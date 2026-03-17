Israël–Iran : la naissance d’une « guerre de dissociation stratégique »

Depuis fin février 2026, Israël et l’Iran se livrent une guerre directe et assumée, engageant frappes étatiques et ripostes sur plusieurs théâtres simultanés : Iran, Liban, Irak, Golfe persique.

Ce conflit inaugure la « dissociation stratégique » : Israël cible l’appareil politico-militaire et nucléaire iranien pour décapiter sa chaîne de commandement ; l’Iran frappe les populations civiles et les infrastructures régionales pour éroder le soutien intérieur à la guerre chez ses adversaires. Deux logiques de ciblage radicalement divergentes, un même objectif : user l’ennemi sans déclencher une guerre totale.

La mort d’un militaire français en Irak, tué par une milice pro-iranienne le 12 mars 2026, illustre la vulnérabilité des acteurs périphériques dans cette « guerre des cercles » : des non-belligérants exposés aux coûts d’un conflit sur lequel ils n’ont aucune prise. Un avertissement pour une Europe sans stratégie face à une conflictualité qui redessine durablement l’ordre régional.

Un seuil historique franchi

Depuis la fin du mois de février 2026, la confrontation entre Israël et l’Iran a franchi un seuil que deux décennies d’escalade intermittente laissaient entrevoir sans jamais le matérialiser : celui d’une guerre directe, assumée, engageant simultanément des frappes étatiques et des ripostes en miroir. Les opérations conjointes américaines et israéliennes contre les installations militaires et nucléaires iraniennes ont déclenché une réaction immédiate de Téhéran sous la forme de tirs de missiles balistiques et de drones kamikaze ciblant Israël, les bases avancées américaines dans le Golfe et plusieurs infrastructures énergétiques régionales.

La guerre est entrée dans sa troisième semaine et s’étend désormais à plusieurs théâtres simultanés : Iran, Israël, Liban, Irak, Golfe persique et détroit d’Ormuz. Les États-Unis ont frappé les installations stratégiques de l’île pétrolière de Kharg, nœud d’exportation par lequel transite l’essentiel des hydrocarbures iraniens destinés aux marchés asiatiques, tandis que Téhéran mobilise l’ensemble de ses leviers de pression sur les routes maritimes et les infrastructures énergétiques régionales. Les marchés ont immédiatement réagi : les perturbations dans le détroit d’Ormuz, par où transite près d’un cinquième du pétrole mondial selon les données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE, rapport mensuel de mars 2026), ont fait franchir au baril la barre symbolique des 100 dollars pour la première fois depuis 2022.

Cette extension géographique n’est pas accidentelle. Elle transforme un affrontement bilatéral en système régional de guerre diffuse, une configuration que la littérature stratégique contemporaine peine encore à saisir avec les outils conceptuels hérités des guerres interétatiques classiques. C’est précisément l’objet de cette analyse que de proposer un cadre interprétatif à la hauteur de cette nouveauté.

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La dissociation stratégique

L’une des caractéristiques de ce conflit actuel est ce que l’on peut appeler la dissociation des cibles entre les protagonistes. Ce concept mérite d’être distingué de trois notions avec lesquelles il entretient des rapports de voisinage sans s’y confondre.

La guerre asymétrique décrit un différentiel de puissance entre belligérants, non la logique de ciblage qui les oppose. La guerre hybride, popularisée par Frank Hoffman après la guerre du Liban de 2006, désigne la combinaison de modes d’action militaires conventionnels et non conventionnels au sein d’un même acteur. La guerre par procuration implique quant à elle la délégation de l’action armée à des tiers, ce que l’Iran pratique effectivement, mais comme modalité complémentaire et non comme logique centrale.

La dissociation stratégique désigne quelque chose de plus précis : la situation dans laquelle deux belligérants, engagés dans un même conflit, construisent délibérément leurs objectifs de ciblage selon des logiques de dommage radicalement divergentes, visant non à détruire les capacités militaires de l’adversaire, mais à dégrader des registres distincts de sa puissance, l’un sa cohésion décisionnelle, l’autre sa résilience sociétale. L’originalité de la configuration actuelle tient à ce que cette dissociation n’est pas le produit d’un différentiel de moyens, mais d’un choix stratégique délibéré des deux parties.

