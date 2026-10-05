Élections au Brésil : la carte interactive du premier tour

Le sénateur conservateur Flavio Bolsonaro a créé la surprise dimanche au premier tour de la présidentielle au Brésil en devançant le président sortant de gauche Lula, qu’il affrontera au second tour le 25 octobre.
Lire aussi : Flavio Bolsonaro crée la surprise et remporte le premier tour au Brésil
Flavio Bolsonaro l’emporte dans 15 États, Lula tient tout le Nordeste
Premier tour de la présidentielle du 4 octobre 2026 : avance du candidat arrivé en tête dans chaque État, en points de pourcentage des suffrages exprimés
Lula (PT) en tête Flavio Bolsonaro (PL) en tête
Amazonas Bahia Ceará Minas Gerais Pernambuco Rio de Janeiro Rio Grande do Sul São Paulo Acre 613 742 électeurs inscrits (0,4 % du pays) Flavio Bolsonaro (PL) 64,56 % Lula (PT) 28,73 % Flavio Bolsonaro en tête, 35,83 points d’avance Alagoas 2 442 126 électeurs inscrits (1,5 % du pays) Lula (PT) 54,73 % Flavio Bolsonaro (PL) 40,45 % Lula en tête, 14,28 points d’avance Amazonas 2 798 611 électeurs inscrits (1,8 % du pays) Lula (PT) 48,22 % Flavio Bolsonaro (PL) 45,00 % Lula en tête, 3,22 points d’avance Amapá 576 988 électeurs inscrits (0,4 % du pays) Lula (PT) 45,71 % Flavio Bolsonaro (PL) 45,67 % Lula en tête, 0,04 points d’avance Bahia 11 312 752 électeurs inscrits (7,1 % du pays) Lula (PT) 66,17 % Flavio Bolsonaro (PL) 28,53 % Lula en tête, 37,64 points d’avance Ceará 6 996 545 électeurs inscrits (4,4 % du pays) Lula (PT) 63,29 % Flavio Bolsonaro (PL) 31,27 % Lula en tête, 32,02 points d’avance Distrito Federal 2 258 320 électeurs inscrits (1,4 % du pays) Flavio Bolsonaro (PL) 51,31 % Lula (PT) 38,11 % Flavio Bolsonaro en tête, 13,20 points d’avance Espírito Santo 2 991 650 électeurs inscrits (1,9 % du pays) Flavio Bolsonaro (PL) 54,78 % Lula (PT) 37,76 % Flavio Bolsonaro en tête, 17,02 points d’avance Goiás 5 080 590 électeurs inscrits (3,2 % du pays) Flavio Bolsonaro (PL) 53,60 % Lula (PT) 31,06 % Flavio Bolsonaro en tête, 22,54 points d’avance Maranhão 5 183 115 électeurs inscrits (3,3 % du pays) Lula (PT) 63,99 % Flavio Bolsonaro (PL) 30,90 % Lula en tête, 33,09 points d’avance Minas Gerais 16 372 372 électeurs inscrits (10,3 % du pays) Flavio Bolsonaro (PL) 48,24 % Lula (PT) 43,33 % Flavio Bolsonaro en tête, 4,91 points d’avance Mato Grosso do Sul 2 024 430 électeurs inscrits (1,3 % du pays) Flavio Bolsonaro (PL) 58,60 % Lula (PT) 34,68 % Flavio Bolsonaro en tête, 23,92 points d’avance Mato Grosso 2 637 801 électeurs inscrits (1,7 % du pays) Flavio Bolsonaro (PL) 65,15 % Lula (PT) 29,18 % Flavio Bolsonaro en tête, 35,97 points d’avance Pará 6 262 397 électeurs inscrits (3,9 % du pays) Lula (PT) 49,91 % Flavio Bolsonaro (PL) 44,50 % Lula en tête, 5,41 points d’avance Paraíba 3 248 531 électeurs inscrits (2,0 % du pays) Lula (PT) 61,31 % Flavio Bolsonaro (PL) 33,07 % Lula en tête, 28,24 points d’avance Pernambuco 7 223 450 électeurs inscrits (4,6 % du pays) Lula (PT) 63,45 % Flavio Bolsonaro (PL) 31,03 % Lula en tête, 32,42 points d’avance Piauí 2 704 758 électeurs inscrits (1,7 % du pays) Lula (PT) 70,99 % Flavio Bolsonaro (PL) 24,09 % Lula en tête, 46,90 points d’avance Paraná 8 613 657 électeurs inscrits (5,4 % du