En Birmanie, le trafic de drogue et la guerre politique sont étroitement liés. Entretien avec Adam Benna  

La guerre fait rage en Birmanie entre la junte au pouvoir et divers groupes ethniques. Une guerre indissociable du trafic de drogue, qui sert à financer les groupes armés et qui irrigue le pays et ses voisins. Avec le risque de transformer le pays en narco-État. Entretien avec Adam Benna

Adam Benna est Formateur et conseiller en médias basé à Chiang Mai, en Thaïlande. Il est également rédacteur en chef anglais de Democratic Voice of Burma (DVB).

On a l’impression qu’après près de six mois de changements dans la dynamique du champ de bataille, l’opposition pourrait finalement sortir victorieuse de la guerre civile au Myanmar. Pourriez-vous résumer ce qui se passe sur le terrain ?

La situation est complexe. Depuis le début de l’opération 1027, la dynamique a quelque peu changé, permettant à certains groupes armés ethniques de s’emparer de territoires contrôlés par le régime militaire. Ces groupes comprennent l’Alliance des Trois Fraternités, composée de l’Armée d’Arakan (AA), basée dans l’État de Rakhine, de l’Armée de libération nationale Ta’ang (TNLA) dans le nord de l’État de Shan, et de l’Armée de l’Alliance nationale démocratique du Myanmar (MNDAA), également dans le nord de l’État de Shan. Chaque groupe a ses propres priorités, qui consistent principalement à créer des zones autonomes plutôt qu’à forger un front national unifié.

Au début de l’opération 1027, ils ont déclaré qu’ils fermeraient les centres de cyber-escroquerie à la demande de la Chine, car la junte de Naypyidaw ne le faisait pas. Ils ont également affirmé s’aligner sur la résistance anti-régime. Mais il n’existe pas de résistance unifiée entre tous les groupes armés ethniques. Le MNDAA, le TNLA, l’Armée d’Arakan et d’autres groupes ont tous des intérêts distincts, qui entrent souvent en conflit les uns avec les autres et avec des groupes tels que l’Armée pour l’indépendance kachin (KIA). Ainsi, bien qu’ils puissent partager un ennemi commun dans l’armée, ils ne se coordonnent pas nécessairement en une seule force cohésive.

Pendant ce temps, il existe une entité qui vise à unifier le mouvement anti-junte : le Gouvernement d’unité nationale (NUG). Il s’agit en fait du gouvernement en exil, formé par des législateurs évincés, dont beaucoup sont issus de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD), et des chefs de communauté. Ils disposent d’une branche armée appelée Force de défense du peuple (PDF). Dans tout le Myanmar, de multiples bataillons de la PDF combattent sous l’égide du NUG, cherchant à renverser le régime et à évoluer vers une union démocratique fédérale.

Mais certains groupes armés ethniques, comme l’Armée d’Arakan, se concentrent sur la construction de leur propre « État dans l’État », à l’instar de la façon dont l’Armée unie d’État Wa (UWSA) contrôle déjà sa propre zone auto-administrée. Ces groupes veulent l’autonomie, un gouvernement parallèle de facto dans leur région, et préfèrent souvent des négociations directes avec la junte (en particulier sous la médiation de la Chine) pour garantir cette autonomie.

Ainsi, alors que nous avons vu le MNDAA, le TNLA et l’Armée d’Arakan progresser pendant l’opération 1027, ils ont également entamé des pourparlers de paix avec la junte, principalement à l’instigation de la Chine. La Chine exerce souvent une influence sur ces groupes frontaliers. Cela sape une alliance globale qui pourrait renverser le régime. L’Armée pour l’indépendance kachin dans le nord, l’Armée de libération nationale karen dans le sud-est et les groupes karenni dans l’État de Kayah continuent de combattre aux côtés de l’UEN. Mais il est extrêmement difficile d’unifier toutes les différentes organisations ethniques et forces de défense populaires à travers le pays.

La résistance a progressé dans certaines régions, mais nous ne constatons pas d’offensive complète et cohésive qui renverserait le régime du jour au lendemain

En bref, la résistance a progressé dans certaines régions, mais nous ne constatons pas d’offensive complète et cohésive qui renverserait le régime du jour au lendemain. Il y a des progrès sur le terrain, comme la prise de Lashio par l’ANAM dans le nord de l’État Shan, mais ils conduisent souvent à des négociations plutôt qu’à une défaite directe de l’armée. Le régime s’accroche au pouvoir, utilisant son armée de l’air et son artillerie lourde pour riposter.

