Donald Trump. Discours intégral à Riyad

A Riyad, Donald Trump a prononcé un discours majeur lors du Forum d’investissement saoudo-américain. Discours majeur pour la relation entre les Etats-Unis et l’Arabie saoudite mais aussi pour la nouvelle donne au Moyen-Orient. Conflits vous en propose une traduction.

Les principales citations :

Le discours en intégralité

Merci beaucoup. C’est un honneur d’être ici. Quel endroit magnifique. Quel endroit magnifique. Mais surtout, quel peuple formidable. Je tiens à remercier Son Altesse Royale, le prince héritier, pour cette incroyable présentation. C’est un homme extraordinaire. Je le connais depuis longtemps. Il n’y a personne comme lui. Merci beaucoup. Je vous en suis très reconnaissant, mon ami.

C’est un immense honneur de revenir dans ce magnifique royaume et d’être accueilli avec une telle générosité et une telle chaleur. Je n’ai jamais oublié l’hospitalité exceptionnelle que nous a témoignée le roi Salman. Quel homme remarquable ! C’est un homme remarquable, une famille remarquable. Cette visite a eu lieu il y a exactement huit ans. La gentillesse de la famille royale et du peuple saoudien est vraiment sans pareille, où que vous alliez.

Je tiens également à remercier les innombrables ministres, responsables gouvernementaux, chefs d’entreprise et invités de marque pour leur accueil chaleureux, très chaleureux. Je connais beaucoup d’entre vous. J’aimerais citer tous vos noms, mais cela poserait beaucoup de problèmes. Nous en aurions pour un long moment. Nous ne voulons pas cela. Ne soyez donc pas déçus.

Avec cette visite d’État historique, nous célébrons plus de 80 ans de partenariat étroit entre les États-Unis et le royaume d’Arabie saoudite. Depuis que le président Franklin Roosevelt a rencontré le père du roi Salmane, le roi Abdulaziz, à bord de l’USS Quincy en 1945, les relations entre les États-Unis et l’Arabie saoudite ont été un pilier de la sécurité et de la prospérité.

Aujourd’hui, nous réaffirmons ce lien important et nous prenons les mesures nécessaires pour rendre nos relations plus étroites, plus solides et plus fortes que jamais. Elles sont plus fortes que jamais. Et d’ailleurs, elles le resteront. Nous ne faisons pas comme les autres, nous ne partons pas comme nous venons. Cela restera ainsi.

Je suis venu cet après-midi pour parler de l’avenir prometteur du Moyen-Orient, mais permettez-moi tout d’abord de vous faire part des nombreuses bonnes nouvelles qui nous parviennent d’un endroit appelé l’Amérique.

En moins de quatre mois, notre nouvelle administration a accompli plus que la plupart des autres administrations en quatre ans, voire en huit ans. En fait, nous avons fait plus, dans l’ensemble. Le jour où j’ai pris mes fonctions, nous avons hérité… Merci. Merci.

Le jour où j’ai pris mes fonctions, nous avons hérité d’une invasion colossale à notre frontière sud, une invasion comme vous ne voudriez jamais voir ici, que personne ne devrait jamais vouloir voir. Mais en quelques semaines, nous avons réduit les passages illégaux à un niveau historiquement bas, en baisse de 99,999 %. C’est une bonne nouvelle, même pour ce grand monsieur qui se tient juste devant moi. C’est un bon chiffre. Nous avions des centaines de milliers de personnes. Elles sont arrivées toutes en même temps l’année dernière, et le mois dernier, nous avons eu, à cette frontière massive, trois personnes qui sont entrées. C’est une différence considérable.

Et nous n’avons pas d’autre choix que de renvoyer une grande partie des personnes qui sont entrées, car ce n’étaient pas les meilleures. Dans de nombreux cas, c’étaient de très mauvaises personnes. Nous les renvoyons. Nous les expulsons très rapidement. Nous les renvoyons d’où ils viennent. Nous n’avons pas le choix.

Après des années de pénurie de recrues dans l’armée, les enrôlements dans les forces armées américaines ont atteint leur plus haut niveau en 30 ans, grâce à l’incroyable élan qui anime les États-Unis d’Amérique. Nous avons retrouvé un formidable élan.

Il y a à peine un an, c’était la une de tous les journaux du monde entier : personne ne voulait s’engager dans notre armée, ce qui signifiait que nous étions en sous-effectif. Et la semaine dernière, on a appris que nous avions enregistré le plus grand nombre d’enrôlements. On parle de 30 ans, mais c’est probablement un record historique. On ne remonte pas aussi loin. C’est le meilleur résultat jamais obtenu. Et cela inclut les policiers, les pompiers et tous les autres corps de métier.

Il y a actuellement un grand élan d’optimisme aux États-Unis. Un tout nouveau sondage Rasmussen vient de montrer que le nombre d’Américains qui pensent que le pays est sur la bonne voie – ils ont le choix entre « bonne voie » et « mauvaise voie » – est aujourd’hui le plus élevé depuis plus de 20 ans. Et cela n’a jamais été le cas, car pendant de nombreuses années, le pays était sur la mauvaise voie. Et je peux vous dire que ces quatre dernières années, c’était clairement la mauvaise voie, mais c’est le taux le plus élevé depuis de nombreuses années.

Nous avons rebaptisé le golfe du Mexique « golfe d’Amérique », ce qui a été très bien accueilli, sauf peut-être au Mexique. Et surtout, pour les personnes présentes dans cette salle, les jours de misère économique sous la dernière administration cèdent rapidement la place à la plus grande économie de l’histoire du monde. Nous sommes en pleine forme.

Les États-Unis sont le pays le plus en vogue, à l’exception de votre pays, je dois le dire, n’est-ce pas ? Je ne vais pas m’aventurer là-dedans. Non, Mohammed, je ne vais pas m’aventurer là-dedans. Ce serait terrible si je faisais cette déclaration, n’est-ce pas ? Mais je ne le ferai pas. Vous êtes plus en vogue. Du moins, tant que je suis ici, vous êtes plus en vogue.

