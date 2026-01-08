Au CES 2026, Lenovo dessine l’avenir de l’IA personnelle avec son « super agent » Qira

Au CES 2026, Lenovo a voulu frapper fort. Le groupe chinois a profité du plus grand salon mondial de l’électronique pour dévoiler une série d’innovations destinées à concrétiser sa vision d’une intelligence artificielle « plus intelligente pour tous ». Au cœur de cette stratégie : Qira, un nouveau « super agent IA personnel » capable d’opérer de manière fluide sur l’ensemble des appareils Lenovo et Motorola.

Des ordinateurs portables aux smartphones, des appareils de jeu aux objets portables, Lenovo entend faire de l’IA une couche omniprésente, discrète et contrôlée par l’utilisateur, plutôt qu’un simple outil additionnel.

Lenovo : une marque chinoise phare

Souvent perçue à tort comme une ancienne filiale d’IBM, Lenovo est en réalité un groupe d’origine chinoise, fondé à Pékin en 1984 sous le nom de Legend. La confusion s’explique par le rachat, en 2005, de la division PC d’IBM, incluant la marque emblématique ThinkPad. Cette opération, alors inédite, a permis à Lenovo de s’imposer rapidement sur le marché mondial tout en conservant une partie de l’héritage technologique et culturel d’IBM, notamment en matière de design et de fiabilité. Aujourd’hui, Lenovo est une multinationale chinoise à part entière, dont le siège est situé à Hong Kong et dont les activités de recherche, de production et de commercialisation sont réparties à l’échelle mondiale.

Qira, un assistant IA transversal et ambiant

Présenté comme un système d’intelligence ambiante personnelle, Qira se distingue par sa capacité à fonctionner sur plusieurs appareils simultanément. Baptisé Lenovo Qira sur les produits du groupe et Motorola Qira sur les smartphones de la marque, cet agent vise à offrir une expérience unifiée, quel que soit le terminal utilisé.

Concrètement, Qira permet aux utilisateurs de reprendre une activité là où ils l’ont laissée, de coordonner leurs usages entre PC, téléphone ou tablette, et de recevoir une assistance contextualisée, uniquement lorsqu’ils le souhaitent. L’agent agit en arrière-plan, sans activation permanente, et s’appuie sur des partenariats, notamment avec Expedia Group, pour proposer des contenus ou des services pertinents au moment opportun.

« Nous entrons dans une nouvelle ère de l’IA personnelle, conçue autour des utilisateurs, fondée sur la confiance et façonnée par leur contrôle », explique Luca Rossi, président du groupe Intelligent Devices de Lenovo. Pour le constructeur, Qira doit devenir le cœur d’un écosystème d’IA capable de s’adapter aux usages réels, plutôt que de les contraindre.

Motorola mise sur l’IA pour réinventer le smartphone

La filiale Motorola a également profité du CES pour étoffer sa gamme de smartphones haut de gamme. Nouveaux modèles phares, éditions limitées et expériences d’IA enrichies illustrent la volonté de la marque d’intégrer l’intelligence artificielle au service de la créativité, de la photographie et de l’usage quotidien.

Motorola a aussi levé le voile sur les premiers concepts issus de 312 Labs, son laboratoire de recherche, qui explore la manière dont de futurs compagnons IA pourraient offrir une assistance plus contextuelle et plus naturelle dans la vie de tous les jours.

Gaming, création et informatique du quotidien dopés à l’IA

Le segment gaming n’a pas été oublié. Lenovo a présenté de nouveaux concepts sous la marque Legion, dont un Legion Pro Rollable Concept et la Legion Go Gen 2 sous SteamOS, misant sur des écrans adaptatifs et des modes de jeu flexibles pour renforcer immersion et performances.

Côté grand public, les gammes Yoga et IdeaPad se renouvellent avec des PC intégrant davantage de fonctionnalités d’IA, notamment au service de la création et de la mobilité. Lenovo a également mis en avant son système Smart Connect, destiné à fluidifier les usages entre ordinateurs, smartphones et tablettes.

Pour les entreprises, le constructeur a présenté de nouveaux PC professionnels équipés d’IA, parmi lesquels les ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 2-in-1 Aura Edition et le ThinkCentre X AIO Aura Edition, combinant performances, sécurité et design.

Une vitrine technologique avant tout

Enfin, en tant que partenaire technologique officiel de la FIFA, Lenovo a dévoilé plusieurs éditions spéciales Coupe du monde 2026, déclinées sur ses gammes ThinkPad, Yoga, Legion et Motorola.

Au-delà de l’effet d’annonce, le CES 2026 confirme surtout la volonté de Lenovo de faire de l’IA personnelle un facteur structurant de différenciation, intégré nativement dans les appareils plutôt qu’ajouté a posteriori. Reste à voir comment cette vision se traduira, à grande échelle, dans les usages réels des consommateurs et des entreprises.