Chengdu J-20 : symbole de la souveraineté technologique chinoise et du nouvel ordre stratégique

À première vue le J-20 est un avion de combat révolutionnaire, mais considérer uniquement l’aspect technique ferait oublier son impact sur la géopolitique mondiale. Ce condensé de technologie de pointe est également un vecteur de dissuasion confirmant l’affirmation de la Chine sur la scène internationale. Géopolitiquement, cet avion représente des implications importantes pour la sécurité de la région Asie-Pacifique, les dynamiques sino-américaines et la compétition stratégique.

Un symbole de la puissance technologique et autonome de la Chine

La création et la fabrication du J-20 par la Chine, sans aide significative étrangère, sont une réponse au défi de la supériorité aérienne américaine, représentée par le F-22 Raptor et le F-35 Lightning II. Sa réalisation montre que le modèle chinois d’innovation et de modernisation militaire peut fonctionner même sans aide extérieure. Géopolitiquement, cela signifie que la Chine n’est plus simplement un suiveur technologique, mais un concurrent de premier plan dans le domaine le plus exigeant de la défense. Cette indépendance réduit sa susceptibilité aux embargos (comme l’embargo sur les armes de l’UE) et démontre sa souveraineté technologique, un pilier du « rêve chinois » et de la vision du « rajeunissement national ». L’émergence du J-20 envoie un signal stratégique sans équivoque : la rupture technologique est consommée. Pékin démontre qu’il maîtrise désormais l’ensemble de la chaîne d’innovation pour produire des armements de pointe, établissant une supériorité dans certains domaines. Cette percée opère une restructuration profonde des équilibres de puissance en Asie-Pacifique, déplaçant le cœur de la compétition vers la maîtrise du domaine aérien et remettant en cause la supériorité aérienne occidentale jusqu’alors incontestée.

Modification des équilibres en Asie-Pacifique

Le J-20 impacte la géopolitique par sa présence sur le théâtre asiatique. Il modifie considérablement l’équilibre des forces dans des régions disputées, comme la mer de Chine méridionale, le détroit de Taïwan et la mer de Chine orientale. Le J-20 est conçu comme un « chasseur de supériorité aérienne à longue portée » et un intercepteur. Sa furtivité et ses capteurs avancés lui permettent de cibler les actifs aériens et maritimes ennemis, tels que les avions de détection AWACS et les navires ravitailleurs, piliers de la projection américaine. Il est au centre de ce que l’on appelle la stratégie de « déni d’accès/zone interdite » (A2/AD), qui vise à rendre une intervention extérieure trop coûteuse, notamment en ce qui concerne Taïwan, en cas de crise. Pour certains autres pays de la région (Japon, Corée du Sud, Australie), le J-20 représente une menace asymétrique et nécessite donc d’énormes investissements dans la défense aérienne, aussi bien que l’acquisition de chasseurs de génération 4.5 (F-15EX, Rafale, Su-35) et éventuellement d’avions de cinquième génération (F-35).

Avec l’apparition du J-20, une course qualitative aux armements en Asie a été lancée. Les commandes de F-35 dans la région (Japon, Corée du Sud, Australie, Singapour et potentiellement Taïwan) en sont la réponse directe. Cette tension s’ajoute aux risques d’escalade et de méfiance. Pékin, quant à lui, peut utiliser la menace du J-20 comme levier dans ses discussions territoriales, devenant une forme de coercition discrète, renforçant l’influence de la Chine.

Un défi direct à l’hégémonie aérienne américaine

À l’échelle mondiale, le J-20 incarne le passage d’un monde unipolaire, dans lequel les États-Unis étaient l’acteur dominant en matière d’avions furtifs opérationnels, à un monde multipolaire où la rivalité stratégique est primordiale. Washington ne peut plus considérer comme acquise sa supériorité aérienne. Le Pentagone doit désormais préparer des opérations contre un adversaire doté de capacités furtives de haut niveau. Cela peut impacter la posture stratégique américaine en Asie. Cela rationalise le « pivot » vers l’Indo-Pacifique, le déploiement accru d’actifs dans la région et la création de nouvelles doctrines (« Commandement et Contrôle Interdomaines ») et de systèmes d’armes (le programme NGAD – Next Generation Air Dominance). Le J-20 est donc un catalyseur pour l’innovation militaire américaine, mais pousse également les États-Unis à envisager la possibilité d’un conflit de haute intensité contre un « concurrent de pair ». C’est autour de cette compétition technomilitaire que la relation sino-américaine est désormais organisée.

Leçons pour les alliances et la géopolitique à l’échelle mondiale

Le Chengdu J-20 est bien plus qu’un simple chasseur. Il représente l’incarnation matérielle du déplacement du pouvoir vers l’Est. L’ascension de la Chine marque un tournant : d’acteur intégré au système, elle aspire désormais à en être un pôle régulateur. Cette ambition se concrétise par sa capacité à contester des domaines d’excellence occidentaux, comme la suprématie aérienne. Cette compétition ouverte entre modèles et sphères d’influence caractérise désormais une ère stratégique plus volatile, où la compétition intense entre grandes puissances ravive le spectre de conflits de grande ampleur.