Mais les prix des produits alimentaires, de l’essence, de l’énergie et de tous les autres produits sont en baisse, sans inflation. Nous n’avons pas d’inflation. En quelques semaines, nous avons créé 464 000 nouveaux emplois. Pensez-y. C’est près d’un demi-million d’emplois créés en quelques semaines seulement.

Nous venons de conclure un accord commercial historique avec le Royaume-Uni et, ce week-end, nous avons conclu un accord décisif avec la Chine, deux accords exceptionnels. La Chine a accepté, nous devons finaliser les détails. Nous devons régler les petits détails. Et Scott, vous allez y travailler très dur. Mais la Chine a accepté de s’ouvrir aux États-Unis pour le commerce et tout le reste. Mais ils doivent le faire. Nous verrons donc ce qui se passera. Mais nous avons eu une très, très bonne réunion avec ces deux pays.

Nous supprimons 10 anciennes réglementations pour chaque nouvelle réglementation. Nous supprimons toutes les formalités administratives qui sont… Franchement, beaucoup de pays, à mesure qu’ils vieillissent, développent beaucoup de formalités administratives, et nous les supprimons. Nous les supprimons à un niveau record.

Et je suis heureux d’annoncer que le Congrès américain est sur le point d’adopter la plus grande réduction d’impôts et de réglementations de l’histoire des États-Unis. Nous pensons être en bonne voie pour y parvenir. Et si nous y parvenons, ce sera comme une fusée pour notre pays.

Au premier trimestre de l’année, les investissements en Amérique ont augmenté de 22 %, ce qui est stupéfiant. Plus de 10 000 milliards de dollars de nouveaux investissements ont été annoncés ou sont en cours depuis l’élection du 5 novembre. Pensez-y. En très peu de temps, nous avons plus de 10 000 milliards de dollars, et ce chiffre pourrait être beaucoup plus élevé.

Tout le monde ne vient pas à la Maison Blanche pour annoncer lors d’une conférence de presse qu’il va s’implanter aux États-Unis, mais ils viennent tous en nombre jamais vu auparavant. Si vous regardez les autres présidences, elles n’atteignaient pas 1 000 milliards de dollars, parfois en plusieurs années. Nous avons fait cela en deux mois, pour l’essentiel. Car il faut dire que nous sommes arrivés au pouvoir et qu’on m’a donné environ un mois pour mettre de l’ordre et réaménager le Bureau ovale, puis nous nous sommes mis au travail, et l’argent afflue, les emplois affluent, les entreprises affluent dans notre pays comme jamais auparavant. Il n’y a jamais rien eu de tel.

Nous avons laissé les autres nous imposer des droits de douane qui nous ont fait perdre beaucoup d’argent et beaucoup d’emplois, et maintenant, nous leur imposons des droits de douane à un niveau que personne n’a jamais vu. C’est un niveau qui fait de nous un pays très différent et un Parti républicain très différent.

Nous avons remporté une victoire formidable en novembre. Nous avons remporté les sept États indécis, le vote populaire avec des millions et des millions de voix. Au collège électoral, nous avons remporté 312 voix contre 226. Rappelez-vous, ils disaient : « Nous pourrions atteindre 270 », et nous avons atteint 312. C’est une grande différence. Et surtout, nous avons remporté des comtés dans tous les États-Unis, 2 660 contre 451. C’est pourquoi, quand vous regardez une carte, tout est rouge. Tout le pays est rouge. Le rouge représente les républicains.

Depuis le début, nous avons vu la richesse affluer et revenir en Amérique. Apple investit 500 milliards de dollars. Nvidia investit. Et je vois que mon ami Jensen est ici, c’est très bien. Où que vous soyez, je vous remercie beaucoup, car il investit 500 milliards de dollars. TSMC investit. Au fait, où est Jensen ? Où est-il ? Il est ici. Où est-il ? Je viens de voir Beth. Merci beaucoup, Jensen.

Je veux dire, Tim Cook n’est pas là, mais vous êtes là. Quel travail vous avez accompli ! Il a dit qu’il détenait 99 % du marché des puces. Je ne sais pas. Ce n’est pas facile à battre. Mais quel travail vous avez accompli ! Merci. Nous sommes fiers de vous avoir dans notre pays. Vous le savez. Merci pour cet investissement. TSMC investit 200 milliards de dollars. Et avec ce voyage, nous ajoutons plus de 1 000 milliards de dollars supplémentaires en termes d’investissements et d’achats de nos produits dans notre pays.

Personne ne fabrique d’équipements militaires comme nous. Nous avons les meilleurs équipements militaires, les meilleurs missiles, les meilleures roquettes, le meilleur de tout. Les meilleurs sous-marins, d’ailleurs. Les armes les plus meurtrières au monde. En plus des achats de 142 milliards de dollars d’équipements militaires fabriqués aux États-Unis par nos grands partenaires saoudiens, les plus importants jamais réalisés cette semaine. Il y a des contrats commerciaux de plusieurs milliards de dollars avec Amazon, Oracle, AMD. Ils sont tous ici. Uber, Qualcomm, Johnson and Johnson, et bien d’autres encore.

Je tiens donc à féliciter tout le monde. Il y a ici tant de grands dirigeants d’entreprise, dont je connais la plupart. Ils sont arrivés il y a environ un mois. Ils n’étaient pas très heureux quand ils m’ont vu, mais maintenant ils me disent : « Monsieur, vous faites un excellent travail. Merci beaucoup. » C’est incroyable ce qu’un marché en pleine expansion peut faire. Il va encore beaucoup progresser. En fait, j’ai dit aux gens il y a cinq semaines : « C’est le moment idéal pour acheter. » On m’a critiqué pour cela. Maintenant, personne ne me critique plus. Les gens auraient dû m’écouter.