Compte tenu de ces complexités, considérons une hypothèse : la junte finit par tomber. Nous avons tous ces groupes ethniques, chacun avec son propre programme. Seront-ils capables de coexister pacifiquement dans un nouveau paysage politique, ou risquerions-nous de nouveaux conflits ?

Beaucoup dépend de qui prendra les commandes lorsque la situation se sera calmée. La seule alternative réaliste, reconnue à la fois au niveau national et international, est le gouvernement d’unité nationale. Il est composé de législateurs évincés, fidèles à Aung San Suu Kyi et à la NLD, ainsi que de dirigeants de minorités ethniques qui soutiennent la démocratie fédérale. Beaucoup critiquent l’ancienne direction de la NLD, l’accusant de « chauvinisme bamar », notamment en ce qui concerne la crise des Rohingyas. Néanmoins, à la suite du coup d’État, le NUG a réussi à forger une unité plus large que celle qui existait sous l’ancienne ère démocratique (2016-2021).

Cela dit, tous les groupes ethniques ne sont pas d’accord avec eux. Certains groupes qui avaient initialement déclaré leur solidarité avec le NUG ont fait marche arrière, invoquant différentes alliances stratégiques ou la pression directe de la Chine. Et plus on s’éloigne des principaux centres politiques, plus les milices locales sont en jeu. Il y a bien sûr les Forces de défense populaires, mais certaines d’entre elles opèrent essentiellement en tant qu’unités rebelles. De jeunes hommes se procurent des armes et agissent parfois de leur propre chef, en collectant des impôts ou même en se vengeant d’informateurs présumés du régime ou de personnalités religieuses.

La question de savoir si le NUG pourra un jour rassembler toutes ces forces sous un commandement unique reste ouverte. Si la junte s’effondre, le vide sera encore plus grand

La question de savoir si le NUG pourra un jour rassembler toutes ces forces sous un commandement unique reste ouverte. Si la junte s’effondre, le vide sera encore plus grand. On espère que les groupes armés ethniques véritablement pro-démocratie (comme certaines factions karen, karenni et kachin) se rassembleront sous la bannière du NUG pour une transition stable. Mais les groupes qui se sont historiquement concentrés sur leurs propres enclaves pourraient soit négocier avec le nouveau gouvernement, soit rester entre eux.

Il est important de noter qu’Aung San Suu Kyi elle-même reste une figure puissante dans le cœur des gens. Elle a maintenant 79 ans et va bientôt en avoir 80, emprisonnée et détenue au secret par le régime, qui craint qu’elle ne parvienne à unifier la population contre eux. Beaucoup de Birmans la considèrent encore comme l’autorité morale du pays, même si sa réputation internationale a souffert à cause de la question des Rohingyas. Si elle était libérée et pouvait s’exprimer publiquement, cela pourrait contribuer à unifier le Myanmar post-junte, en persuadant peut-être davantage de groupes armés de déposer les armes. Mais c’est un grand « si ».

En supposant que la junte tombe, pensez-vous que le NUG parviendrait à empêcher les conflits sectaires ou interethniques ? Y a-t-il un risque de poursuite de la violence ?

Il y a un risque certain. Le Myanmar n’a jamais vraiment connu la paix dans tout le pays. Même pendant le mandat du gouvernement civil (2016-2021), des escarmouches ont eu lieu dans certains États. Depuis le coup d’État de 1960, la stratégie de l’armée a consisté à monter les groupes ethniques les uns contre les autres, surtout si cela l’aidait à maintenir le contrôle.

Mais si un véritable processus de réconciliation inclusif est mis en œuvre, qui s’attaque à des décennies de marginalisation et respecte les principes fédéraux, certaines de ces guerres pourraient effectivement prendre fin. Le NUG se dit attaché à la démocratie fédérale, ce qui signifie que chaque grande région ethnique disposerait d’une autonomie importante tout en restant membre de l’Union. Cela pourrait, en théorie, encourager des groupes tels que les Kachin, les Karen ou les Karenni à déposer les armes et à participer à la vie politique. Cela ne se fera pas sans heurts ni immédiatement. Mais c’est une meilleure solution que tout ce que nous avons connu jusqu’à présent.

