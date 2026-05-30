L’empire Musk : des holdings aux étoiles

SpaceX, xAI, Tesla, X Corp., Neuralink, The Boring Company : Elon Musk a bâti un empire industriel dont la structure de gouvernance — actions à droits de vote différenciés, fusions croisées, filiales emboîtées — lui garantit un contrôle absolu sans détenir la majorité économique.

En quelques années, SpaceX et xAI sont devenus des fournisseurs irremplaçables des forces armées américaines, avec près de 6 milliards de dollars de contrats Pentagone, créant une dépendance institutionnelle qui rend toute rupture politiquement explosive.

La controverse ukrainienne sur Starlink a révélé ce que signifie concrètement ce pouvoir : un acteur privé contrôle une infrastructure critique de la puissance militaire américaine.

Structure de contrôle

SpaceX est la pièce maîtresse architecturale de l’empire : Musk y détient environ 42 % du capital, mais contrôle 79 % des droits de vote grâce à une structure d’actions à droits de vote différenciés. La dissociation lui garantit la maîtrise totale de la société sans en détenir la majorité économique. Ce mécanisme est le véritable secret de la gouvernance Musk : l’argent des tiers finance l’expansion, le contrôle politique reste intact. Cette architecture a été reproduite dans chaque entreprise qu’il a dirigée par la suite.

En valorisant l’ensemble combiné à 1 250 milliards de dollars — SpaceX à 1 000 milliards et xAI à 250 milliards —, il s’agit de la plus grande fusion privée de l’histoire. Dans la foulée, xAI est devenu une filiale de SpaceX, entraînant X Corp. dans la même chaîne de contrôle.

« L’argent des tiers finance l’expansion, le contrôle politique reste intact. Cette architecture a été reproduite dans chaque entreprise qu’Elon Musk a dirigée par la suite. »

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Le bras droit opérationnel : Jared Birchall

La figure la moins visible du grand public est sans doute la plus transversale de l’empire. Birchall est le CEO de Neuralink et le gestionnaire de fortune d’Elon Musk depuis 2016 : en tant que conseiller et bras droit, il détient des rôles exécutifs ou administratifs dans The Boring Company, la Musk Foundation, xAI, et gère l’office de famille Excession LLC. Il a notamment orchestré les emprunts auprès de Wall Street qui ont permis à Musk d’acheter Twitter. Il a également géré les décaissements du super PAC America PAC qui a soutenu la campagne de Donald Trump.

Tesla dans la toile de transactions croisées

Le rapport annuel déposé par Tesla auprès de la SEC révèle la pleine mesure du réseau financier interne : 143,3 millions de dollars de revenus en provenance de SpaceX en 2025 (principalement des ventes de véhicules), et 2 milliards de dollars investis par Tesla dans xAI en janvier 2026. Mais avec la fusion SpaceX-xAI, ces actions xAI ont été converties en actions SpaceX : les actionnaires Tesla qui avaient voté pour investir dans une société d’IA se retrouvent désormais minoritaires dans une société de fusées.

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Les investisseurs : cartographie du capital

L’empire SpaceX s’est construit sur un tissu de capital-risque américain dont certains acteurs sont présents depuis les premières heures. Parmi eux, Valor Equity Partners mérite une attention particulière : son fondateur Antonio Gracias siège au conseil d’administration de SpaceX et a investi dans SpaceX, Tesla, The Boring Company et Neuralink. Son positionnement transversal unique en fait l’un des acteurs les plus centraux de l’ensemble de l’écosystème. Andreessen Horowitz a mené une levée de 750 millions de dollars en janvier 2023 à une valorisation de 137 milliards de dollars pour SpaceX.

Google et Fidelity ont conjointement investi 1 milliard de dollars dans SpaceX en 2015, lorsque la valorisation de l’entreprise n’était que de 10 milliards. Google détient aujourd’hui environ 6,11 % de SpaceX, une participation légèrement diluée à environ 5 % après la fusion avec xAI en février 2026. Ce sont actuellement les deux seuls actionnaires dépassant le seuil de déclaration de 5 % : Musk (aux alentours de 40 %) et Google.