Mais ça va encore monter beaucoup plus haut. Vous verrez. Nous n’avons jamais connu une telle situation. C’est une explosion d’investissements et d’emplois, et de grandes entreprises s’installent. Je n’ai jamais rien vu de tel. Il n’y a pas de meilleur endroit pour construire son avenir, faire fortune ou faire quoi que ce soit, franchement, que ce que nous avons aux États-Unis d’Amérique sous la présidence de Donald J. Trump. J’ai la bonne attitude.

J’ai la même attitude que les personnes assises au premier rang, au deuxième rang et au troisième rang. Plus on s’éloigne, plus leur opinion commence peut-être à faiblir un peu, mais ils comprennent, et nous faisons ce que beaucoup de gens intelligents feraient. Et nous ne sommes pas nécessairement politiquement corrects.

Vous avez vu ce que nous avons fait hier avec les soins de santé. Nous avons réduit nos dépenses de santé de 50 à 90 %. Vous allez voir les prix des médicaments et des produits pharmaceutiques baisser à des niveaux jamais vus auparavant. Et nous pensons que les médicaments et les produits pharmaceutiques vont baisser, et qu’il y aura une redistribution des coûts avec d’autres nations, qui ont vraiment profité d’un groupe de personnes très sympathiques qui dirigeaient notre pays.

Mais ce n’est pas seulement une période d’effervescence incroyable aux États-Unis. C’est aussi une période exaltante ici même, dans la péninsule arabique. Un endroit magnifique, d’ailleurs, un endroit magnifique. Exactement… Merci.

Il y a exactement huit ans ce mois-ci, je me tenais dans cette même salle et j’envisageais un avenir dans lequel les nations de cette région chasseraient les forces du terrorisme et de l’extrémisme, les réduiraient à néant et prendraient leur place parmi les nations les plus fières, les plus prospères et les plus prospères du monde, en tant que leaders d’un Moyen-Orient moderne et en plein essor. C’est tellement excitant. Tellement excitant.

Mohammed, dormez-vous la nuit ? Comment dormez-vous ? Hein ? Je réfléchis. Quel travail ! Il se tourne et se retourne dans son lit comme certains d’entre nous, se tourne et se retourne toute la nuit, comment faire encore mieux, toute la nuit. Ce sont ceux qui ne se tournent pas et ne se retournent pas qui ne vous mèneront jamais à la terre promise. N’est-ce pas ? Mais vous avez fait du bon travail. C’est vrai.

Mais les critiques doutaient que ce que vous avez accompli soit possible. Or, au cours des huit dernières années, l’Arabie saoudite a prouvé que les critiques avaient totalement tort. La transformation qui s’est opérée, même par ces incroyables chefs d’entreprise, je veux dire que vous avez devant vous les plus grands chefs d’entreprise du monde, mais la transformation qui s’est opérée sous la direction du roi Salmane et du prince héritier Mohammed a été vraiment extraordinaire. Je ne pense pas qu’une telle chose se soit jamais produite auparavant. Je n’ai jamais rien vu d’une telle ampleur auparavant.

Et je suppose que l’on pourrait dire que les États-Unis se portent plutôt bien aussi, mais je ne pense pas que beaucoup de gens aient déjà vu cela auparavant. Les gratte-ciel majestueux, les tours que je vois, la différence entre aujourd’hui et il y a huit ans. Il y a huit ans, c’était déjà très impressionnant. Mais les tours que je vois s’élever, certaines des expositions que Mohammed m’a montrées, ce que j’ai vu là-bas est tout simplement incroyable, un processus incroyable, le génie incroyable de tant de personnes, l’architecture. Mais j’ai le sentiment de savoir d’où viennent beaucoup de ces idées, elles se trouvent justement dans cette pièce, juste devant moi.

Mais les tours et toutes les différentes… J’ai vu beaucoup de tours différentes. Je ne pensais pas qu’il existait une version d’une tour que je n’avais pas déjà vue sous une forme ou une autre. Je viens de passer devant quatre expositions. Je n’ai jamais rien vu de tel. Ça va donc être très excitant. Et elles se dressent parmi les merveilles anciennes d’une ville en pleine croissance et passionnante. C’est vraiment incroyable.

Riyad est en train de devenir non seulement le siège du gouvernement, mais aussi une capitale mondiale majeure pour les affaires, la culture et les hautes technologies. La Coupe du monde est ici. Gianni, lève-toi, Gianni. Gianni, merci, Gianni. Excellent travail, Gianni. Excellent travail. Mais la Coupe du monde et l’Exposition universelle arriveront bientôt ici, tout comme la Coupe du monde arrive aux États-Unis. L’année prochaine sera vraiment passionnante.

Les moteurs de Formule 1 rugissent désormais dans les rues de Djeddah, marquant une étape historique. D’autres industries ont récemment dépassé le pétrole. Pensez-y, toutes vos autres industries ont désormais dépassé le pétrole. Je ne sais pas si beaucoup de gens comprendront ce que cela signifie, c’est tellement énorme. Pour la toute première fois, elles représentent la majorité de l’économie saoudienne, pensez-y. D’autres industries sont désormais plus importantes que le pétrole, qui restera toujours un géant. C’est énorme, mais c’est un formidable hommage à votre travail et au bon usage du développement économique.

Dans d’autres villes de la péninsule, comme Dubaï, Abu Dhabi, Doha ou Mascate, les transformations ont été incroyablement remarquables. Sous nos yeux, une nouvelle génération de dirigeants transcende les conflits anciens et les divisions épuisantes du passé et forge un avenir où le Moyen-Orient sera défini par le commerce et non par le chaos, où il exportera la technologie et non le terrorisme, et où des personnes de différentes nations, religions et croyances construiront ensemble des villes, sans se bombarder mutuellement jusqu’à l’extinction. Nous ne voulons pas cela.

