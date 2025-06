GBU-57 : la bombe de la démesure

La GBU-57 MOP est l’arme la plus puissante au monde. Employée par les États-Unis pour détruire les usines iraniennes de Fordo, elle symbolise la puissance et la force américaine. Explication

La GBU-57A/B, surnommée Massive Ordnance Penetrator (MOP), est l’une des bombes conventionnelles les plus puissantes jamais développées par les États-Unis. Conçue pour détruire des bunkers profondément enfouis ou des installations fortifiées souterraines, elle incarne la suprématie technologique militaire dans la guerre moderne contre des cibles durcies ou enterrées.

Caractéristiques techniques

Poids total : environ 13 600 kg

Longueur : environ 6,2 mètres

Diamètre : environ 80 cm

Charge explosive : environ 2 400 kg d’explosifs de type H-6

Pénétration : jusqu’à 60 mètres de béton armé ou 60 mètres de sol rocheux

Guidage : système de guidage GPS de haute précision

Plateforme de lancement : principalement le bombardier furtif B-2 Spirit

Origines et développement

Le développement de la GBU-57 a commencé dans les années 2000, en réponse au besoin de frapper des cibles hautement protégées comme les installations nucléaires souterraines en Corée du Nord ou en Iran. Elle a été conçue par Boeing pour le compte de la Defense Threat Reduction Agency (DTRA), une agence du Pentagone spécialisée dans la lutte contre les menaces nucléaires.

La MOP se distingue de son prédécesseur, la GBU-28 (utilisée pendant la guerre du Golfe), par sa masse beaucoup plus importante et sa capacité de pénétration inégalée dans des structures souterraines extrêmement profondes.

Objectifs stratégiques

Son emploi est envisagé dans des scénarios où des installations ennemies critiques (centres de commandement, silos de missiles, laboratoires nucléaires) sont enfouies à des profondeurs rendant inutiles les armes conventionnelles classiques.

Elle permet de neutraliser des infrastructures souterraines stratégiques.

Capacité opérationnelle et limites

La GBU-57 est actuellement opérationnelle mais limitée à une poignée de plateformes capables de la transporter, notamment le bombardier furtif B-2. Cela restreint sa flexibilité d’utilisation mais renforce son rôle comme outil de frappe chirurgicale contre des cibles très spécifiques.

La GBU-57 MOP est bien plus qu’une bombe géante : c’est un outil stratégique de précision, au service d’une doctrine militaire orientée vers la neutralisation des menaces souterraines sans recourir à l’arme nucléaire. Son existence seule contribue à la dissuasion face à des adversaires potentiels, soulignant la volonté des États-Unis de maintenir leur capacité de frappe profonde et précise, même contre les cibles les plus protégées du globe.