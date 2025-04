Carte – Conclave : déroulé d’une élection

De Pie X à François, les conclaves se sont déroulés dans des contextes politiques et spirituels différents. Retour sur les conclaves des XXe et XXIe siècle.

Pie XI (1922) fut l’élection la plus longue (14 tours de scrutin) et Pie XII (1939), la plus courte (3 tours). L’élection de Benoît XVI (2005), s’est faite en 2 jours, tout comme celle de Paul VI et de François. Tout au long du siècle écoulé, le nombre de cardinaux électeurs n’a cessé de croître, reflétant la croissance et l’universalisation de l’Eglise.

L’autre fait marquant est l’accroissement du nombre de cardinaux européens et issus du reste du monde. La proportion des cardinaux italiens n’a elle cessé de décroître. Jusqu’à l’élection de Pie XII les cardinaux des autres continents avaient de grandes difficultés pour se rendre en Europe, du fait de la longueur des distances. Raison pour laquelle il a été décidé de tenir le conclave entre 15 à 20 jours après la mort du pape, afin de leur laisser le temps de venir jusqu’à Rome. Avec le développement du transport aérien, ce point technique est désormais moins prégnant.