Les contrats militaires : la dépendance structurelle de l’État américain

C’est peut-être le vecteur de pouvoir le plus sous-estimé de l’empire Musk. En quelques années, SpaceX et xAI sont devenus des fournisseurs irremplaçables des forces armées américaines, créant une dépendance institutionnelle qui rend toute rupture politiquement explosive. SpaceX est en passe de devenir le principal fournisseur de lanceurs pour les forces armées américaines, avec près de 6 milliards de dollars de contrats avec le Pentagone jusqu’à 2030 — c’est la première fois que SpaceX dépasse le consortium Boeing/Lockheed Martin, qui détenait jusqu’alors le quasi-monopole de ce marché.

Depuis 2003, les entreprises d’Elon Musk ont bénéficié de 13,5 milliards de dollars en avantages fédéraux du département de la Défense (DoD), dont au moins 9,5 milliards de dollars en financements directs. En avril 2025, SpaceX a obtenu un contrat de 5,9 milliards de dollars pour soutenir les lancements de fusées et les opérations satellitaires de l’US Space Force jusqu’en 2029. Gwynne Shotwell, PDG de SpaceX, a déclaré que l’entreprise détient environ 22 milliards de dollars de contrats gouvernementaux au total, dont environ 15 milliards provenant de la NASA.

« Lorsque Trump a menacé d’annuler tous les contrats gouvernementaux de Musk, des analystes ont conclu qu’une telle décision aurait vraisemblablement mis à l’arrêt le programme NSSL de la Space Force. Un acteur privé est devenu une infrastructure critique de la puissance militaire américaine. »

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Starshield : le programme de satellites espions classifié

En 2021, SpaceX a signé un contrat classifié de 1,8 milliard de dollars avec le Bureau national de reconnaissance (NRO), l’agence américaine responsable des satellites espions, pour développer des centaines de satellites sous le programme Starshield. Ce contrat n’a été révélé qu’en 2023. La Space Force contracte désormais avec SpaceX pour un nouveau réseau de communications satellitaires militaire appelé MILNET, qui sera intégré dans un réseau combinant des satellites commerciaux et militaires. Starshield a généré environ 3 milliards de dollars de revenus gouvernementaux américains en 2025, incluant un contrat de 537 millions de dollars pour des services en Ukraine.

xAI : l’IA militaire, nouveau front

En juillet 2025, xAI a obtenu un contrat pouvant atteindre 200 millions de dollars auprès du bureau du directeur numérique et de l’intelligence artificielle du DoD (CDAO), aux côtés d’Anthropic, Google et OpenAI, pour déployer des capacités d’IA avancées destinées à répondre aux défis de la sécurité nationale.

Le paradoxe DOGE-contrats

Lorsque Donald Trump a menacé d’annuler tous les contrats gouvernementaux de Musk lors de leur brouille publique, des analystes ont conclu qu’une telle décision aurait vraisemblablement mis à l’arrêt le programme NSSL (National Security Space Launch) de la Space Force, tant la dépendance de l’armée américaine vis-à-vis des fusées Falcon de SpaceX est désormais structurelle. Ce n’est pas un détail : cela signifie qu’un acteur privé est devenu une infrastructure critique de la puissance militaire américaine.

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La question ukrainienne : quand un acteur privé contrôle un accès stratégique

Un épisode révélateur : la controverse sur la décision de Musk de restreindre l’accès des forces ukrainiennes à Starlink dans le territoire disputé de la Crimée a directement influencé la rédaction du contrat Starshield par le DoD. Un officiel militaire américain a précisé que le contrat contient vraisemblablement des clauses empêchant Musk de couper le service unilatéralement, quelles que soient les circonstances.

« La controverse sur Starlink en Crimée a directement influencé la rédaction du contrat Starshield par le DoD. Un officiel militaire américain a précisé que le contrat contient vraisemblablement des clauses empêchant Musk de couper le service unilatéralement. »

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