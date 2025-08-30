Conflits, revue de géopolitique
Magazines
Conflits, revue de géopolitique
Vidéo – Crise politique en Côte d’Ivoire

30 août 2025

Temps de lecture : < 1 minute

Photo : (c) Conflits

Print Friendly, PDF & EmailImprimer
Abonnement Conflits

Afrique

Vidéo – Crise politique en Côte d’Ivoire

par

À l’approche des présidentielles, la Côte d’Ivoire est en pleine tension. Attaques venues du Burkina Faso, désaccords sur le contenu des listes électorales. La crainte de la guerre de 2003-2010 refait surface.

Élections présidentielles tendues en Côte d’Ivoire. Laurent Gbagbo et Guillaume Soro ne peuvent pas se présenter, ouvrant la voie à un quatrième mandat d’Alassane Ouattara.

À ces problèmes de politique intérieure s’ajoutent des problèmes sécuritaires avec la récente attaque venue du Burkina Faso voisin. Le spectre de la guerre civile refait surface mais, cette fois-ci, la France ne pourra pas venir en aide au pays.

Mots-clefs :

Vous venez de lire un article en accès libre

La Revue Conflits ne vit que par ses lecteurs. Pour nous soutenir, achetez la Revue Conflits en kiosque ou abonnez-vous !
À propos de l’auteur
Jean-Baptiste Noé

Jean-Baptiste Noé

Docteur en histoire économique (Sorbonne-Université), professeur de géopolitique et d'économie politique à l'Ircom. Rédacteur en chef de Conflits.

Voir aussi

Guinée : la plus grande raffinerie d’or d’Afrique sera un game changer

En Guinée, l’ambition de transformer localement les ressources minières se précise. Les autorités s’apprêtent à lancer la Nimba Gold Refinery (NGR), un projet d’envergure présenté comme la plus grande raffinerie d’or d’Afrique. Située à quelques kilomètres de la capitale, cette...

Algérie-France : la querelle géopolitique des nationalités

Face à la longue détention de Boualem Sansal dans les geôles algériennes, la question de sa nationalité, c’est-à-dire du droit pour un pays à le considérer comme un ressortissant, interroge. Quand la France peut-elle se prévaloir de la nationalité française d’une personne auprès du...

Les Grands-Lacs voient-ils poindre la fin de leur guerre de 30 ans ?

Le Rwanda et la RDC ont signé un accord de paix il y a quelques jours. Le Kivu n’en est toutefois pas à son premier traité depuis la fin formelle de la Deuxième guerre du Congo (1998-2003). Raison pour laquelle il convient de se montrer prudent quant aux déclarations dithyrambiques...

Plus d‘articles