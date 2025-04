Funérailles de François : l’Église catholique et la romanité

Les funérailles du pape François furent la démonstration de la romanité dans l’Église catholique. Couleurs, symboles, vêtements, gestes, autant d’éléments qui témoignent de la présence et de la continuité de Rome.

Née dans l’Empire romain, l’Église catholique en est l’héritière et la continuatrice. Au cours des funérailles de François, de nombreux éléments ont témoigné de la présence et de la continuité de Rome.

Couleur liturgique

Dans l’Église catholique, les funérailles sont célébrées dans les couleurs violettes ou noires. À l’exception des funérailles du pape où les célébrants sont en couleur rouge. Pour quelle raison ? C’est une tradition byzantine, c’est-à-dire romaine grecque, où les funérailles étaient célébrées en rouge. Le rouge est la couleur de l’Esprit saint, qui guide l’Église, mais aussi la couleur du sang des martyrs. Raison pour laquelle le pape porte des chaussures rouges, signifiant par là qu’il marche sur les pas des martyrs.

L’officiant est ici le cardinal Re, cardinal doyen du Sacré Collège. Il encense le cercueil ; l’encens étant le symbole des suppliques des hommes qui montent vers le Ciel, portant les prières vers Dieu. Un geste antique, qui symbolise les correspondances entre le monde terrestre et le monde céleste, entre les hommes et Dieu.

À côté du cercueil brûle le cierge pascal, allumé durant la nuit de Pâques, symbole de la lumière apportée par le Christ et de l’espérance de la Résurrection. Le cierge pascal, qui trouve lui aussi son origine dans la plus haute antiquité, dans la Bible d’une part et dans les traditions romaines, où des cierges étaient portés lors des fêtes des Lumières.

Grecs et Latins

Cette photo exprime la quintessence de la romanité.

Rome est grecque en Orient, où le grec était la langue la plus parlée. Saint Pierre, le premier des papes, parlait grec, étant originaire de l’une des rares villes hellénophones de Galilée. Mais Rome est aussi latine, le latin étant la langue de l’Occident. La Méditerranée romaine, Mare nostrum, est un espace entre Orient et Occident, entre monde grec et monde latin. Énée, le lointain fondateur de Rome, est un prince de Troie, qui est une ville grecque.

Sur cette photo, on voit les patriarches orientaux, qui sont des gréco-catholiques, c’est-à-dire des catholiques de tradition grecque. On aperçoit aussi les catholiques latins, dont les vêtements sont différents. Les vêtements liturgiques des gréco-catholiques, ce que l’on appelle la paramentique, sont directement issus de l’Empire byzantin, quand ceux des prêtres latins viennent de l’Empire romain d’Occident.

À la fin de la messe, deux chants ont résonné, celui de la litanie des saints, la supplique de l’Église romaine, où plus d’une centaine de saints sont invoqués pour assurer la protection et le salut de l’âme du défunt, et la supplique de l’Église orientale, qui tient son origine dans la liturgie byzantine.

À la messe de l’installation du nouveau pape, l’Évangile sera lu en deux langues : en latin et en grec, là aussi pour matérialiser l’alliance des Grecs et des Latins autour de Rome.

Proskynèse

Ici, le maître des cérémonies pontificales et un servant se prosternent devant le cercueil du pape. Ils effectuent ce que les Grecs appellent la proskynèse, c’est-à-dire la génuflexion devant l’autorité supérieure, en signe de respect et de reconnaissance de l’autorité. Ce geste de la proskynèse remonte à Alexandre le Grand. C’est lui qui, envahissant la Perse, découvre ce geste. Séduit, il l’introduit à sa cour, non sans provoquer de vives oppositions au sein de ses camarades d’armes. Mais le geste est resté et continue de se pratiquer.