Et il est essentiel que le reste du monde prenne conscience que cette grande transformation n’est pas le fruit de l’interventionnisme occidental ou de personnes voyageant dans de beaux avions pour vous donner des leçons sur la façon de vivre et de gouverner vos propres affaires. Non, les merveilles étincelantes de Riyad et d’Abou Dhabi n’ont pas été créées par les soi-disant bâtisseurs de nations, les néoconservateurs ou les organisations libérales à but non lucratif qui ont dépensé des milliards et des milliards de dollars sans parvenir à développer Kaboul, Bagdad et tant d’autres villes.

Au contraire, la naissance d’un Moyen-Orient moderne a été le fait des peuples de la région eux-mêmes, des gens qui sont ici, des gens qui ont vécu ici toute leur vie, développant leurs propres pays souverains, poursuivant leurs propres visions et traçant leur propre destin à leur manière. Ce que vous avez accompli est vraiment incroyable.

Au final, ceux qui se sont présentés comme des bâtisseurs de nations ont détruit bien plus de nations qu’ils n’en ont construites, et les interventionnistes sont intervenus dans des sociétés complexes qu’ils ne comprenaient même pas eux-mêmes. Ils vous ont dit comment faire, mais ils n’avaient aucune idée de la manière de s’y prendre. La paix, la prospérité et le progrès ne sont finalement pas venus d’un rejet radical de votre héritage, mais plutôt de l’acceptation de vos traditions nationales et de cet héritage que vous aimez tant, et c’est quelque chose que vous seuls pouviez faire.

Vous avez accompli un miracle moderne à la manière arabe. C’est une bonne façon de faire.

Aujourd’hui, les pays du Golfe ont montré à toute la région la voie vers des sociétés sûres et ordonnées, avec une qualité de vie en amélioration, une croissance économique florissante, des libertés individuelles accrues et des responsabilités croissantes sur la scène mondiale. Après tant de décennies de conflit, nous sommes enfin à portée de main d’un avenir dont les générations précédentes ne pouvaient que rêver, une terre de paix, de sécurité, d’harmonie, d’opportunités, d’innovation et de réussite, ici même, au Moyen-Orient.

C’est tellement beau. Ce qui se passe est tellement beau. Je pense que les gens qui sont ici ne peuvent pas vraiment l’apprécier, car ils voient tout se passer sous leurs yeux, et c’est quand on revient dans un endroit qu’on n’a pas vu depuis cinq, dix ou vingt ans que c’est encore plus incroyable.

Lorsque j’ai quitté mes fonctions il y a un peu plus de quatre ans, l’avenir que vous avez construit semblait presque impossible. Ensemble, nous avons anéanti les tueurs de Daech. Nous les avons éliminés et avons mis fin à la vie de leur fondateur et chef, al-Baghdadi. Nous avons comblé le fossé qui divisait le Conseil de coopération du Golfe. C’est un exploit considérable, qui a uni les nations de la région contre les ennemis de toute civilisation.

Nous avions imposé des sanctions sans précédent à l’Iran et privé le régime des ressources nécessaires pour financer le terrorisme. Ils étaient incapables de financer quoi que ce soit, car ils n’avaient plus d’argent. Ils n’avaient plus d’argent, mais la nouvelle administration est arrivée et leur a donné beaucoup d’argent, et vous avez vu ce qui s’est passé. Cet argent n’a pas été bien dépensé.

Et avec les accords historiques d’Abraham, dont nous sommes si fiers, toute la dynamique était orientée vers la paix, et cela a très bien fonctionné. Les accords d’Abraham sont une chose extraordinaire. Et j’espère, je souhaite et je rêve même que l’Arabie saoudite, un pays pour lequel j’ai un immense respect, en particulier pour ce que vous avez accompli au cours de cette période relativement courte, rejoigne bientôt les accords d’Abraham.

Je pense que ce sera un formidable hommage à votre pays et que cela aura une importance capitale pour l’avenir du Moyen-Orient. J’ai pris un risque en les concluant, mais ils ont été une véritable aubaine pour les pays qui y ont adhéré. L’administration Biden n’a rien fait pendant quatre ans. Nous aurions pu les finaliser, mais ce sera un jour spécial pour le Moyen-Orient, sous les yeux du monde entier, lorsque l’Arabie saoudite se joindra à nous.

Vous m’honorerez grandement, ainsi que toutes les personnes qui se sont battues si durement pour le Moyen-Orient, et je pense sincèrement que ce sera un moment spécial. Mais vous le ferez en temps voulu, c’est ce que je souhaite, c’est ce que vous souhaitez, et c’est ainsi que cela se passera.

Lorsque j’ai quitté mes fonctions, la seule chose qui s’opposait encore à cette région et à son incroyable potentiel était un petit groupe d’acteurs malhonnêtes et de voyous violents qui cherchaient constamment à faire reculer le Moyen-Orient et à le plonger dans le chaos, le désordre et même la guerre. Malheureusement, au lieu de s’opposer à ces forces destructrices, la dernière administration américaine a choisi de les enrichir, de les renforcer et de leur donner des milliards et des milliards de dollars.

L’administration Biden, la pire administration de l’histoire de notre pays, a d’ailleurs rejeté nos partenaires les plus fiables et les plus anciens du Golfe. Et je peux dire nos partenaires dans le monde entier, l’un de nos plus grands, de nos plus grands partenaires, peu importe où nous regardons, et nous avons de grands partenaires dans le monde, mais nous n’en avons aucun plus fort et aucun comme le monsieur qui se tient devant moi. Il est votre plus grand représentant, votre plus grand représentant.

Et si je ne l’aimais pas, je partirais d’ici à toute vitesse. Vous le savez, n’est-ce pas ? Il me connaît bien. Je l’aime beaucoup. Je l’aime trop. C’est pourquoi nous lui donnons tant, trop. Je vous aime trop. C’est un type formidable.

