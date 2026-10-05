Conflits, revue de géopolitique
Magazines
Conflits, revue de géopolitique
Élections au Brésil : la carte interactive du premier tour

5 octobre 2026

Temps de lecture : 3 minutes

Photo :

Print Friendly, PDF & EmailImprimer
Abonnement Conflits

Amérique, Amérique latine, Cartes

Élections au Brésil : la carte interactive du premier tour

par

Le sénateur conservateur Flavio Bolsonaro a créé la surprise dimanche au premier tour de la présidentielle au Brésil en devançant le président sortant de gauche Lula, qu’il affrontera au second tour le 25 octobre.

Lire aussi : Flavio Bolsonaro crée la surprise et remporte le premier tour au Brésil

Flavio Bolsonaro l’emporte dans 15 États, Lula tient tout le Nordeste

Premier tour de la présidentielle du 4 octobre 2026 : avance du candidat arrivé en tête dans chaque État, en points de pourcentage des suffrages exprimés

Lula (PT) en têteFlavio Bolsonaro (PL) en tête
points
AmazonasBahiaCearáMinas GeraisPernambucoRio de JaneiroRio Grande do SulSão PauloAcre613 742 électeurs inscrits (0,4 % du pays)Flavio Bolsonaro (PL)64,56 %Lula (PT)28,73 %Flavio Bolsonaro en tête, 35,83 points d’avanceAlagoas2 442 126 électeurs inscrits (1,5 % du pays)Lula (PT)54,73 %Flavio Bolsonaro (PL)40,45 %Lula en tête, 14,28 points d’avanceAmazonas2 798 611 électeurs inscrits (1,8 % du pays)Lula (PT)48,22 %Flavio Bolsonaro (PL)45,00 %Lula en tête, 3,22 points d’avanceAmapá576 988 électeurs inscrits (0,4 % du pays)Lula (PT)45,71 %Flavio Bolsonaro (PL)45,67 %Lula en tête, 0,04 points d’avanceBahia11 312 752 électeurs inscrits (7,1 % du pays)Lula (PT)66,17 %Flavio Bolsonaro (PL)28,53 %Lula en tête, 37,64 points d’avanceCeará6 996 545 électeurs inscrits (4,4 % du pays)Lula (PT)63,29 %Flavio Bolsonaro (PL)31,27 %Lula en tête, 32,02 points d’avanceDistrito Federal2 258 320 électeurs inscrits (1,4 % du pays)Flavio Bolsonaro (PL)51,31 %Lula (PT)38,11 %Flavio Bolsonaro en tête, 13,20 points d’avanceEspírito Santo2 991 650 électeurs inscrits (1,9 % du pays)Flavio Bolsonaro (PL)54,78 %Lula (PT)37,76 %Flavio Bolsonaro en tête, 17,02 points d’avanceGoiás5 080 590 électeurs inscrits (3,2 % du pays)Flavio Bolsonaro (PL)53,60 %Lula (PT)31,06 %Flavio Bolsonaro en tête, 22,54 points d’avanceMaranhão5 183 115 électeurs inscrits (3,3 % du pays)Lula (PT)63,99 %Flavio Bolsonaro (PL)30,90 %Lula