Vidéo – Crise politique en Côte d’Ivoire

À l’approche des présidentielles, la Côte d’Ivoire est en pleine tension. Attaques venues du Burkina Faso, désaccords sur le contenu des listes électorales. La crainte de la guerre de 2003-2010 refait surface.

Élections présidentielles tendues en Côte d’Ivoire. Laurent Gbagbo et Guillaume Soro ne peuvent pas se présenter, ouvrant la voie à un quatrième mandat d’Alassane Ouattara.

À ces problèmes de politique intérieure s’ajoutent des problèmes sécuritaires avec la récente attaque venue du Burkina Faso voisin. Le spectre de la guerre civile refait surface mais, cette fois-ci, la France ne pourra pas venir en aide au pays.