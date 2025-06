Au Cachemire se joue la paix en Asie. Entretien avec Ashok Behuria

Le conflit au Cachemire entre l’Inde et le Pakistan menace la paix sur le continent indien. Avec la Chine en ligne de mire et des déflagrations possibles pour toute la région. Entretien exclusif avec le Dr Ashok Behuria

Dr Ashok K. Behuria est membre et coordinateur du Centre pour l’Asie du Sud à l’Institut Manohar Parrikar pour les études et analyses de défense (MP-IDSA). Il est titulaire d’un doctorat en relations internationales de l’université Jawaharlal Nehru de New Delhi, en Inde. Il a travaillé sur « Les relations entre l’Inde et le Pakistan dans les années 1980 » pour son doctorat.

Il a rejoint l’IDSA en 2003, après avoir occupé le poste de directeur adjoint au Centre international d’études pour la paix, à New Delhi. Le Dr Behuria a également été rédacteur en chef d’International Studies, la prestigieuse revue de recherche de l’université Jawaharlal Nehru, et a fait partie du comité de rédaction du Journal of Peace Studies and Strategic Analysis, la revue phare de l’IDSA.

Il a enseigné à l’université de Delhi et à la Jamia Millia Islamia, à New Delhi. Il suit de près l’évolution de la situation en Asie du Sud et a reçu en 2009 le prestigieux prix K Subrahmanyam pour l’excellence de ses travaux sur le Pakistan dans le domaine des études stratégiques.

Il a publié de nombreux articles de recherche sur des questions stratégiques liées au Pakistan, aux relations indo-pakistanaises, au Sri Lanka, au Népal et à l’environnement sécuritaire en Asie du Sud dans des revues indiennes et étrangères. Il a édité plusieurs ouvrages sur l’Asie du Sud et poursuit ses recherches sur la politique intérieure du Pakistan, l’évolution du scénario stratégique dans la région pakistano-afghane, la radicalisation du discours religieux dans la région, l’engagement de l’Inde avec ses voisins, la sécurité régionale et la coopération interétatique.

Le brigadier pakistanais à la retraite, le Dr Raashid Wali Janjua, de l’Institut de recherche politique d’Islamabad, affirme que l’attaque de Pahalgam est le résultat de la frustration locale des Cachemiriens et que les autorités indiennes ont immédiatement accusé le Pakistan sans preuve. L’Inde dispose-t-elle de preuves concrètes de l’implication du Pakistan ?

Les affirmations du Pakistan ne sont pas corroborées par les faits sur le terrain. À en juger par les réactions des Cachemiriens à Pahalgam, il est tout à fait clair qu’ils n’envisageaient même pas une telle action, même s’ils étaient frustrés par l’approche indienne au Cachemire. Il est naturel que les gens aient des problèmes avec le fonctionnement des démocraties, mais des attaques comme celle-ci ne peuvent en aucun cas être tolérées comme une conséquence de la « frustration locale ».

Le fait que le Front de résistance (TRF) ait supprimé son précédent message sur les réseaux sociaux dans lequel il revendiquait la responsabilité de l’acte, puis ait déclaré que son compte avait été piraté par les services indiens, est une preuve en soi. Cela prouve qu’il avait revendiqué l’acte dans la précipitation et qu’il revenait sur sa position sous la pression de ses maîtres, qui préfèrent pouvoir nier toute implication.

Comment réagissez-vous aux critiques selon lesquelles les forces de sécurité n’ont pas réussi à protéger les touristes, malgré la présence massive de forces de sécurité dans la région ?

L’expression « présence massive de forces de sécurité » est à priori préjudiciable. Elle présuppose que le Cachemire continuait d’être soumis à un contrôle excessif. En réalité, c’est tout le contraire : la situation était revenue à la normale au Cachemire et cet incident montre que la sécurité n’était pas aussi stricte et omniprésente qu’on le prétend. Dans une telle situation, il n’est pas surprenant que des terroristes aient réussi à passer à travers les mailles du filet. Ils ont pleinement profité du retour à la normale pour commettre cet acte odieux, qui a suscité la condamnation internationale.

Le Dr Janjua décrit le développement touristique au Cachemire comme une « illusion de Potemkine » destinée à dissimuler la répression et la résistance locale. Que répondez-vous à cette affirmation ?

La réaction spontanée des habitants du Cachemire, qui ont condamné sans équivoque cet acte et exhorté les touristes à venir dans la vallée, montre qu’il ne s’agissait pas d’une illusion, mais bien d’une réalité : les gens étaient satisfaits de la façon dont le Cachemire se développait après 2019, lorsque le terrorisme a été délégitimé en tant que tactique visant à semer la peur dans l’esprit des habitants de la vallée. En fait, depuis 1989-1990 jusqu’en 2019, pendant plus de trois décennies, le terrorisme s’était normalisé dans la vallée et une illusion de Potemkine avait été créée par les terroristes et leurs sponsors, selon laquelle le Cachemire serait mieux loti sous leur contrôle. Au cours des six dernières années, le Cachemire a connu une croissance et un développement sans précédent.