en tête, 33,09 points d’avanceMinas Gerais16 372 372 électeurs inscrits (10,3 % du pays)Flavio Bolsonaro (PL)48,24 %Lula (PT)43,33 %Flavio Bolsonaro en tête, 4,91 points d’avanceMato Grosso do Sul2 024 430 électeurs inscrits (1,3 % du pays)Flavio Bolsonaro (PL)58,60 %Lula (PT)34,68 %Flavio Bolsonaro en tête, 23,92 points d’avanceMato Grosso2 637 801 électeurs inscrits (1,7 % du pays)Flavio Bolsonaro (PL)65,15 %Lula (PT)29,18 %Flavio Bolsonaro en tête, 35,97 points d’avancePará6 262 397 électeurs inscrits (3,9 % du pays)Lula (PT)49,91 %Flavio Bolsonaro (PL)44,50 %Lula en tête, 5,41 points d’avanceParaíba3 248 531 électeurs inscrits (2,0 % du pays)Lula (PT)61,31 %Flavio Bolsonaro (PL)33,07 %Lula en tête, 28,24 points d’avancePernambuco7 223 450 électeurs inscrits (4,6 % du pays)Lula (PT)63,45 %Flavio Bolsonaro (PL)31,03 %Lula en tête, 32,42 points d’avancePiauí2 704 758 électeurs inscrits (1,7 % du pays)Lula (PT)70,99 %Flavio Bolsonaro (PL)24,09 %Lula en tête, 46,90 points d’avanceParaná8 613 657 électeurs inscrits (5,4 % du pays)Flavio Bolsonaro (PL)59,91 %Lula (PT)31,20 %Flavio Bolsonaro en tête, 28,71 points d’avanceRio de Janeiro12 857 648 électeurs inscrits (8,1 % du pays)Flavio Bolsonaro (PL)53,01 %Lula (PT)39,41 %Flavio Bolsonaro en tête, 13,60 points d’avanceRio Grande do Norte2 659 825 électeurs inscrits (1,7 % du pays)Lula (PT)59,75 %Flavio Bolsonaro (PL)34,77 %Lula en tête, 24,98 points d’avanceRondônia1 265 893 électeurs inscrits (0,8 % du pays)Flavio Bolsonaro (PL)67,45 %Lula (PT)25,89 %Flavio Bolsonaro en tête, 41,56 points d’avanceRoraima401 521 électeurs inscrits (0,3 % du pays)Flavio Bolsonaro (PL)71,06 %Lula (PT)22,86 %Flavio Bolsonaro en tête, 48,20 points d’avanceRio Grande do Sul8 522 545 électeurs inscrits (5,4 % du pays)Flavio Bolsonaro (PL)55,64 %Lula (PT)35,73 %Flavio Bolsonaro en tête, 19,91 points d’avanceSanta Catarina5 734 651 électeurs inscrits (3,6 % du pays)Flavio Bolsonaro (PL)66,65 %Lula (PT)25,04 %Flavio Bolsonaro en tête, 41,61 points d’avanceSergipe1 740 135 électeurs inscrits (1,1 % du pays)Lula (PT)62,75 %Flavio Bolsonaro (PL)30,63 %Lula en tête, 32,12 points d’avanceSão Paulo34 122 892 électeurs inscrits (21,5 % du pays)Flavio Bolsonaro (PL)51,93 %Lula (PT)38,20 %Flavio Bolsonaro en tête, 13,73 points d’avanceTocantins1 182 023 électeurs inscrits (0,7 % du pays)Flavio Bolsonaro (PL)50,44 %Lula (PT)43,42 %Flavio Bolsonaro en tête, 7,02 points d’avance