L’énorme obstacle, ce sont toutes les milices, les seigneurs de guerre régionaux et les entreprises criminelles qui se sont enrichies en contrôlant les ressources locales

L’énorme obstacle, ce sont toutes les milices, les seigneurs de guerre régionaux et les entreprises criminelles qui se sont enrichies en contrôlant les ressources locales, qu’il s’agisse de jade, de rubis, de bois ou de laboratoires de méthamphétamine. Ils ne veulent pas nécessairement d’un gouvernement central fort, démocratique ou non. S’ils pensent que le fédéralisme sous le gouvernement d’union nationale signifie perdre leur part du commerce, ils ne signeront pas. Il n’y a pas d’interrupteur magique pour les obliger à obéir à un nouveau gouvernement dès le premier jour.

Passons maintenant au sujet clé qui alimente une grande partie du conflit : le trafic de drogue. La culture du pavot, l’héroïne, la méthamphétamine et maintenant ces réseaux de cyberfraude font l’objet d’une large couverture médiatique. Quelle est l’importance des revenus de la drogue dans le conflit au sens large ? Financent-ils principalement l’opposition, le régime ou les deux ?

La drogue n’est pas nouvelle au Myanmar. Le pays est un important producteur d’opium depuis des décennies, longtemps le deuxième après l’Afghanistan. Depuis que les talibans ont repris le contrôle et réprimé les champs de pavot en Afghanistan, la culture du pavot aurait connu un essor au Myanmar. L’Office des Nations unies contre la drogue et le crime a documenté une augmentation de la production, alimentant l’offre d’héroïne et de méthamphétamine dans la région.

Ce commerce n’est pas clairement réparti entre le régime et l’opposition. En réalité, de nombreux groupes armés, parfois alignés sur l’armée, parfois sur l’opposition, parfois neutres, dépendent des revenus de la drogue ou de l’extraction des ressources pour subvenir à leurs besoins. Vous le constaterez dans l’État Shan, qui est en gros l’épicentre du Triangle d’Or (où se rencontrent le Myanmar, le Laos et la Thaïlande). Presque toutes les grandes armées ou milices ethniques de cette région sont soupçonnées d’être impliquées à des degrés divers dans le trafic de drogue.

L’une des organisations les plus tristement célèbres est l’Armée unie d’État Wa (UWSA). Elle dirige en fait un « État dans l’État » semi-autonome le long de la frontière chinoise.

L’une des organisations les plus tristement célèbres est l’Armée unie d’État Wa (UWSA). Elle dirige en fait un « État dans l’État » semi-autonome le long de la frontière chinoise. On suppose qu’ils sont fortement impliqués dans la production et le trafic de stupéfiants. Le régime militaire birman (et tout gouvernement central passé) a trouvé qu’il était pratiquement impossible de les déloger. L’UWSA est bien armée et bien financée, et on dit qu’elle compte des dizaines de milliers de combattants. Ils sont fortement influencés par la Chine, qui peut faire pression sur eux pour qu’ils répriment certaines activités criminelles (comme les centres d’escroquerie), mais les oblige rarement à démanteler les filières de la drogue.

De même, l’Alliance des Trois Frères, ou des éléments en son sein, peut se livrer au trafic pour financer ses opérations. Nous entendons également parler du passage aux drogues synthétiques, en particulier aux pilules de méthamphétamine connues sous le nom de « yaba », qui sont plus faciles à faire passer en contrebande. Elles sont produites par millions dans les zones frontalières, puis acheminées vers la Thaïlande, puis vers l’Asie du Sud-Est, et même à travers le monde.

En bref, ces trafics illicites (drogues, terres rares, jade, rubis, teck) font partie de l’économie de guerre du Myanmar. Lorsqu’une région n’a pas de gouvernement central fort, les chefs de guerre et les commandants de milices peuvent taxer la production locale, gérer des itinéraires de contrebande ou installer des laboratoires de fabrication de drogue à l’échelle industrielle. Certains acteurs peuvent se dire membres de la « résistance », mais ils ne le sont que pour l’argent. D’autres sont des milices pro-régime (ou soi-disant forces de garde-frontières) et se tournent également vers la contrebande pour payer leurs combattants. C’est un réseau d’alliances trouble, et le trafic de drogue est la monnaie commune qui fait tourner beaucoup de roues.

Donc, si l’opposition gagne et que le NUG prend le pouvoir, cela signifie-t-il que le nouveau gouvernement mettra fin au trafic de drogue ?

Ce n’est pas aussi simple.

