Chiens et loups. Un polar historique dans le Paris des années 1940

Dans la même veine que ce film qui avait fait date en 1980, « le dernier métro », cette série de deux albums dont le tome deux vient de sortir nous plonge dans ce Paris occupé de 1941, entre couvre-feu et rafles. Le premier tome permet de présenter le personnage central, Victor, juif de nationalité turque que les Allemands croient musulman. Victor est un truand, habitué des milieux interlopes du monde de la nuit. Il fréquente aussi les forces d’occupation, la Turquie étant neutre, cela facilite évidemment les contacts.

Le destin des truands sous l’occupation a été largement documenté avec Jean-Marc Berlière et Sylvie Altar dans une série de podcasts disponible sur Radio France pour l’émission « le cours de l’histoire ». Une nouvelle série documentaire « truands sous l’occupation » a commencé son tournage en octobre 2024 et devrait sans doute apporter aux amateurs d’histoires de gangsters de quoi améliorer leurs connaissances de ces milieux assez particuliers.

En temps de guerre, mieux vaut choisir son camp

L’action se déroule essentiellement dans le quartier de Pigalle, lieu majeur du monde de la nuit où les demi-mondaines cohabitent avec les officiers de la Wehrmacht, les danseuses de music-hall, les proxénètes et les profiteurs du marché noir.

Victor tire son épingle du jeu, surtout avec la complicité de son ami suisse (évidemment), un certain André et gagne de l’argent sur les tables de jeu lors de parties où les mises sont importantes.

Victor se retrouve peu à peu dans une situation de double, voire triple jeu, en aidant certains amis à quitter le pays pour la Suisse, et en aidant une chanteuse à éviter une rafle. Dans la pratique, il met ainsi un pied sans la résistance sans pour autant négliger ses affaires, de plus en plus lucratives. Avec le soutien du chef SS il cherche à s’emparer à bas prix des établissements de nuit de Pigalle. Tout en étant l’amant d’Aurore, engagée dans la résistance, il est aussi celui Karen, officier de la Gestapo.

Dans une telle situation, mieux vaut savoir gérer son agenda, mais Victor y parvient même si peu à peu, entre la pègre, le réseau nazi et la résistance, il devra bien choisir son camp.

Dans le tome deux qui clôt la série, l’atmosphère se durcit avec un milieu qui n’hésite pas à proposer des services de tueurs à gages, même si Victor pratique clairement l’extorsion pour s’emparer des cabarets. La morale est sauve, selon lui, puisque ses victimes sont qualifiées de collabos antisémites. Dans cette appropriation de sept boîtes de Pigalle, Victor cherche également à renforcer son réseau de renseignement qu’il met peu à peu au service de la résistance. Cela ne le gêne d’ailleurs pas de visiter avec sa maîtresse gestapiste l’exposition « le bolchevisme contre l’Europe ». Dans le même temps, il aide un couple de femmes, juives et communistes à conserver leur cabaret en échange de sa protection plus ou moins désintéressée.

Pourtant, Aurore se fait arrêter et Victor bascule, devenant chef de réseau. Il profite de la complicité de son amante Karen, agent de la Gestapo, mais profondément éprise de ce juif qui soigne sa couverture en allant prier à la Grande mosquée de Paris.

L’action du tome deux se situe au moment de la rafle du Vel d’Hiv, en juillet 1942. L’une des amies de Victor, résistante communiste, a été raflée, et ce dernier met tout en œuvre et ce dernier met tout en œuvre pour lui faire éviter la déportation. Y parviendra-t-il ?

Pas question de spolier ce récit. Après « le dernier métro », ce scénario bien ficelé nous ramène à un autre film, « Monsieur Klein. »…

Ce polar historique nous plonge dans les milieux troubles de la pègre à travers l’histoire fictive, mais passionnante, d’un personnage qui va trouver sa rédemption. Un diptyque au dessin réaliste et inspiré, avec un scénario bien ficelé, qui signe le retour d’un tandem talentueux (Les Miroirs du Crime, Hitchcock, Du Côté de l’Enfer…).