Avec le déclin de la situation politique et l’augmentation du terrorisme soutenu par le Pakistan au Jammu-et-Cachemire (J&C) depuis les années 1990, une perception générale s’est créée, grâce à l’hyperpropagande pakistanaise, selon laquelle le J&C serait victime d’un déficit de gouvernance, d’ingérence centrale et de corruption massive, ce qui aurait conduit à un déficit global de développement et à un déclin du capital humain au J&C. Les mesures prises par l’Inde pour lutter contre le terrorisme et assurer la paix et la sécurité ont été présentées à tort comme autoritaires et arrogantes. On oublie souvent que l’Inde a été contrainte d’agir ainsi en raison d’une manipulation habile de la dynamique politique dans un État sensible à la frontière avec le Pakistan.

Ceux qui ignorent la stratégie pakistanaise consistant à utiliser la terreur comme instrument de sa politique négligent le fait que, malgré la nécessité de protéger ses frontières territoriales, l’Inde a adopté une politique beaucoup plus bienveillante que de nombreux autres États de la communauté internationale confrontés à des défis similaires de sécession et d’affirmation séparatiste.

Le Pakistan a corrompu les esprits influençables du Jammu-et-Cachemire et leur a fait croire qu’ils étaient les grands perdants en matière de développement socio-économique. Mais aujourd’hui, la situation est très différente. Les jeunes du Cachemire ne sont plus disposés à accepter cette propagande. Ils veulent s’intégrer au reste de l’Inde et profiter du moteur de croissance que l’Inde est devenue. Des incidents comme celui de Pahalgam visent à inverser ce processus et à replonger le Jammu-et-Cachemire dans les jours sombres.

Quelle est la position officielle de l’Inde sur les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies qui classent le Cachemire comme territoire contesté, et comment l’Inde considère-t-elle les appels à un référendum aujourd’hui ?

La question de la résolution des Nations unies est réglée depuis longtemps. Le dispositif de la résolution 47 du Conseil de sécurité des Nations unies du 21 avril 1948 stipule clairement que le Pakistan aurait dû retirer toutes ses forces, y compris l’armée, les tribus et les autres ressortissants pakistanais, après quoi l’Inde aurait dû retirer « l’essentiel de ses forces » pour les ramener au minimum nécessaire au maintien de l’ordre public.

Ce n’est qu’après l’achèvement de ces deux étapes qu’un référendum aurait pu être organisé. Le Pakistan n’ayant pas rempli la première condition, la résolution est devenue caduque. De plus, après l’accord de Simla, elle a perdu tout son caractère sacré, les deux pays ayant convenu de régler bilatéralement toutes les questions en suspens entre eux.

Le Pakistan qualifie l’abrogation de l’article 370 en 2019 d’« annexion illégale ». Comment l’Inde justifie-t-elle cette modification constitutionnelle à la lumière des critiques internationales ?

Il s’agit de pure propagande. Le Cachemire était régi par la Constitution indienne, qui prévoyait certaines dispositions temporaires pour cet État en raison de la situation extraordinaire dans laquelle le dirigeant du Cachemire avait décidé d’adhérer à l’Inde. Depuis 1951, la population du Cachemire a participé à des élections successives et faisait partie du système démocratique indien.

En 2019, le Parlement indien a adopté un amendement conformément aux dispositions constitutionnelles afin de supprimer l’article 370, qui, selon une large majorité des législateurs, était contre-productif et nuisible aux efforts de l’Inde pour ramener la paix et la tranquillité au Jammu-et-Cachemire, victime du terrorisme. En fait, à la suite de l’adoption de l’amendement, le Cachemire est lentement revenu à la normale et des changements visibles sont apparus dans le paysage du développement de l’État.

Le Dr Janjua affirme que le parti au pouvoir en Inde, le BJP, et l’organisation paramilitaire volontaire nationaliste hindoue de droite Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) utilisent une rhétorique « anti-musulmane » pour remporter les élections ou mobiliser leurs partisans, et que des incidents comme celui-ci sont utilisés pour mobiliser les électeurs. Comment réagissez-vous à ces accusations d’instrumentalisation politique du conflit ?

Le terrorisme persistant dans une certaine partie du pays a souvent tendance à déclencher des réactions conservatrices et, dans un pays de 1,4 milliard d’habitants, il peut y avoir une petite minorité qui utilise ce type de rhétorique. Il ne faut pas confondre cela avec un changement radical du système et un renversement du processus démocratique.