Ils ont levé les sanctions contre l’Iran sans rien obtenir en échange et ont envoyé des dizaines de milliards de dollars au régime pour financer le terrorisme et la mort dans le monde entier, et ils se sont moqués de lui. Ils se sont moqués de notre dirigeant, et ils continuent de se moquer de lui. Ils l’ont pris pour un idiot et n’ont cessé de semer le trouble depuis, notamment en finançant le 7 octobre, l’un des pires jours de l’histoire du Moyen-Orient, une journée horrible.

Biden a retiré les Houthis de la liste des organisations terroristes étrangères alors même que des missiles et des drones étaient lancés ici même, dans votre belle ville de Riyad, et sur des navires qui se trouvaient par hasard au mauvais endroit. L’extrême faiblesse et l’incompétence flagrante de l’administration Biden ont fait dérailler le processus de paix, déstabilisé la région et mis en péril tout ce que nous avions construit ensemble avec tant d’efforts.

Et quand on pense aux grandes réalisations que vous avez accomplies, dans un contexte où vous étiez confrontés à une administration plutôt hostile, une administration qui ne croyait pas en vous, cela rend vos réalisations encore plus grandes. Cela les rend encore plus grandes. Vous le savez.

Mais en quelques mois seulement depuis notre arrivée au pouvoir, nous avons réussi à rétablir rapidement la puissance américaine au niveau national et international. Aujourd’hui, en collaboration avec la grande majorité des habitants de cette région qui aspirent à la stabilité et au calme, notre tâche consiste à nous unir contre les quelques agents du chaos et de la terreur qui subsistent et qui prennent en otage les rêves de millions et de millions de personnes formidables.

La plus grande et la plus destructrice de ces forces est le régime iranien, qui a causé des souffrances inimaginables en Syrie, au Liban, à Gaza, en Irak, au Yémen et au-delà. Il ne pourrait y avoir de contraste plus frappant avec la voie que vous avez suivie dans la péninsule arabique que le désastre qui se déroule actuellement dans le golfe Persique. Pensez-y. Ils voulaient l’appeler ainsi, j’ai dit : « Ils ne les laisseront pas faire ça. Vous me permettez d’intervenir ? » Je l’ai empêché. Nous ne laisserons pas cela se produire.

Alors que vous construisez les plus hauts gratte-ciel du monde à Djeddah et à Dubaï, les monuments emblématiques de Téhéran datant de 1979 s’effondrent en un amas de gravats et de poussière. Ils ont connu une période fastueuse sous un régime très différent, mais ces bâtiments tombent en ruine, s’effondrent pendant que vous construisez certains des projets d’infrastructure les plus grands et les plus incroyables au monde, des bâtiments, toutes sortes de choses que personne n’a jamais vues auparavant. Des décennies de négligence et de mauvaise gestion ont laissé l’Iran en proie à des coupures d’électricité qui durent plusieurs heures par jour. On en entend parler tout le temps.

Alors que votre savoir-faire a transformé des déserts arides en terres agricoles fertiles, les dirigeants iraniens ont réussi à transformer des terres agricoles verdoyantes en déserts arides, grâce à leur mafia de l’eau corrompue, appelons-la ainsi, qui provoque des sécheresses et assèche les lits des rivières. Ils s’enrichissent, mais ne laissent rien au peuple. Et puis, bien sûr, il y a la différence fondamentale qui est à l’origine de tout cela : alors que les États arabes s’efforcent de devenir des piliers de la stabilité régionale et du commerce mondial, les dirigeants iraniens se concentrent sur le vol des richesses de leur peuple pour financer le terrorisme et les effusions de sang à l’étranger. Le plus tragique, c’est qu’ils ont entraîné toute une région dans leur chute.

D’innombrables vies ont été perdues dans les efforts de l’Iran pour maintenir un régime en ruine en Syrie. Regardez ce qui s’est passé en Syrie.

Au Liban, leurs mandataires du Hezbollah ont pillé les espoirs d’une nation dont la capitale, Beyrouth, était autrefois surnommée la Paris du Moyen-Orient. Pouvez-vous imaginer ? Toute cette misère et bien plus encore auraient pu être évitées, absolument évitées. Et Mohammed le savait. Il le savait. Les gens intelligents le savaient. Si seulement le régime iranien s’était concentré sur la construction de sa nation au lieu de détruire la région.

Pourtant, je ne suis pas ici aujourd’hui pour simplement condamner le chaos passé des dirigeants iraniens, mais pour leur offrir une nouvelle voie, une voie bien meilleure vers un avenir bien meilleur et plus prometteur. Comme je l’ai montré à maintes reprises, je suis prêt à mettre fin aux conflits passés et à forger de nouveaux partenariats pour un monde meilleur et plus stable, même si nos différences sont très profondes, ce qui est manifestement le cas avec l’Iran.

Je n’ai jamais cru aux ennemis permanents. Je suis différent de ce que beaucoup de gens pensent. Je n’aime pas les ennemis permanents, mais parfois, il faut des ennemis pour faire le travail et il faut le faire correctement. Les ennemis vous motivent. En fait, certains des amis les plus proches des États-Unis d’Amérique sont des nations contre lesquelles nous avons mené des guerres au cours des générations passées, et aujourd’hui, ce sont nos amis et nos alliés.

Je veux conclure un accord avec l’Iran. Si je parviens à conclure un accord avec l’Iran, je serai très heureux si nous pouvons rendre votre région et le monde plus sûrs. Mais si les dirigeants iraniens rejettent cette branche d’olivier et continuent d’attaquer leurs voisins, nous n’aurons alors d’autre choix que d’exercer une pression maximale, de réduire à zéro les exportations de pétrole iranien, comme je l’ai fait auparavant.

Saviez-vous que ce pays était pratiquement en faillite à cause de ce que j’ai fait ? Il n’avait plus d’argent pour financer le terrorisme, ni pour soutenir le Hamas ou le Hezbollah… Et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour empêcher le régime de se doter d’une arme nucléaire. L’Iran n’aura jamais d’arme nucléaire.

