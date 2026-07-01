Gotland, l’île qui fait trembler l’OTAN

Premier épisode de notre série d’été « Les îles qui changent le monde ». La géographie commande : une île peut valoir une alliance, une guerre, un empire.

Au centre de la Baltique, à 300 kilomètres de l’enclave russe de Kaliningrad, la petite île suédoise de Gotland est devenue l’un des points les plus sensibles de la confrontation entre l’OTAN et Moscou.

Qui tient Gotland tient la Baltique. C’est tout le problème.

Il y a des lieux dont la taille n’a aucun rapport avec l’importance. Gotland est de ceux-là. Cette île suédoise de 3 000 kilomètres carrés, peuplée d’à peine 60 000 habitants, connue des touristes pour ses plages de sable, ses remparts médiévaux et ses églises gothiques, est aujourd’hui scrutée dans les états-majors de Moscou comme de Bruxelles. Car sur la carte de la Baltique, ce caillou allongé occupe une position que les stratèges qualifient de commandante : posée au beau milieu de la mer, à mi-chemin entre les côtes suédoises et baltes, elle domine les routes maritimes et aériennes de toute la région.

Une sentinelle au milieu de la Baltique

La formule, entendue dans la bouche de plusieurs responsables militaires suédois, résume tout : qui contrôle Gotland contrôle une bonne partie de la Baltique centrale. L’île n’est qu’à environ 300 kilomètres de Kaliningrad, l’enclave russe coincée entre la Pologne et la Lituanie, où Moscou a massé missiles, défense antiaérienne et la flotte de la Baltique. Depuis Gotland, des systèmes de missiles à longue portée peuvent verrouiller l’espace aérien et maritime sur des centaines de kilomètres à la ronde.

Surtout, l’île est la clé d’un verrou vital pour l’Alliance atlantique. En cas de crise, si l’OTAN devait porter secours aux pays baltes — l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, ces trois membres les plus exposés et les plus difficiles à défendre —, l’essentiel des renforts transiterait par la mer Baltique. Or une force hostile installée sur Gotland pourrait interdire ces routes d’approvisionnement. À l’inverse, une Gotland tenue par l’Alliance permet de garder ces voies ouvertes et de restreindre l’accès russe aux couloirs maritimes. La même île, selon qui l’occupe, ouvre ou ferme la Baltique.

« Si vous contrôlez Gotland, vous contrôlez à peu près toute la partie centrale de la mer Baltique. »

Le grand oubli de l’après-guerre froide

L’histoire récente de l’île est celle d’un aveuglement, puis d’un réveil brutal. À la fin de la guerre froide, jugeant la menace russe évanouie, la Suède a tout bonnement démilitarisé Gotland. L’idée même d’avoir un jour à défendre l’île contre une invasion étrangère paraissait alors si invraisemblable aux décideurs suédois qu’ils retirèrent les troupes et fermèrent les casernes. Pendant près de vingt ans, le verrou de la Baltique est resté sans garnison.

Le réveil est venu de Moscou. L’annexion de la Crimée en 2014, puis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022, ont rappelé aux Suédois une géographie qu’ils avaient voulu oublier. Dès 2018, Stockholm réactivait le régiment de Gotland, le P18, et réinstallait des batteries de missiles sol-air sur l’île. Mais c’est la guerre d’Ukraine qui a tout accéléré, en provoquant un séisme stratégique : après deux siècles de non-alignement, la Suède, comme la Finlande, a demandé son adhésion à l’OTAN. Stockholm est devenu membre de l’Alliance en mars 2024.

Pour Gotland, le changement est radical. L’île n’est plus seulement un avant-poste suédois : elle est désormais un morceau de territoire de l’OTAN, couvert par la garantie de défense collective de l’article 5, et un maillon avancé du dispositif allié face à la Russie.

Aurora 26 : la répétition générale

L’actualité la plus récente donne la mesure de cette montée en tension. En mai 2026, la Suède a organisé sur et autour de Gotland l’exercice Aurora 26, le premier de cette ampleur depuis son entrée dans l’Alliance. Le scénario était transparent : un nouveau membre de l’OTAN, menacé par un pays voisin massant ses troupes à la frontière orientale de l’Alliance. Quelque 18 000 militaires venus de treize pays — parmi lesquels les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la Norvège, le Danemark, la Finlande et les Pays-Bas — ont simulé la défense de l’île face à une attaque.

Détail révélateur de l’époque : l’Ukraine, qui n’est pas membre de l’OTAN, était présente pour conseiller les alliés sur la guerre des drones, forte de son expérience du front. Les pilotes ukrainiens y ont délivré un avertissement que les planificateurs occidentaux feraient bien d’entendre : la nature même du combat a changé, et les essaims de drones bon marché rebattent les cartes de la défense d’une île. Le ministre suédois de la Défense, lui, n’a pas mâché ses mots : une attaque russe sur Gotland, a-t-il déclaré, pourrait survenir « à tout moment ».

Ce que Gotland dit du monde

Faut-il prendre ces avertissements au pied de la lettre ? La probabilité d’une attaque frontale demeure faible, et l’on peut soupçonner les états-majors d’entretenir une dramatisation utile à leurs budgets. Mais l’inquiétude repose sur un scénario précis et plausible : non pas une invasion massive, mais un coup de main limité. Vladimir Poutine pourrait être tenté de tester la solidité de l’Alliance en s’emparant d’une mince portion de territoire otanien, pour voir si les Vingt-Trois et leurs alliés iraient réellement mourir pour quelques kilomètres carrés de rocaille baltique. C’est toute la logique de la dissuasion qui se joue là : la crédibilité de l’article 5 se mesure à la capacité de défendre le maillon le plus exposé.

Gotland illustre aussi un enjeu plus discret mais essentiel : la Baltique est devenue une artère vitale pour l’économie de guerre russe. C’est par cette mer que transite la « flotte fantôme » de Moscou, ces navires transportant le pétrole et le gaz dont les revenus financent l’effort de guerre en Ukraine. Contrôler Gotland, c’est aussi disposer d’un point d’observation et de pression sur ce trafic — et l’on comprend mieux pourquoi l’île concentre autant d’attentions.

Reste la leçon de fond, celle qui ouvre cette série. Gotland n’a ni pétrole, ni industrie stratégique, ni population nombreuse. Sa valeur tient tout entière à sa position. C’est la définition même d’un pivot géographique : un lieu dont l’importance ne vient pas de ce qu’il contient, mais de là où il se trouve. Les empires l’ont toujours su, et la Suède l’a réappris à ses dépens. À l’heure où la guerre est revenue sur le continent européen, une petite île de la Baltique rappelle cette vérité que les périodes de paix font oublier : la géographie, toujours, finit par commander.

Prochain épisode : Diego Garcia, l’île arrachée à ses habitants.