour les drones, participent à cet effort. En 2023, la France a également fourni au Bénin 26 véhicules blindés de transport de troupe VAB, des protections balistiques et d’autres équipements essentiels. Des contributions similaires de la Chine et des États-Unis permettent de diversifier et d’enrichir les capacités opérationnelles des FAB.

Enfin, le renforcement des capacités des FAB s’accompagne de partenariats internationaux. Des formations assurées par des instructeurs français et américains, ainsi que par des sociétés privées comme Amentum, visent à professionnaliser les nouvelles recrues et à optimiser l’utilisation des matériels sophistiqués récemment acquis. De plus, un contingent rwandais est attendu pour appuyer la Garde nationale, une unité d’élite anti-terroriste récemment créée​. La consolidation de l’appui de la France est appréciée, à tel point que Paris est désormais considéré comme un “partenaire stratégique”.

Mirador veille

L’opération Mirador, lancée en 2021, représente la réponse opérative du Bénin à la menace. Destinée à sécuriser les zones sensibles du nord du pays, elle déploie environ 3 000 soldats dans des zones clefs telles que le parc de la Pendjari et ses environs. Les FAB y ont fortifié des positions stratégiques comme Porga et Koualou, depuis lesquelles elles patrouillent et interceptent et neutralisent les infiltrations djihadistes. Objectif : maintenir une pression sur les groupes armés afin d’empêcher leur implantation durable sur le territoire. Comme le soulignait au Monde le colonel Raoufou Assouma, commandant du groupe tactique interarmées du fuseau ouest : « (…) notre mission n’est pas d’attendre que la menace arrive, il faut aller la débusquer et la neutraliser là où elle se trouve ».

En parallèle, depuis leur arrivée en 2020, les Rangers d’African Parks Network (APN) jouent un rôle déterminant dans la gestion des parcs de la Pendjari et du W. Bien que leur mission première soit la préservation de la biodiversité, les Rangers sont désormais en première ligne face aux incursions terroristes. Armés et formés à intervenir dans des environnements difficiles, ils effectuent des patrouilles de jour comme de nuit et utilisent des moyens technologiques avancés pour surveiller les zones sensibles. Lorsqu’une menace est identifiée, les informations sont immédiatement transmises aux FAB, ce qui permet des interventions rapides et ciblées​.

Tenir la distance

L’attaque du 8 janvier montre que la détermination des GAT n’a pas diminuée. Dans cette optique, le dispositif béninois garde toute sa pertinence et se renforce tous les ans. Le partenariat stratégique avec la France, pour la formation et la modernisation des FAB va donc s’avérer d’autant plus crucial dans la durée.

Quid des risques de contamination “interne” par les GAT ? Les tensions ethno-sociales sont en effet un terreau qu’ils exploitent systématiquement dans tout le Sahel. En 2022, le porte-parole du gouvernement déclarait :“Le Bénin n’a pas attendu le phénomène djihadiste pour moderniser les pratiques agropastorales, même si ce phénomène nous conforte à poursuivre nos efforts”. Le gouvernement a depuis intégré les volets socio-économiques et des relations inter-communautaires à leur stratégie. Le processus sera nécessairement long, mais de facto, on n’observe toujours pas de recrutement des GAT à l’intérieur des frontières du Bénin.

La riposte va s’ancrer dans la durée puisque le chaos régional et l’effondrement en cours des pays de l’AES profite directement aux groupes armés et favorise mécaniquement leur poussée vers le golfe de Guinée. En face, le Bénin est armé pour y riposter.

[1] IISS, Military Balance 2024