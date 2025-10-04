Hamas : l’intégralité de sa réponse au plan de Donald Trump

Samedi 4 octobre, le Hamas a répondu favorablement au plan de paix proposé par Donald Trump, mais avec des restrictions. Retrouvez le texte en intégralité.

Découvrez ci-dessous la réponse du Hamas au plan de paix proposé par Donald Trump. Le texte original est à retrouver ici. Traduction de Conflits

Dans le but de mettre fin à l’agression et à la campagne de génocide contre notre peuple inébranlable dans la bande de Gaza, et sur la base de la responsabilité nationale et de la préservation des principes, des droits et des intérêts supérieurs de notre peuple, le Mouvement de résistance islamique (Hamas) a mené des consultations approfondies au sein de sa direction, des discussions exhaustives avec les forces et factions palestiniennes et des consultations avec des médiateurs et amis de confiance, afin d’adopter une position responsable concernant le plan du président américain Donald Trump.

Après une étude approfondie, le mouvement a pris sa décision et a transmis la réponse suivante aux médiateurs :

Le Mouvement de résistance islamique, le Hamas, apprécie les efforts arabes, islamiques et internationaux, ainsi que ceux du président américain Donald Trump, visant à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, à faciliter l’échange d’otages et de prisonniers, à permettre l’entrée immédiate de l’aide, à rejeter l’occupation de la bande de Gaza et à s’opposer au déplacement du peuple palestinien.

Dans ce cadre, et de manière à obtenir la cessation de la guerre et le retrait complet de la bande de Gaza, le mouvement annonce son accord pour libérer tous les otages israéliens, vivants ou morts, selon la formule d’échange décrite dans la proposition du président Trump, à condition que les conditions sur le terrain pour l’échange soient remplies. Dans ce contexte, le mouvement confirme sa volonté d’entamer immédiatement des négociations par l’intermédiaire de médiateurs afin de discuter des détails de ce processus.

Le mouvement réitère également son accord pour transférer l’administration de la bande de Gaza à un organe palestinien composé d’indépendants (technocrates), sur la base d’un consensus national palestinien et avec le soutien des pays arabes et islamiques.

Quant aux autres questions mentionnées dans la proposition du président Trump concernant l’avenir de la bande de Gaza et les droits fondamentaux du peuple palestinien, elles sont liées à une position nationale unifiée, fondée sur les lois et résolutions internationales pertinentes, et seront discutées dans le cadre d’un cadre national palestinien global, auquel le Hamas participera de manière responsable et contribuera pleinement.

De nombreuses réactions positives ont suivi ce communiqué. Ainsi, l’Égypte a annoncé qu’elle va accueillir une conférence palestinienne sur l’avenir de Gaza.

« L’Égypte va organiser une conférence réunissant les différentes factions palestiniennes afin de décider de l’avenir de la bande de Gaza d’après-guerre », a déclaré samedi un haut responsable du Hamas. Elle accueillera un « dialogue inter-palestinien sur l’unité palestinienne et l’avenir de Gaza, incluant la question de l’administration de la bande de Gaza », a déclaré ce responsable à l’AFP sous le couvert de l’anonymat.

Un dirigeant du Hamas a déclaré samedi que le mouvement islamiste palestinien était prêt à entamer des négociations pour résoudre « toutes les questions » dans le cadre du plan de Donald Trump pour la fin de la guerre à Gaza. « Le Hamas a informé les médiateurs qu’il était prêt à commencer immédiatement la mise en œuvre de l’échange » des otages retenus à Gaza contre des prisonniers palestiniens, « dès la conclusion d’un accord pour préparer les conditions sur le terrain », a déclaré à l’AFP ce haut responsable sous couvert de l’anonymat.

Le mouvement « est prêt à entamer immédiatement les négociations pour régler toutes les questions », a-t-il ajouté. Le Hamas a dit vendredi être prêt à libérer tous les otages, mais n’a pas mentionné son désarmement et son exil du territoire palestinien après la fin de la guerre, points clés du plan Trump.

Donald Trump a quant à lui jugé vendredi que le Hamas « était prêt pour une paix durable » au vu du communiqué publié par le mouvement islamiste palestinien en réponse à son plan de paix pour Gaza. « Israël doit arrêter immédiatement les bombardements à Gaza, pour que nous puissions faire sortir les otages rapidement et en toute sécurité », a ajouté le président américain dans un message sur son réseau Truth Social.