Cela dit, l’Iran peut avoir un avenir bien plus radieux, mais nous ne permettrons jamais que l’Amérique et ses alliés soient menacés par le terrorisme ou une attaque nucléaire. C’est à eux de choisir. Nous voulons vraiment qu’ils soient un pays prospère. Nous voulons qu’ils soient un pays merveilleux, sûr et formidable, mais ils ne peuvent pas avoir l’arme nucléaire. Cette offre ne sera pas éternelle.

C’est maintenant qu’ils doivent choisir, maintenant. Nous n’avons pas beaucoup de temps à perdre. Les choses évoluent très rapidement, elles se passent ici même. Elles évoluent très rapidement, ils doivent donc agir maintenant, d’une manière ou d’une autre. Agissez.

Comme je l’ai dit dans mon discours d’investiture, mon plus grand espoir est d’être un artisan de la paix et un rassembleur. Je n’aime pas la guerre. Nous avons d’ailleurs la plus grande armée de l’histoire du monde. Et j’ai reconstruit notre armée au cours de mes quatre premières années et l’ai transformée en la plus puissante qui soit, comme vous l’avez vu lorsque j’ai vaincu Daech en trois semaines. Les gens disaient que cela prendrait quatre ans, cinq ans, nous l’avons fait en trois semaines.

Il y a quelques jours à peine, mon administration a négocié avec succès un cessez-le-feu historique pour mettre fin à l’escalade de la violence entre l’Inde et le Pakistan, et j’ai largement utilisé le commerce pour y parvenir. J’ai dit : « Allez, les gars. Passons un accord. Faisons du commerce. Ne faisons pas le commerce de missiles nucléaires. Faisons le commerce des produits que vous fabriquez si bien. »

Et les deux pays ont des dirigeants très puissants, très forts, de bons dirigeants, des dirigeants intelligents, et tout cela a cessé. Espérons que cela restera ainsi, mais tout a cessé. J’ai été très fier de Marco Rubio et de toutes les personnes qui ont travaillé si dur. Marco, levez-vous. Vous avez fait un travail formidable. Merci. JD Vance, Marco, tout le groupe a travaillé avec vous, mais c’était un travail formidable.

Et je pense qu’ils s’entendent bien. Peut-être pourrions-nous même les réunir, Marco, pour qu’ils sortent dîner ensemble. Ce serait bien, non ?

Mais nous avons parcouru un long chemin et des millions de personnes auraient pu mourir dans ce conflit qui a commencé modestement et qui n’a cessé de s’amplifier de jour en jour.

J’ai également travaillé sans relâche pour mettre fin au terrible bain de sang entre la Russie et l’Ukraine et, surtout, des pourparlers auront lieu en Turquie à la fin de cette semaine, probablement jeudi, et ils pourraient aboutir à des résultats très positifs. Nos représentants s’y rendront. Marco s’y rendra, d’autres s’y rendront, et nous verrons si nous pouvons y parvenir.

5 000 personnes, pour la plupart des jeunes, des soldats ukrainiens, des soldats russes, ils ne sont pas d’ici et ils ne sont pas des États-Unis, mais ce sont des âmes. Ce sont des âmes. Je pense que la plupart d’entre eux sont de jeunes âmes magnifiques qui ont quitté leurs parents en leur faisant signe de la main, qui ont quitté leurs frères et sœurs en leur disant « Au revoir. À bientôt ». Et ils ont été réduits en morceaux.

En moyenne, 5 000 personnes meurent chaque semaine, et d’autres meurent ailleurs dans la région, mais on atteint des chiffres que nous n’avons pas vus depuis la Seconde Guerre mondiale, et je veux que cela cesse. Je veux que cela cesse. C’est une guerre horrible. Cela ne serait jamais arrivé si j’étais président. C’est une guerre qui n’aurait jamais eu lieu.

Le 7 octobre n’aurait jamais eu lieu si j’avais été président, car l’Iran n’avait pas d’argent pour payer le Hamas ou qui que ce soit d’autre. Ils n’avaient pas d’argent. Ils ne cherchaient pas à prendre soin d’eux, ils devaient prendre soin d’eux-mêmes. Ils n’avaient pas d’argent. Nous avons efficacement stoppé leur approvisionnement en pétrole grâce aux embargos et aux sanctions.

Mais permettez-moi de profiter de cette occasion pour remercier le Royaume d’Arabie saoudite pour le rôle constructif qu’il a joué dans la facilitation des négociations sur l’Ukraine, et c’est vraiment… Vous avez été formidables. Vous avez mis tout à notre disposition. Merci beaucoup. Merci. Et si nous parvenons à régler cette question, nous rendrons un hommage particulier à ce que vous avez fait. Vous avez vraiment posé des bases solides. Merci beaucoup. Je vous en suis reconnaissant.

L’Occident ne doit pas se laisser entraîner dans une nouvelle guerre sans fin en Europe, une énième guerre sans fin. Nous devons mettre fin aux tueries et travailler ensemble pour faire face aux plus grandes menaces à long terme, en formant une équipe invincible. Considérez-nous comme une équipe invincible. Quand on regarde ce que vous avez accompli ici, c’est bien plus difficile que de mettre fin à la stupidité. Réfléchissez-y, c’est de la stupidité. Ce que vous avez fait est beaucoup plus difficile et vous l’avez fait mieux que quiconque avant vous.

En tant que président des États-Unis, je privilégierai toujours la paix et le partenariat, chaque fois que ces résultats pourront être obtenus. Toujours, cela sera toujours ainsi. Seul un imbécile pourrait penser autrement.