L’ancien gouvernement semi-civil dirigé par Aung San Suu Kyi, de 2016 à 2021, n’a démantelé aucun de ces réseaux de drogue. Il y a eu des tentatives, bien sûr, mais vous êtes confronté à des économies de guerre profondément ancrées. L’UWSA est l’un des groupes armés les plus puissants du pays, et ils ne sont pas redevables au NUG. Ils se moquent de savoir qui gouverne à Naypyidaw tant que personne ne vient s’emparer de leur territoire. Ils pourraient accepter des concessions superficielles si la Chine les y poussait, mais il est peu probable qu’ils renoncent à leur source de revenus provenant du trafic de stupéfiants.

Il sera très difficile à un nouveau gouvernement de mettre un terme aux trafics de drogue

La même logique s’applique à plusieurs autres milices ethniques dans l’État Shan et le long d’autres frontières. Si le NUG tente de les attaquer militairement et de les forcer à arrêter, nous pourrions assister à un nouveau conflit. L’approche la plus réaliste serait peut-être de négocier un règlement politique qui favorise un véritable développement économique et offre d’autres moyens de subsistance aux cultivateurs de pavot. Mais pour mettre fin à la production de méthamphétamine à grande échelle ou aux laboratoires d’héroïne, il faudrait une large coopération, y compris avec les pays voisins. Il faudrait que la Chine, la Thaïlande, le Bangladesh et l’Inde ferment les routes de contrebande et coordonnent l’application de la loi. Sinon, toute répression au Myanmar pourrait simplement pousser les trafiquants à traverser une autre frontière poreuse.

Politiquement, c’est difficile. Le NUG devrait démontrer qu’il est capable de faire respecter la loi et l’ordre sans déclencher de nouvelles guerres civiles. Cela signifie convaincre ou coopter ces grandes armées ethniques pour qu’elles opèrent sous une structure fédérale unifiée. Pour les Wa en particulier, et d’autres « narco-États » frontaliers, cela n’a jamais été attrayant. Ils ont en effet dirigé leur propre micro-État pendant des décennies. Pourquoi y renoncer ?

Donc, oui, je pense que le trafic de drogue continuera, même si la junte s’effondre. Certaines enclaves pourraient continuer à produire et à faire de la contrebande, éventuellement dans le cadre d’un accord tacite avec les nouvelles autorités. Avec le temps, peut-être qu’un véritable gouvernement démocratique pourrait former des alliances qui conduiraient à des politiques antidrogues plus efficaces. Mais c’est un projet générationnel, qui ne se résoudra pas rapidement.

Parlons un peu plus de la façon dont ces stupéfiants traversent les frontières. On entend souvent parler d’envois vers la Thaïlande et au-delà. Y a-t-il aussi des itinéraires vers l’Inde, le Bangladesh ou la Chine ?

Absolument. Le Triangle d’Or désigne historiquement l’intersection du Myanmar, du Laos et de la Thaïlande, et cette route est encore très utilisée. Depuis la Thaïlande et Bangkok, les drogues peuvent se diriger vers le sud en direction de la Malaisie ou poursuivre leur route par voie maritime. Il existe de grands ports en Asie du Sud-Est qui facilitent la contrebande dans le monde entier.

À l’ouest, la frontière avec l’Inde et le Bangladesh est tout aussi poreuse. Des comprimés de yaba ont été saisis dans ces deux pays. Certaines zones frontalières avec le Bangladesh sont contrôlées par différentes milices ou même des groupes criminels qui voient la contrebande comme une source de profit. Et puis il y a l’immense frontière sino-birmane.

Il s’agit donc d’un problème régional, avec de nombreuses routes. Chaque région frontalière compte généralement une forme ou une autre de groupe armé, qu’il s’agisse d’une armée ethnique ou d’une milice pro-régime, qui contrôle le passage local. Ils peuvent autoriser le passage de cargaisons en échange de frais ou de taxes. Plus on s’éloigne de la capitale d’un pays, plus il y a de chances que ces seigneurs de guerre locaux détiennent le véritable pouvoir, et non une présence gouvernementale symbolique.

Vous avez également mentionné les centres de cyberfraude et d’escroquerie. C’est un peu différent des stupéfiants traditionnels. Pouvez-vous expliquer comment ils s’inscrivent dans l’économie des conflits au sens large ?

