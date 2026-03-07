Dubaï dans la tourmente de la guerre contre l’Iran

Dubaï se retrouve dans la tourmente de la guerre, notamment à cause des attaques subies sur son aéroport. Un aéroport qui est le hub des vols entre l’Asie et l’Europe, ce qui perturbe tous le trafic mondial.

L’aéroport de Dubaï reprend « partiellement » ses opérations (communiqué) (9h50)

L’aéroport de Dubaï, le plus fréquenté au monde pour le trafic international, a annoncé samedi la reprise partielle de ses opérations, après une brève suspension plus tôt dans la matinée.

« Nous avons partiellement repris nos activités à compter d’aujourd’hui, 7 mars, avec certains vols opérés depuis l’aéroport international de Dubaï (DXB) et Dubaï World Central – Aéroport international Al Maktoum (DWC) », a indiqué l’aéroport de Dubaï dans un communiqué sur X.

« Nous vous prions instamment de ne pas vous rendre à l’aéroport, sauf si votre compagnie aérienne vous a contacté pour confirmer votre vol, car les horaires peuvent encore être modifiés », a déclaré l’aéroport à ses usagers, alors qu’un témoin a fait état auprès de l’AFP d’une forte explosion résultant d’une interception samedi matin au-dessus de l’aéroport.

L’aéroport de Dubaï suspend ses opérations (autorités) (8h45)

L’aéroport de Dubaï, le plus fréquenté au monde pour le trafic international, a annoncé samedi suspendre temporairement l’ensemble de ses opérations, après une opération d’interception au-dessus de l’aéroport, les Emirats arabes unis disant faire face à une attaque venant de l’Iran.

« Pour la sécurité des passagers, du personnel de l’aéroport et des équipages des compagnies aériennes, les opérations à l’aéroport international de Dubaï (DXB) ont été temporairement suspendues », a indiqué le Bureau des médias de Dubaï sur X.

Plus tôt samedi, le gouvernement de Dubaï avait confirmé sur X « un incident mineur résultant de la chute de débris après une interception » tout en démentant « des informations circulant sur les réseaux sociaux concernant des incidents à l’aéroport international de Dubaï ».

L’Iran dit avoir frappé un pétrolier dans le Golfe (8h20)

L’Iran a affirmé samedi matin avoir visé un pétrolier dans le Golfe, au huitième jour de la guerre avec Israël et les Etats-Unis.

« Ce matin, le pétrolier nommé Prima a été frappé par un drone explosif, après qu’il a ignoré des avertissements répétés de la part de l’armée des Gardiens de la Révolution concernant l’interdiction du trafic et l’insécurité du détroit d’Ormuz », ont indiqué les Gardiens de la Révolution dans un communiqué relayé par l’agence de presse Tasnim.

Des explosions retentissent à Dubaï et Manama (5h05)

Des explosions ont retenti samedi matin à Dubaï, aux Emirats arabes unis, et dans la capitale du Bahreïn Manama, selon des correspondants de l’AFP sur place, au huitième jour de la guerre au Moyen-Orient.

Deux explosions ont été entendues à Dubaï et une à Manama, où une sirène d’alerte a retenti. « Les citoyens et les résidents sont invités à rester calmes et à se rendre à l’endroit sûr le plus proche », a écrit le ministère de l’Intérieur du Bahreïn sur X.