Ces dernières années, beaucoup trop de présidents américains ont été obsédés par l’idée que notre travail consistait à scruter l’âme des dirigeants étrangers et à utiliser la politique américaine pour les punir de leurs péchés. Ils adoraient utiliser notre armée très puissante, qui est aujourd’hui plus puissante que jamais. Nous venons d’obtenir l’approbation d’un budget de 1 000 milliards de dollars, le plus élevé de notre histoire pour l’armée, et nous allons acquérir les meilleurs missiles, les meilleures armes, et je déteste devoir le faire, mais nous devons le faire parce que nous croyons en la paix par la force. Il faut avoir la force, sinon de mauvaises choses pourraient arriver.

Mais j’espère que nous n’aurons jamais à utiliser ces armes. Cela semble être un énorme gaspillage d’argent si vous ne les utilisez jamais, mais j’espère que nous n’aurons jamais à les utiliser, car la puissance destructrice de certaines de ces armes est sans précédent. Je crois que c’est à Dieu de juger ; mon travail, c’est de défendre l’Amérique et de promouvoir les intérêts fondamentaux que sont la stabilité, la prospérité et la paix. C’est ce que je veux vraiment faire.

Je n’hésiterai jamais à utiliser la puissance américaine si cela s’avère nécessaire pour défendre les États-Unis ou pour aider à défendre nos alliés, et il n’y aura aucune pitié pour les ennemis qui tenteront de nous nuire ou de leur nuire. Nous n’aurons aucune pitié. Ils le comprennent. C’est pourquoi j’ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de gens pensent : « Il cherche la bagarre. Il cherche la bagarre », et les choses se calment. C’est incroyable quand ils pensent vraiment que vous êtes sincère, mais nous le sommes. Nous avons la meilleure armée, la plus puissante, plus puissante que n’importe quelle autre… Personne ne nous arrive à la cheville.

Nous avons les meilleures armes au monde, mais nous ne voulons pas les utiliser. Cependant, si vous menacez l’Amérique ou nos partenaires, vous serez confrontés à une puissance écrasante et à une force dévastatrice. Nous avons des choses dont vous ne savez rien, dont vous n’entendez pas parler, et si vous en entendiez parler, vous diriez : « Waouh ».

Ces dernières semaines, à la suite d’attaques répétées contre des navires américains et la liberté de navigation dans la mer Rouge, l’armée américaine a lancé plus de 1 100 frappes contre les Houthis au Yémen. En conséquence, les Houthis ont accepté de cesser leurs attaques. Ils ont déclaré : « Nous ne voulons plus de cela ». C’est la première fois que vous entendez cela de leur bouche. Ce sont des durs, ce sont des combattants. Mais il y a quelques jours à peine, on nous a demandé de cesser de cibler les navires commerciaux… Ils n’allaient plus cibler les navires commerciaux de quelque manière que ce soit, ni aucun navire américain, et ils étaient très heureux que nous ayons cessé, mais nous avons connu 52 jours de tonnerre et d’éclairs comme ils n’en avaient jamais vu auparavant.

Il s’agissait d’un recours rapide, féroce, décisif et extrêmement efficace à la force militaire. Ce n’est pas que nous voulions le faire, mais ils abattaient des navires. Ils tiraient sur vous. Ils tiraient sur l’Arabie saoudite. Nous ne voulons pas qu’ils tirent en Arabie saoudite, si cela vous convient. Nous les avons donc frappés durement. Nous avons obtenu ce que nous voulions, puis nous sommes partis.

Depuis le 20 janvier, l’armée américaine a éliminé 83 chefs terroristes opérant en Irak, en Syrie et en Somalie, dont le numéro deux mondial de l’État islamique. Vous l’avez lu récemment. Avec l’aide du Pakistan, nous avons appréhendé les terroristes de l’État islamique responsables de l’attaque contre 13 militaires américains à Abbey Gate. Cette horrible, horrible catastrophe. Pendant ce retrait d’Afghanistan, c’est une autre chose à laquelle nous ne pensons même plus beaucoup. Treize personnes sont mortes, mais quarante-deux ont été horriblement blessées, et des centaines de personnes ont perdu la vie au total, car je compte aussi les victimes de l’autre côté. Des centaines de personnes, à cause d’une incompétence flagrante.

C’est probablement pour cela que Poutine a décidé d’envahir l’Ukraine, ce qu’il n’aurait jamais fait si j’avais été président, mais nous n’aurions pas eu les problèmes du 7 octobre si j’avais été président. Nous n’aurions pas eu l’Ukraine, la Russie, si j’avais été président. Nous n’aurions pas eu Abbey Gate, car il n’y aurait eu aucune raison. Nous étions en train de nous retirer, mais nous nous retirions avec dignité, force et puissance, mais la façon dont ils se sont retirés n’était pas bonne. Je pense que cela a été le moment le plus embarrassant de l’histoire de notre pays.

Et nous avons travaillé sans relâche pour ramener tous les otages détenus par le Hamas. Nous en avons déjà ramené beaucoup, mais nous en ramènerons d’autres. Ce week-end, nous avons négocié avec succès la libération du dernier otage américain. Edan Alexander vient d’être libéré il y a quelques heures, et nous continuons à travailler pour mettre fin à cette guerre le plus rapidement possible. Ce qui se passe est horrible.

Tous les peuples civilisés doivent condamner les atrocités commises le 7 octobre contre Israël, qui ne se seraient jamais produites si vous aviez eu un autre président, mais certainement pas si vous m’aviez eu comme président. Le peuple de Gaza mérite un avenir bien meilleur, mais cela ne sera pas possible tant que ses dirigeants choisiront d’enlever, de torturer et de prendre pour cible des hommes, des femmes et des enfants innocents à des fins politiques.

La façon dont ces gens sont traités à Gaza est inacceptable. Il n’y a aucun endroit au monde où les gens sont traités aussi mal. C’est horrible.

Après des années de souffrances, deux des nations les plus ravagées par le terrorisme commencent enfin à sortir de leur long cauchemar sous la houlette d’une nouvelle génération de dirigeants au Liban, où un de mes amis vient d’être nommé ambassadeur. Il fera un excellent travail.