Oui, ces centres d’escroquerie sont devenus une nouvelle source de revenus et de levier, en particulier près de la frontière chinoise. Essentiellement, les réseaux criminels ont mis en place de vastes complexes où ils organisent des escroqueries en ligne, allant de la fraude à la crypto-monnaie aux escroqueries sentimentales, ciblant des victimes dans le monde entier. Au départ, certains groupes armés ethniques ont déclaré qu’ils réprimeraient ces opérations, en partie parce que la Chine déteste voir ses citoyens escroqués. Mais c’est compliqué. Si vous, en tant que groupe armé, contrôlez physiquement une zone, vous pouvez extorquer de l’argent à ces entreprises criminelles ou même les diriger vous-même.

Pendant l’opération 1027, certains groupes ont promis de démanteler les réseaux de cyberfraude pour apaiser Pékin, car la junte ne le faisait pas. Mais après avoir pris le contrôle, nous n’avons pas assisté à un démantèlement total. Certains centres d’escroquerie ont peut-être déménagé ou dissimulé leurs activités. Ou bien il y a des accords en coulisses. Cela rappelle le problème des stupéfiants. Partout où il y a de l’anarchie et une chance de gagner de l’argent, un groupe comble ce vide.

Qu’ils se qualifient eux-mêmes de « révolutionnaires » ou de « pro-militaires », la réalité est que beaucoup d’individus sur le terrain sont motivés par le profit

Qu’ils se qualifient eux-mêmes de « révolutionnaires » ou de « pro-militaires », la réalité est que beaucoup d’individus sur le terrain sont motivés par le profit. Ce n’est pas une belle histoire. Des dizaines de milliers de personnes de toute l’Asie ont été attirées ou ont fait l’objet d’un trafic dans ces camps, et ont été contraintes d’arnaquer des étrangers en ligne. La Chine fait pression à la fois sur le régime militaire et sur les groupes ethniques qui coopèrent pour mettre fin à ces opérations, mais jusqu’à présent, cela se fait par à-coups.

Quel rôle joue la Chine ? Vous avez mentionné qu’elle avait de l’influence sur les groupes frontaliers. Pékin pourrait-il contribuer à mettre fin au conflit ou au trafic de stupéfiants s’il le souhaitait ?

La Chine est dans une position unique pour faire pression sur de nombreux groupes. Le MNDAA (Kokang), le TNLA et l’UWSA ont tous des liens historiques ou ethniques forts avec la Chine. Pékin utilise cet effet de levier comme un bâton ou une carotte. Si le régime militaire de Naypyidaw ne répond pas à certaines demandes chinoises – comme des projets de développement, la sécurité des oléoducs ou la répression de la criminalité transfrontalière – Pékin peut encourager ces armées ethniques à intensifier la lutte. C’est ce que beaucoup pensent avoir vu lors de l’opération 1027 : une démonstration de force de la part de ces groupes, peut-être à la demande de la Chine, pour rappeler à la junte qui a vraiment le dessus dans ces régions frontalières.

Mais mettre fin au trafic de drogue n’est pas nécessairement la priorité de la Chine, à moins que cela ne devienne un énorme casse-tête pour elle. Pékin ne souhaite peut-être pas un chaos généralisé à sa frontière, c’est pourquoi elle cultive son influence à la fois auprès du régime birman et de ces puissantes armées ethniques. Elle intervient en tant que médiateur lorsque cela sert ses intérêts. Mais pour le gouvernement chinois, le principal souci est la stabilité et la garantie qu’aucun conflit de grande ampleur ne se propage. Si cela signifie laisser certaines opérations de drogue ou d’escroquerie se poursuivre tranquillement, qu’il en soit ainsi. La position officielle de la Chine est qu’elle s’oppose à toute activité illégale, mais sur le terrain, c’est plus complexe.

Compte tenu de tout cela, si le gouvernement d’unité nationale ou un successeur prenait le pouvoir à Naypyidaw, pensez-vous qu’il aurait la capacité de sévir contre ces enclaves de narco-États ? Ou verrions-nous un scénario comme au Mexique, avec un bras de fer constant entre le gouvernement et les puissants cartels ?

De manière réaliste, cela pourrait ressembler davantage à un patchwork. Le NUG ou un futur gouvernement démocratique pourrait rétablir la loi et l’ordre dans les endroits qui se placeraient volontairement sous son égide, comme certaines zones de l’État Chin, de l’État Karenni ou des parties du cœur du pays Bamar qui sont anti-régime. Avec le soutien local, ils pourraient lentement créer des institutions fonctionnelles, telles que des forces de police, des tribunaux et des organes administratifs. Avec le temps, cela pourrait réduire l’espace des groupes criminels ou paramilitaires.