Il est également allégué que l’Inde a déclenché une escalade militaire et pris pour cible des sites civils au Pakistan avec des missiles. Pouvez-vous expliquer ce qui s’est passé entre le 6 et le 9 mai du point de vue indien, et quels étaient les objectifs ?

Cela est contraire à la réalité sur le terrain. Dans la nuit du 6 au 7 mai, l’Inde a mené des frappes contre des cibles connues pour alimenter le terrorisme contre l’Inde. Comme l’a indiqué le ministre indien des Affaires étrangères, peut-être au mépris du protocole diplomatique, cela a été communiqué aux autorités pakistanaises. Il voulait peut-être dire que, puisque le Pakistan n’était pas en mesure de mettre un terme aux activités terroristes émanant de son territoire, l’Inde était contrainte de frapper des nœuds terroristes situés profondément à l’intérieur du pays. Si tel est le cas, comment se fait-il que l’Inde ait pris pour cible des civils ?

Suite à cela, dans la nuit du 8 au 9 mai, le Pakistan a aggravé la situation en tentant d’envoyer des drones et des missiles profondément en Inde, ce à quoi l’Inde a répondu par des contre-attaques dans la nuit du 9 au 10 mai (ce qui signifiait également qu’elle considérait les attaques terroristes comme une attaque contre le Pakistan !). Ces frappes ont causé des dégâts visibles à des installations stratégiques au Pakistan et ont changé la donne.

Ce qui n’était qu’une simple riposte antiterroriste menaçait de se transformer en confrontation interétatique. L’Inde a clairement indiqué que si le Pakistan cessait ses attaques, elle ferait de même et n’avait pas l’intention de poursuivre les frappes. Finalement, le Pakistan a choisi de s’arrêter et un cessez-le-feu illimité a été conclu entre les deux pays, tandis que les États-Unis ont peut-être exagéré leur rôle de médiateur.

Comment évaluez-vous la réponse militaire revendiquée par le Pakistan, notamment la destruction d’avions de combat et de drones ? Cela contredit-il la version officielle de l’Inde ?

La version officielle indienne est qu’il y a également eu des revers du côté indien, ce qui est naturel lorsque le Pakistan réagit de manière excessive aux frappes antiterroristes indiennes. Malgré cela, la réponse indienne a été assez mesurée et n’a pas cherché à aggraver la situation. L’Inde a également veillé à ce que la « domination en matière d’escalade » soit en sa faveur, ce qui a peut-être incité le Pakistan à entendre raison et à mettre fin à ses actions belliqueuses le long de la ligne de contrôle effectif (LoC) et à ses frappes de drones et de missiles.

Le Pakistan accuse l’Inde de violer le Traité sur les eaux de l’Indus (IWT) et de construire des barrages pour contrôler le débit de l’eau vers le Pakistan. Comment voyez-vous cela d’un point de vue juridique et stratégique ?

La suspension de l’IWT ne signifie pas son abrogation. Elle reflète le sentiment de frustration de l’Inde face, d’une part, à l’utilisation de la terreur comme instrument et, d’autre part, à l’utilisation abusive des dispositions du traité pour empêcher l’Inde d’exploiter les ressources hydrauliques dans l’intérêt du peuple cachemiri et de l’Inde. Le Pakistan n’a permis aucune construction hydraulique dans le Jammu-et-Cachemire depuis la signature du traité en 1960.

De plus, le traité ne tient pas compte des nouvelles technologies permettant de mieux exploiter les ressources en eau, ni des changements climatiques qui réduisent considérablement le débit des fleuves, ce qui rend d’autant plus nécessaire que les deux pays s’assoient autour d’une table et révisent certaines dispositions telles que le règlement des différends et l’utilisation des nouvelles technologies pour une utilisation optimale des ressources en eau. Et peut-être ajouter à l’avenir une clause de révision dans le traité, assortie d’un délai, afin de tenir compte de l’évolution des conditions environnementales et des progrès scientifiques et technologiques.

L’Inde est-elle disposée à engager un dialogue avec le Pakistan sur le Cachemire et la lutte contre le terrorisme en tant que parties égales, ou estime-t-elle qu’il n’y a pas de place pour des négociations avec les dirigeants pakistanais actuels ?

Des contacts ont déjà lieu au niveau des directeurs généraux des opérations militaires (DGOM), ce qui permet pour l’instant de maintenir le cessez-le-feu. L’avenir des relations diplomatiques entre l’Inde et le Pakistan dépendra du maintien du cessez-le-feu et de la fin du terrorisme transfrontalier.