Je lui ai dit : « Ce travail pourrait être très dangereux. » Il m’a répondu : « Je suis né là-bas. Je suis libanais. J’aime ce pays. » Je lui ai dit : « Mais c’est très dangereux. » C’est un de mes amis de New York. Je lui ai dit : « Mais c’est très dangereux. Tu es sûr de vouloir le faire ? » Je ne l’avais jamais considéré comme un guerrier, mais c’est un guerrier. Il aime son pays. Il m’a répondu : « Si je suis blessé ou si je meurs, je mourrai pour un pays que j’aime. » Il a grandi là-bas. Ce qui s’est passé au Liban est horrible, mais vous avez un excellent ambassadeur, je peux vous l’assurer.

Et le Liban, qui a été sans cesse victime du Hezbollah et de son commanditaire, l’Iran, a vu l’arrivée d’un nouveau président et d’un nouveau Premier ministre qui ont apporté la première véritable chance depuis des décennies d’un partenariat plus productif avec les États-Unis. Nous allons travailler avec leur nouvel ambassadeur et tous les autres, Marco, et nous allons voir si nous pouvons vraiment les aider et leur permettre de surmonter les obstacles très importants auxquels ils vont devoir faire face.

Mon administration est prête à aider le Liban à se construire un avenir de développement économique et de paix avec ses voisins. Le Liban compte des gens formidables, des médecins, des avocats, de grands professionnels. Je l’entends dire très souvent.

De même, en Syrie, qui a connu tant de misère et de mort, il y a un nouveau gouvernement qui, espérons-le, réussira à stabiliser le pays et à maintenir la paix. C’est ce que nous voulons voir en Syrie. Ce pays a connu son lot de tragédies, de guerres et de tueries pendant de nombreuses années. C’est pourquoi mon administration a déjà pris les premières mesures pour rétablir des relations normales entre les États-Unis et la Syrie pour la première fois depuis plus d’une décennie.

Et je suis très heureux d’annoncer que le secrétaire Marco Rubio rencontrera le nouveau ministre syrien des Affaires étrangères en Turquie à la fin de cette semaine. Et surtout, après avoir discuté de la situation en Syrie avec le prince héritier, votre prince héritier, ainsi qu’avec le président Erdogan de Turquie, qui m’a appelé l’autre jour pour me demander la même chose, entre autres, et avec mes amis, des personnes que je respecte beaucoup au Moyen-Orient, je vais ordonner la levée des sanctions contre la Syrie afin de lui donner une chance de retrouver sa grandeur.

Oh, ce que je ferais pour le prince héritier. Les sanctions étaient brutales et paralysantes, et elles ont joué un rôle important, vraiment important, à l’époque, mais maintenant, c’est leur heure de briller. C’est leur heure de briller. Nous les levons toutes, et je pense qu’ils vont y arriver, d’après ce que j’entends dire sur le peuple, l’esprit et tout le reste, alors je leur souhaite bonne chance, à la Syrie. Montrez-nous quelque chose de très spécial, comme l’ont fait franchement l’Arabie saoudite. D’accord ? Ils vont nous montrer quelque chose de spécial. Ce sont de très bonnes personnes.

Partout où nous le pouvons, mon administration poursuit un engagement pacifique, offrant une main forte et stable de l’amitié à tous ceux qui l’accepteront de bonne foi. Ensemble, nous avons fait des progrès sans précédent et des avancées considérables, et nous ne sommes encore qu’à l’aube d’un nouveau jour radieux qui attend les peuples du Moyen-Orient, les grands, les très grands peuples du Moyen-Orient.

Si les nations responsables de cette région saisissent cette occasion, mettent de côté leurs différences et se concentrent sur les intérêts qui les unissent, alors l’humanité tout entière sera bientôt émerveillée par ce qu’elle verra ici, dans ce centre géographique du monde. C’est vraiment le cas. C’est comme le centre du monde et le cœur spirituel de ses plus grandes religions.

Pour la première fois depuis mille ans, le monde regardera cette région non pas comme un lieu de troubles, de conflits, de guerre et de mort, mais comme une terre d’opportunités et d’espoir, tout comme vous l’avez fait ici même, un carrefour culturel et commercial de la planète. La sécurité et la stabilité permettront à des millions de personnes de mener une vie sûre et prospère, et les nations de cette région seront libres de réaliser leur destinée la plus noble, d’honorer leur histoire glorieuse, de saisir de nouvelles opportunités extraordinaires et de rendre une gloire incroyable à Dieu Tout-Puissant.

Des gens viendront du monde entier pour s’inspirer des villes que vous construirez, des entreprises que vous créerez, des technologies que vous inventerez et de la beauté, du talent et du potentiel que vous libérerez dans le cœur de vos citoyens. Chacun d’entre vous pourra être extrêmement fier de l’héritage que vous laisserez à vos enfants, car vous leur aurez donné les bénédictions ultimes que sont la prospérité et la paix. C’est tellement important.

Aux États-Unis, nous avons lancé l’âge d’or de l’Amérique. C’est l’âge d’or. Nous le voyons. Nous le voyons avec tout cet argent, ces milliers de milliards de dollars qui affluent, ces centaines de milliers d’emplois qui sont créés. Et avec l’aide des peuples du Moyen-Orient et des personnes présentes dans cette salle, de nos partenaires dans toute la région, l’âge d’or du Moyen-Orient peut se dérouler parallèlement au nôtre.

Nous travaillerons ensemble, nous serons ensemble, nous réussirons ensemble, nous gagnerons ensemble et nous serons toujours amis. Merci.

Mohammed, je tiens à vous remercier encore une fois de m’avoir invité et de me permettre de représenter ce que je considère comme la plus grande nation du monde. Nous sommes à vos côtés et vous avez un avenir formidable devant vous.

Merci beaucoup et veuillez transmettre mes respects à votre père. Merci beaucoup. Merci.