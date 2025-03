Carte – Les routes maritimes de l’Arctique

Les routes maritimes de l’Arctique, notamment la Route du Nord longeant les côtes russes et le Passage du Nord-Ouest traversant l’archipel canadien, deviennent des corridors stratégiques de plus en plus empruntés en raison de la fonte des glaces.

Selon la National Geospatial-Intelligence Agency (NGA), l’étendue moyenne de la glace de mer a diminué de près de 40 % depuis 1981, ouvrant de nouvelles opportunités de navigation. Le ministère des Armées français souligne que cette diminution pourrait permettre l’ouverture d’une route maritime transpolaire d’ici 2050, modifiant en profondeur les flux commerciaux mondiaux.

Un raccourci entre l’Asie et l’Europe

La Route du Nord permet de relier Shanghai à Rotterdam en environ 35 jours, contre 48 jours via le canal de Suez, réduisant les coûts et le temps de transport. La Russie, avec sa flotte de 40 brise-glaces, dont plusieurs à propulsion nucléaire, contrôle et développe cette route, imposant des droits de passage et investissant massivement dans des infrastructures portuaires et logistiques. Selon The Arctic Institute, Moscou considère l’Arctique comme une priorité stratégique, avec des projets de modernisation de ses brise-glaces et de surveillance accrue de la région.

Selon l’Organisation maritime internationale et le Conseil de l’Arctique, le trafic maritime dans la région pourrait tripler d’ici 2035. Les investissements russes, estimés à plus de 11 milliards de dollars sur les infrastructures arctiques, et les initiatives chinoises, comme l’inclusion de l’Arctique dans sa stratégie de « Nouvelle Route de la Soie », renforcent l’importance de la région.

Contrôle des ressources arctiques

Au-delà des préoccupations environnementales majeures que soulève la fonte des glaces, la compétition pour le contrôle des ressources arctiques, estimées par l’USGS à plus de 90 milliards de barils de pétrole et 47 000 milliards de m³ de gaz, exacerbe les tensions entre les États-Unis, la Russie, le Canada et la Chine. Pékin, bien que sans territoire arctique, a investi dans des partenariats avec la Russie pour développer la Route du Nord et assurer sa place dans cette nouvelle route commerciale.

À lire également : Les enjeux des pôles