Mistral s’associe à Airbus et BMW et veut investir l’industrie

La start-up française Mistral AI annonce des partenariats de cinq ans avec Airbus et BMW pour déployer l’intelligence artificielle dans les processus industriels — simulation numérique, conception d’avions, crash tests automobiles.

Mistral étend simultanément ses partenariats dans le transport maritime avec CMA CGM et investit 4 milliards d’euros dans des centres de données en France et en Europe, visant 1 GW de capacité de calcul d’ici 2030.

Rare champion européen face aux mastodontes américains et chinois, Mistral vise 1 milliard d’euros de revenus d’ici la fin de l’année — à comparer aux 45 milliards de dollars annualisés de son concurrent américain Anthropic.

La start-up française Mistral, spécialisée dans l’intelligence artificielle, a annoncé jeudi un partenariat avec l’avionneur européen Airbus et le constructeur automobile allemand BMW pour appliquer l’IA aux processus industriels, notamment la simulation pour l’ingénierie.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée du déploiement de l’IA dans le monde physique. » — Arthur Mensch, président de Mistral AI

Son groupe a signé un partenariat de cinq ans avec Airbus, dont le montant n’a pas été révélé, pour appliquer des solutions d’IA aux activités d’aviation commerciale, de défense et d’aérospatial, ainsi qu’à la fabrication d’hélicoptères. Il s’agit notamment d’améliorer la sécurité des vols, avec un déploiement de l’IA dans le cockpit de l’avion, mais aussi d’aider au design et à la construction de nouveaux avions grâce à la simulation numérique.

Pour BMW, Mistral va construire des modèles spécifiques « qui comprennent la physique » des véhicules et qui doivent permettre d’optimiser les exercices de crash test. Afin de développer ces applications industrielles, Mistral a acquis mi-mai la start-up autrichienne Emmi AI, spécialisée dans la simulation numérique pour l’industrie.

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CMA CGM et le transport maritime

Dans le secteur des transports, Mistral a signé depuis 2025 un autre partenariat stratégique de cinq ans avec le troisième armateur mondial CMA CGM. Après l’envoi d’une vingtaine d’ingénieurs Mistral dans les équipes CMA CGM, l’armateur français déploie le 1er juin une nouvelle plateforme d’IA, Maia, powered by Mistral, qui accompagnera 80 000 de ses collaborateurs dans le transport maritime, la logistique et les médias.

CMA CGM traite plus de 54 millions de demandes de clients par an pour transporter des conteneurs par bateau ou les stocker. L’IA lui permet notamment d’améliorer la prédiction de l’heure d’arrivée des bateaux, d’optimiser les itinéraires en fonction de la météo, de réduire leur consommation énergétique et d’améliorer leur remplissage. Dans les médias, des projets comme RMC BFM Drive permettent de « proposer des contenus audio personnalisés », de « développer un outil de fact-checking » et des « solutions d’indexation automatique audio et vidéo ».

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4 milliards d’euros dans les infrastructures de calcul

Mistral augmente également ses propres infrastructures de calcul. L’entreprise a dévoilé un partenariat avec l’acteur américain de centres de données Digital Realty, qui lui réservera 10 MW de capacité de calcul sur son campus en Essonne, au sud de Paris. Au total, Mistral investit 4 milliards d’euros dans des centres de données en France et en Europe.

« Ces investissements nous permettent d’être sur la bonne trajectoire pour posséder et opérer 200 MW de capacités de calcul d’ici la fin 2027 et 1 GW d’ici 2030. » — Guillaume Lample, cofondateur de Mistral

Rare entreprise européenne lancée dans la course à l’IA face aux mastodontes américains et chinois, Mistral vise 1 milliard d’euros de revenus d’ici la fin de l’année. À titre de comparaison, son concurrent américain Anthropic a généré près de 45 milliards de dollars de chiffre d’affaires annualisé, selon le site spécialisé The Information.

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