Discours d’Emmanuel Macron. La France réaffirme sa doctrine nucléaire

À la veille d’un discours présidentiel très attendu, le ministère des Armées publie un dossier qui synthétise soixante ans de doctrine nucléaire française. Derrière la continuité des grands principes se dessine une évolution majeure : pour la première fois, Paris engage sérieusement le débat sur l’extension de son parapluie nucléaire à ses alliés européens.

Dissuasion nucléaire française : les cinq piliers d’une doctrine réaffirmée

À la veille du discours présidentiel du 2 mars 2026, le ministère des Armées publie un dossier de presse qui synthétise les grands principes de la doctrine nucléaire française, structurée autour de cinq caractéristiques fondamentales.

Puissante et responsable. La France maintient un arsenal dimensionné « au plus juste niveau » — moins de 300 têtes nucléaires depuis 2008, soit moitié moins qu’au pic de la Guerre froide. Elle soutient le Traité sur la non-prolifération (TNP), a définitivement arrêté ses essais nucléaires en 1996 et démantelé ses installations de production de matières fissiles. Indépendante et souveraine. La décision d’emploi appartient exclusivement au Président de la République, élu au suffrage universel direct. Aucun partage de la décision n’est envisageable, y compris dans le cadre d’une éventuelle dimension européenne. Les vecteurs — sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) équipés du missile M51.3 et Rafale armés du missile ASMPA-R — sont entièrement conçus et produits en France. Crédible. La crédibilité repose sur trois piliers : politique (détermination présidentielle constante), opérationnelle (permanence à la mer d’au moins un SNLE depuis 1972, aptitude permanente des Forces aériennes stratégiques depuis 1964) et scientifique (programme Simulation du CEA, qui fête ses 30 ans en 2026, garantissant la fiabilité des armes sans recours aux essais). La modernisation des deux composantes vient de s’achever avec la mise en service du M51.3 et de l’ASMPA-R ; le renouvellement de la prochaine génération (SNLE3G, M51.4, Rafale F5, ASN4G) est déjà engagé pour l’horizon 2035. Strictement défensive. La France ne conçoit l’emploi de l’arme nucléaire que dans des « circonstances extrêmes de légitime défense ». Une option d’« avertissement nucléaire » — unique et non renouvelable — existe pour rétablir la dissuasion si un adversaire a mal évalué la détermination française. Les forces conventionnelles épaulant les forces nucléaires permettent d’éviter tout « contournement par le bas » de la dissuasion. À dimension européenne. C’est le volet le plus novateur. En mars 2025, le Président Macron a officiellement ouvert le débat sur la protection des alliés européens par la dissuasion française, en posant trois conditions : pas de financement par la France de la sécurité des autres, pas de soustraction aux besoins nationaux, décision finale toujours française. La relation franco-britannique se renforce via la déclaration de Northwood de juillet 2025, qui affirme qu’il n’existe pas de menace extrême contre l’Europe qui ne susciterait pas de réponse des deux nations. Un groupe de pilotage nucléaire franco-britannique s’est réuni pour la première fois en décembre 2025.

Ce discours présidentiel s’inscrit dans une séquence stratégique majeure, alors que la guerre en Ukraine a relancé le débat européen sur la dissuasion et que la Conférence d’examen du TNP s’ouvrira à New York le 27 avril 2026.