pays) Flavio Bolsonaro (PL) 59,91 % Lula (PT) 31,20 % Flavio Bolsonaro en tête, 28,71 points d’avance Rio de Janeiro 12 857 648 électeurs inscrits (8,1 % du pays) Flavio Bolsonaro (PL) 53,01 % Lula (PT) 39,41 % Flavio Bolsonaro en tête, 13,60 points d’avance Rio Grande do Norte 2 659 825 électeurs inscrits (1,7 % du pays) Lula (PT) 59,75 % Flavio Bolsonaro (PL) 34,77 % Lula en tête, 24,98 points d’avance Rondônia 1 265 893 électeurs inscrits (0,8 % du pays) Flavio Bolsonaro (PL) 67,45 % Lula (PT) 25,89 % Flavio Bolsonaro en tête, 41,56 points d’avance Roraima 401 521 électeurs inscrits (0,3 % du pays) Flavio Bolsonaro (PL) 71,06 % Lula (PT) 22,86 % Flavio Bolsonaro en tête, 48,20 points d’avance Rio Grande do Sul 8 522 545 électeurs inscrits (5,4 % du pays) Flavio Bolsonaro (PL) 55,64 % Lula (PT) 35,73 % Flavio Bolsonaro en tête, 19,91 points d’avance Santa Catarina 5 734 651 électeurs inscrits (3,6 % du pays) Flavio Bolsonaro (PL) 66,65 % Lula (PT) 25,04 % Flavio Bolsonaro en tête, 41,61 points d’avance Sergipe 1 740 135 électeurs inscrits (1,1 % du pays) Lula (PT) 62,75 % Flavio Bolsonaro (PL) 30,63 % Lula en tête, 32,12 points d’avance São Paulo 34 122 892 électeurs inscrits (21,5 % du pays) Flavio Bolsonaro (PL) 51,93 % Lula (PT) 38,20 % Flavio Bolsonaro en tête, 13,73 points d’avance Tocantins 1 182 023 électeurs inscrits (0,7 % du pays) Flavio Bolsonaro (PL) 50,44 % Lula (PT) 43,42 % Flavio Bolsonaro en tête, 7,02 points d’avance
Voir les données
État
Région
Électeurs inscrits
Flavio Bolsonaro (%)
Lula (%)
En tête
Avance (points)
São Paulo
Sud-Est
34 122 892
51,93
38,20
Flavio Bolsonaro
13,73
Minas Gerais
Sud-Est
16 372 372
48,24
43,33
Flavio Bolsonaro
4,91
Rio de Janeiro
Sud-Est
12 857 648
53,01
39,41
Flavio Bolsonaro
13,60
Bahia
Nord-Est
11 312 752
28,53
66,17
Lula
37,64
Paraná
Sud
8 613 657
59,91
31,20
Flavio Bolsonaro
28,71
Rio Grande do Sul
Sud
8 522 545
55,64
35,73
Flavio Bolsonaro
19,91
Pernambuco
Nord-Est
7 223 450
31,03
63,45
Lula
32,42
Ceará
Nord-Est
6 996 545
31,27
63,29
Lula
32,02
Pará
Nord
6 262 397
44,50
49,91
Lula
5,41
Santa Catarina
Sud
5 734 651
66,65
25,04
Flavio Bolsonaro
41,61
Maranhão
Nord-Est
5 183 115
30,90
63,99
Lula
33,09
Goiás
Centre-Ouest
5 080 590
53,60
31,06
Flavio Bolsonaro
22,54
Paraíba
Nord-Est
3 248 531
33,07
61,31
Lula
28,24
Espírito Santo
Sud-Est
2 991 650
54,78
37,76
Flavio Bolsonaro
17,02
Amazonas
Nord
2 798 611
45,00
48,22
Lula
3,22
Piauí
Nord-Est
2 704 758
24,09
70,99
Lula
46,90
Rio Grande do Norte
Nord-Est
2 659 825
34,77
59,75
Lula
24,98
Mato Grosso
Centre-Ouest
2 637 801
65,15
29,18
Flavio Bolsonaro
35,97
Alagoas
Nord-Est
2 442 126
40,45
54,73
Lula
14,28
Distrito Federal
Centre-Ouest
2 258 320
51,31
38,11
Flavio Bolsonaro
13,20
Mato Grosso do Sul
Centre-Ouest
2 024 430
58,60
34,68
Flavio Bolsonaro
23,92
Sergipe
Nord-Est
1 740 135
30,63
62,75
Lula
32,12
Rondônia
Nord
1 265 893
67,45
25,89
Flavio Bolsonaro
41,56
Tocantins
Nord
1 182 023
50,44
43,42
Flavio Bolsonaro
7,02
Acre
Nord
613 742
64,56
28,73
Flavio Bolsonaro
35,83
Amapá
Nord
576 988
45,67
45,71
Lula
0,04
Roraima
Nord
401 521
71,06
22,86
Flavio Bolsonaro
48,20
Électeurs à l’étranger
—
916 534
43,49
47,57
Lula
4,08
Résultat national : Flavio Bolsonaro 47,03 %, Lula 45,16 %. Le reste des suffrages va aux autres candidats du premier tour.