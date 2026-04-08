Terafab d’Elon Musk : l’économie spatiale au service de l’hyperpuissance américaine

Terafab, la méga-usine de semi-conducteurs annoncée par Elon Musk en mars 2026, s’inscrit dans un écosystème intégré — Tesla, SpaceX, Starlink, xAI — visant à sécuriser les conditions matérielles d’une économie spatiale dominée par les États-Unis.

Ce projet n’est pas une initiative purement privée : il prolonge un partenariat stratégique entre Musk et l’État américain totalisant plus de 38 milliards de dollars de soutien public, renforcé par le programme Stargate de 500 milliards de dollars lancé par Trump en 2025.

La Lune, désignée comme première étape industrielle, représente l’enjeu civilisationnel du siècle : celui qui s’y installera durablement maîtrisera les ressources, l’énergie et les approvisionnements de la future économie extraterrestre.

Le 21 mars 2026, Elon Musk a annoncé le lancement de « Terafab », un projet de méga-usine de semi-conducteurs près d’Austin, destiné à produire des puces pour Tesla, SpaceX et de futurs centres de données spatiaux, avec un investissement évoqué entre 20 et 25 milliards de dollars et un objectif affiché d’un térawatt de puissance électrique en régime maximal.

L’annonce a aussitôt été accueillie avec le mélange habituel d’ironie et de scepticisme par des médias européens dont la condescendance tient lieu de stratégie, alors même que l’Union européenne accélère son décrochage face aux États-Unis. Rappelons en effet qu’en 2024 déjà, près de 9 300 milliards de dollars séparaient les deux blocs occidentaux en PIB nominal ; en 2025, ce différentiel dépassait les 10 800 milliards.

Au-delà de ces postures dépassées, il nous semble indispensable de comprendre la convergence d’intérêts entre la première puissance économique mondiale et l’homme le plus riche du monde. De fait, Terafab ne prend sens que replacé dans l’ensemble de l’écosystème numérique développé par Elon Musk depuis des années.

Elon Musk ne crée pas simplement des entreprises. Il assemble une chaîne de puissance, dans une optique précise : être le pionnier de l’économie spatiale. Tesla, SpaceX, Starlink, xAI, Grok et désormais Terafab ne sont pas des projets indépendants : ils participent d’une même logique.

Starlink constitue l’infrastructure de communication globale

SpaceX développe les capacités de transport lourd avec Starship, avec un objectif explicite : abaisser drastiquement le coût d’accès à l’espace et en industrialiser l’usage. Tesla, avec Optimus, vise la robotisation de masse. xAI développe les modèles d’intelligence artificielle, tandis que Grok en constitue déjà une première déclinaison opérationnelle. Terafab vise à sécuriser la production de microprocesseurs critiques qui, aujourd’hui, sont l’apanage quasi exclusif du taïwanais TSMC.

Mais cette dynamique ne relève pas uniquement d’initiatives privées. Elle structure un cadre stratégique plus large, porté par l’État américain. Depuis plus de vingt ans, les entreprises d’Elon Musk bénéficient d’un soutien massif des pouvoirs publics américains, sous forme de contrats, de subventions et d’incitations fiscales, pour un montant cumulé supérieur à 38 milliards de dollars.

En outre, dès sa prise de fonction en janvier 2025, Donald Trump a annoncé le programme Stargate, un plan massif d’investissement dans les infrastructures d’intelligence artificielle, les centres de données, les semi-conducteurs et l’énergie, pouvant atteindre 500 milliards de dollars sur quatre ans. Plus révélateur encore, depuis 2024, près de 3 000 milliards de dollars d’investissements ont été annoncés aux États-Unis dans les infrastructures numériques. Aux États-Unis, la puissance publique et les acteurs privés du numérique, contrairement à ce qui se passe en Europe, ne s’opposent pas. Bien au contraire, ils convergent pour organiser les conditions matérielles de la puissance américaine.

Pour son nouveau robot humanoïde Optimus 3, Tesla ne raisonne plus en prototypes, mais en trajectoire industrielle de plusieurs centaines de milliers d’exemplaires, puis d’un million d’unités par an. Avec en ligne de mire des dizaines de millions de robots humanoïdes d’ici dix ans. Terafab prend alors tout son sens : produire massivement les puces nécessaires à une économie fondée sur la robotisation de masse et en maîtriser les approvisionnements malgré les tensions géopolitiques en Asie.

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Tout cet écosystème numérique spatial a longtemps été présenté par Elon Musk comme visant Mars. Il a depuis révisé ses objectifs et désigne désormais la Lune comme la première étape indispensable au déploiement d’une économie spatiale. En février 2026, il annonce donner la priorité à l’établissement d’une présence humaine permanente sur la Lune, avec l’ambition de construire en moins de dix ans une ville autonome reposant sur des milliers de robots humanoïdes. Ce choix n’est ni symbolique ni exploratoire. Il est industriel.

La Lune est accessible en continu. Elle permet d’accélérer les cycles d’apprentissage, de test et de déploiement

Mais surtout, elle concentre l’ensemble des enjeux de la production extraterrestre : énergie, automatisation, logistique, infrastructures, ressources minières. Elle est en outre un point de passage obligé. Celui qui s’y installera durablement maîtrisera les conditions matérielles de l’économie spatiale et possédera une base permanente, comme au temps de la conquête de l’Ouest, premier avant-poste et base logistique permettant l’exploitation du reste de l’espace.

Autrement dit, celui qui colonisera la Lune dominera la future économie spatiale, parce qu’il pourra produire sur place le carburant (propergol à partir de la glace lunaire), ainsi que l’oxygène, l’eau et une partie du ravitaillement, sans dépendre de la Terre. La Lune, par son exposition solaire directe et ses cycles d’ensoleillement prolongés, permettra de produire une énergie abondante, notamment sur les pôles « pics de lumière éternelle », réduisant fortement les besoins de stockage et assurant le fonctionnement des installations et des robots humanoïdes.

L’exploitation de Mars, des lunes martiennes comme Phobos et Deimos, véritables plateformes naturelles en orbite, pourra alors commencer, ainsi que celle des astéroïdes proches de la Terre et de la ceinture entre Mars et Jupiter, riches en métaux industriels et en terres rares indispensables aux microprocesseurs.

Dans ces conditions, l’avantage comparatif dont dispose aujourd’hui la Chine, qui contrôle entre 60 et 70 % de la production mondiale de terres rares, serait purement et simplement anéanti à mesure que ces ressources deviendront accessibles hors de la Terre. Ce système ne vise pas simplement à produire plus. Il vise à déplacer le centre de gravité de l’économie.

L’enjeu n’est donc plus strictement technologique : il est devenu civilisationnel. Les États-Unis ne cherchent pas seulement à conserver leur avance technologique et économique. Ils organisent une trajectoire de puissance sur plusieurs décennies, fondée sur l’abondance énergétique, la robotisation de masse et l’extension progressive de l’appareil productif au-delà de la Terre.