Mais les enclaves les plus importantes et les plus retranchées, en particulier dans certaines parties de l’État Shan ou le long de la frontière nord, pourraient rester en dehors du contrôle direct du gouvernement. Il faudra peut-être des années de négociations pour les intégrer dans un véritable système fédéral. Certaines pourraient rester de facto autonomes, en concluant des accords avec le gouvernement central. D’autres pourraient choisir la neutralité, ignorant de fait quiconque se trouve à Naypyidaw.

C’est ce qui s’est passé tout au long de l’histoire du Myanmar : certaines armées ethniques signent des cessez-le-feu ou des « accords de paix », et le gouvernement leur accorde le contrôle administratif de leurs territoires en échange d’une loyauté nominale. Cela n’a jamais permis d’éradiquer complètement le trafic de drogue ou l’extraction illégale de ressources. Certains dirigeants y voient un compromis nécessaire pour éviter davantage d’effusions de sang, même si cela renforce la corruption.

Pour une véritable transformation, il faudrait une initiative antidrogue massive ainsi que des investissements importants dans des moyens de subsistance alternatifs pour les agriculteurs. Il faudrait une coopération en matière de sécurité aux frontières avec tous les pays voisins pour couper les routes de contrebande. Il faudrait réformer l’armée, afin qu’elle ne profite plus d’accords secrets avec les milices. C’est une entreprise énorme, qui dépasse probablement les capacités immédiates d’un seul parti.

Une dernière question à ce sujet. Si nous prenons du recul et considérons la situation dans son ensemble, un futur gouvernement démocratique pourrait-il vraiment perturber les plus grands réseaux de trafic de drogue, ou est-ce que cela va plus ou moins continuer indéfiniment ?

J’aimerais voir un scénario où, sous un nouvel arrangement démocratique, le Myanmar réduirait systématiquement le commerce des stupéfiants. Mais nous devons être réalistes quant à l’étroite imbrication de ce commerce avec les structures de pouvoir locales. L’Armée unie de l’État Wa est à elle seule redoutable. Il en va de même pour d’autres groupes bien armés dans l’État Shan. Ils ne vont pas se dissoudre parce que le gouvernement central a changé de mains. Ils sont plus enclins à préserver leurs zones d’influence.

Quoi qu’il arrive, le trafic de drogue persistera

Donc oui, il est probable que le trafic de drogue persistera dans une certaine mesure. Même dans le meilleur des cas, où le NUG ou un gouvernement successeur négocie des accords fédéraux de grande envergure, ces « narco-États » pourraient continuer à produire et à faire le trafic de drogue. Ils peuvent faire semblant de coopérer avec les autorités, mais il est extrêmement difficile d’éradiquer un commerce multimilliardaire bien établi, avec des milices bien armées et des réseaux de contrebande transfrontaliers. Ce n’est pas propre au Myanmar ; regardez la Colombie ou l’Afghanistan.

Mais cela ne signifie pas que c’est sans espoir. Si le Myanmar peut établir un gouvernement légitime et inclusif qui investit dans les communautés locales, offre des opportunités économiques légitimes et obtient la coopération étrangère pour réduire les routes de trafic, il pourrait y avoir une réduction progressive de ces économies illicites. Ce sera un processus long et difficile, plus un marathon qu’un sprint. À court terme, cependant, je doute que nous assistions à un démantèlement rapide du trafic de drogue le lendemain de la chute de la junte.

Un mot pour conclure ?

Il est essentiel de comprendre à quel point le conflit et le trafic de drogue sont étroitement liés. On ne peut pas parler des groupes armés ou du contrôle politique au Myanmar sans parler de leur financement. Les stupéfiants, ainsi que d’autres ressources lucratives, font partie de cette équation.

Pour les journalistes, les analystes et les décideurs politiques, il est facile de présenter ces différentes armées comme des acteurs purement politiques, mais la dimension économique est centrale. Si l’on imagine une transition post-junte, il n’y a pas de solution purement militaire ou politique. Il faudra s’attaquer aux conditions fondamentales qui permettent à la guerre et aux industries illicites de prospérer : la pauvreté, le manque d’infrastructures, l’absence de moyens légaux pour les populations locales de gagner leur vie. Le simple fait d’envoyer plus de troupes, même sous un gouvernement démocratiquement élu, ne mettra pas fin à cette situation. Il s’agit d’un défi générationnel, qui nécessitera des négociations minutieuses, de véritables ressources pour le développement et un soutien international persistant.