Détroit d’Ormuz : une zone de passage essentielle

Le détroit d’Ormuz est l’un des axes majeurs du commerce mondial. Le fermer reviendrait à provoquer une congestion qui pourrait être fatal au commerce international

Le détroit d’Ormuz, long de 50 km et large d’environ 40 km dans sa partie la plus étroite, est l’un des points de passage maritime les plus stratégiques au monde. Situé entre l’Iran au nord et les Émirats arabes unis ainsi que le sultanat d’Oman au sud, il relie le golfe Persique au golfe d’Oman et à l’océan Indien. Ce bras de mer joue un rôle vital dans l’économie mondiale, en particulier dans le secteur énergétique.

Un passage vital pour le pétrole

Près de 20 % du pétrole mondial transporté par voie maritime transite chaque jour par le détroit d’Ormuz, ce qui représente environ 15 à 17 millions de barils de pétrole brut. Ce flux énergétique provient principalement des grands producteurs du golfe Persique : l’Arabie saoudite, l’Irak, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar et l’Iran.

En plus du pétrole brut, le détroit est aussi un couloir majeur pour le gaz naturel liquéfié (GNL), avec le Qatar en tête des exportateurs mondiaux. En somme, toute perturbation dans ce détroit peut avoir un effet immédiat et global sur les prix de l’énergie.

Routes maritimes et navigation

Le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz suit des couloirs de circulation strictement balisés : deux voies de navigation (une pour chaque direction) de 3 kilomètres de large, séparées par une zone tampon de 2 kilomètres. Cette organisation est essentielle pour éviter les collisions dans un espace aussi encombré.

Des navires pétroliers géants (VLCC), des méthaniers, des porte-conteneurs, mais aussi des navires militaires et des bateaux de pêche empruntent quotidiennement ce passage, créant un environnement maritime dense et complexe.

Tensions géopolitiques et sécurité maritime

Le détroit d’Ormuz est aussi une zone de haute tension géopolitique. L’Iran, qui contrôle la rive nord du détroit, a plusieurs fois menacé d’en bloquer l’accès en cas de conflit, notamment lors de tensions avec les États-Unis ou en réponse à des sanctions économiques. Ces menaces ne sont pas purement théoriques : des attaques contre des tankers, des saisies de navires et des incidents militaires ont eu lieu à plusieurs reprises ces dernières années.

Pour sécuriser cette voie maritime cruciale, des flottes internationales, en particulier celles des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni, patrouillent régulièrement dans la région. Des coalitions navales comme « Sentinel » ont été créées pour garantir la liberté de navigation et protéger les intérêts commerciaux dans le détroit.

Impacts économiques globaux

La moindre perturbation dans le détroit d’Ormuz peut provoquer une hausse soudaine des prix du pétrole, affecter les chaînes d’approvisionnement mondiales et accroître l’incertitude sur les marchés. C’est pourquoi de nombreux pays consommateurs, comme la Chine, l’Inde, le Japon et les pays européens, surveillent de près la stabilité dans cette région.

Certains États producteurs cherchent des routes alternatives, via des pipelines terrestres contournant le détroit, mais ceux-ci n’ont pas la capacité de remplacer entièrement le transport maritime.