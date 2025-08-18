Cuivre : la puissance du Chili

Le Chili demeure le premier producteur mondial de cuivre, avec une production estimée à environ 5,3 millions de tonnes en 2024. En parallèle, il concentre près de 20 % des réserves mondiales de cuivre

En 2024, les exportations totales de cuivre chilien (concentrés, cathodes et produits intermédiaires) se sont élevées à environ 19,6 milliards USD, soit près de 19 % des exportations du pays.

Les États-Unis sont un débouché de plus en plus stratégique pour le cuivre chilien. En 2024, les exportations vers ce pays ont été évaluées à 5,86 milliards USD. Mais c’est la Chine qui capte l’essentiel des exportations : plus de 50% de la production chilienne est achetée par Pékin pour nourrir l’expansion de son économie.