Source : TSE (Tribunal supérieur électoral), via UOL, dépouillement à 100 %, 5 octobre 2026. Hors électeurs de l’étranger (Lula 47,57 %, Flavio Bolsonaro 43,49 %).
Fond de carte Natural Earth 1:10 m, projection conique conforme.
Revue Conflits
Voir les données
État Région Électeurs inscrits Flavio Bolsonaro (%) Lula (%) En tête Avance (points)
São Paulo Sud-Est 34 122 892 51,93 38,20 Flavio Bolsonaro 13,73
Minas Gerais Sud-Est 16 372 372 48,24 43,33 Flavio Bolsonaro 4,91
Rio de Janeiro Sud-Est 12 857 648 53,01 39,41 Flavio Bolsonaro 13,60
Bahia Nord-Est 11 312 752 28,53 66,17 Lula 37,64
Paraná Sud 8 613 657 59,91 31,20 Flavio Bolsonaro 28,71
Rio Grande do Sul Sud 8 522 545 55,64 35,73 Flavio Bolsonaro 19,91
Pernambuco Nord-Est 7 223 450 31,03 63,45 Lula 32,42
Ceará Nord-Est 6 996 545 31,27 63,29 Lula 32,02
Pará Nord 6 262 397 44,50 49,91 Lula 5,41
Santa Catarina Sud 5 734 651 66,65 25,04 Flavio Bolsonaro 41,61
Maranhão Nord-Est 5 183 115 30,90 63,99 Lula 33,09
Goiás Centre-Ouest 5 080 590 53,60 31,06 Flavio Bolsonaro 22,54
Paraíba Nord-Est 3 248 531 33,07 61,31 Lula 28,24
Espírito Santo Sud-Est 2 991 650 54,78 37,76 Flavio Bolsonaro 17,02
Amazonas Nord 2 798 611 45,00 48,22 Lula 3,22
Piauí Nord-Est 2 704 758 24,09 70,99 Lula 46,90
Rio Grande do Norte Nord-Est 2 659 825 34,77 59,75 Lula 24,98
Mato Grosso Centre-Ouest 2 637 801 65,15 29,18 Flavio Bolsonaro 35,97
Alagoas Nord-Est 2 442 126 40,45 54,73 Lula 14,28
Distrito Federal Centre-Ouest 2 258 320 51,31 38,11 Flavio Bolsonaro 13,20
Mato Grosso do Sul Centre-Ouest 2 024 430 58,60 34,68 Flavio Bolsonaro 23,92
Sergipe Nord-Est 1 740 135 30,63 62,75 Lula 32,12
Rondônia Nord 1 265 893 67,45 25,89 Flavio Bolsonaro 41,56
Tocantins Nord 1 182 023 50,44 43,42 Flavio Bolsonaro 7,02
Acre Nord 613 742 64,56 28,73 Flavio Bolsonaro 35,83
Amapá Nord 576 988 45,67 45,71 Lula 0,04
Roraima Nord 401 521 71,06 22,86 Flavio Bolsonaro 48,20
Électeurs à l’étranger 916 534 43,49 47,57 Lula 4,08
Résultat national : Flavio Bolsonaro 47,03 %, Lula 45,16 %. Le reste des suffrages va aux autres candidats du premier tour.

Mots-clefs :

Vous venez de lire un article en accès libre

La Revue Conflits ne vit que par ses lecteurs. Pour nous soutenir, achetez la Revue Conflits en kiosque ou abonnez-vous !

Voir aussi

Venezuela post-Maduro : le chavisme sous protection américaine ?

Un raid américain s’empare de Nicolás Maduro à Caracas, mais la chute du président n’ouvre pas la transition démocratique espérée. Plutôt que de soutenir l’opposante et prix Nobel de la paix María Corina Machado, Washington mise sur la vice-présidente Delcy Rodríguez : la stabilité et...

Etats-Unis : prisons privées, le nouveau marché

En 2025, CoreCivic et GEO Group, les deux géants américains de la prison privée, ont réalisé 4,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires combiné. Moteur du boom : la politique d'expulsion massive de Trump et son quota d'arrestations, qui a fait bondir l'action CoreCivic de 82 % en...

Bab el-Mandeb : anatomie d’un verrou du commerce mondial

« La porte des larmes » : entre la péninsule Arabique et la corne de l'Afrique, Bab el-Mandeb commande l'entrée méridionale de la mer Rouge et l'accès au canal de Suez. Large et profond, il ne freine pourtant pas la navigation : sa force de verrou tient à sa position — la différence...

Plus d‘articles
À propos de l’auteur
Revue Conflits

Revue Conflits

Fondée en 2014, Conflits est devenue la principale revue francophone de géopolitique. Elle publie sur tous les supports (magazine, web, podcast, vidéos) et regroupe les auteurs de l'école de géopolitique réaliste et pragmatique.