Israël privilégie des frappes contre l’appareil politico-militaire iranien : commandants des Gardiens de la révolution, ingénieurs du programme nucléaire, infrastructures de commandement et de contrôle. Cette stratégie s’inscrit dans une logique de décapitation sécuritaire et technologique : désorganiser l’architecture de décision iranienne, ralentir les programmes de missiles et d’enrichissement, éliminer les réseaux de transmission vers les proxies régionaux sans chercher à occuper de territoire ni à imposer une capitulation.

À l’inverse, l’Iran adopte une stratégie de pression sociétale indirecte. Les frappes de missiles et de drones ciblent prioritairement les centres urbains israéliens et les infrastructures civiles dans les États alliés de Washington. Les Émirats arabes unis ont subi plusieurs vagues d’attaques depuis le début du conflit, perturbant le trafic aérien et provoquant une évacuation partielle des zones industrielles de Jebel Ali, selon les données du Gulf Research Center (bulletin de sécurité, 8 mars 2026). L’objectif n’est pas la défaite militaire de l’adversaire, mais l’usure de ses populations et l’érosion du soutien intérieur à la poursuite du conflit.

Cette asymétrie de ciblage, décapitation sécuritaire d’un côté, pression sociétale de l’autre, constitue le cœur de la dissociation stratégique. Dans les deux cas, l’objectif converge : user l’adversaire sans déclencher une guerre totale dont les coûts seraient prohibitifs pour chacun.

Deux belligérants, engagés dans un même conflit, construisent délibérément leurs objectifs de ciblage selon des logiques de dommage radicalement divergentes. Cette dissociation n’est pas le produit d’un différentiel de moyens, mais d’un choix stratégique délibéré des deux parties

La stratégie américaine : entre coercition limitée et gestion de l’escalade

Washington n’est pas un acteur périphérique, mais plutôt un cobelligérant : les États-Unis ont participé aux premières frappes contre les installations nucléaires iraniennes, y compris les frappes sur Kharg, et ont déployé des groupes aéronavals supplémentaires en Méditerranée orientale et dans le golfe d’Oman. La posture américaine se caractérise par ce que l’on peut appeler une coercition calibrée : frapper suffisamment fort pour dégrader le programme nucléaire iranien, objectif de guerre annoncé pour Tel-Aviv comme pour Washington depuis deux décennies, sans forcément s’engager dans une guerre d’occupation ou provoquer un effondrement de l’État iranien dont les conséquences régionales seraient imprévisibles.

L’administration cherche à maintenir une ligne de communication indirecte avec Téhéran via les canaux omanais, selon des sources diplomatiques citées par le Financial Times, tout en maintenant une pression maximale sur les capacités balistiques et nucléaires. Cette stratégie repose sur une hypothèse fragile : que l’Iran, conscient de l’asymétrie des moyens, acceptera une logique d’endommagement graduel sans franchir les seuils qui obligeraient Washington à escalader jusqu’à une campagne de destruction systématique.

Le risque principal réside dans la logique de l’engrenage : chaque frappe appelle une riposte, chaque riposte justifie une extension géographique. Les États-Unis gèrent un escalier dont ils contrôlent la montée, mais dont ils ne maîtrisent pas le palier terminal. La présence de forces européennes dans la région, notamment françaises, complique encore cette équation, en introduisant des acteurs dont le niveau de tolérance aux pertes et les obligations d’alliance diffèrent de ceux de Washington.

L’Irak : État otage d’une guerre qui n’est pas la sienne

L’Irak n’est pas un théâtre parmi d’autres dans ce conflit. Il en est l’espace de projection privilégié, précisément parce qu’il est structurellement incapable d’empêcher l’utilisation de son territoire. Cette incapacité n’est pas conjoncturelle : elle est le produit de vingt ans de construction institutionnelle défaillante, de la dualité entre les forces de sécurité régulières et le Hachd al-Chaabi (Unités de mobilisation populaire), et de la pénétration organique de l’appareil d’État par des réseaux de loyauté iraniens.

Le Hachd al-Chaabi, intégré formellement aux forces armées irakiennes par la loi de 2016, compte en son sein des factions dont le commandement opérationnel réel relève non de Bagdad, mais de Téhéran, notamment Kataïb Hezbollah, Asaïb Ahl al-Haq et les Brigades Badr. Le gouvernement du Premier ministre Mohammed Chia al-Soudani se trouve dans une position d’otage institutionnel : il condamne verbalement les attaques menées depuis le territoire irakien tout en étant dépourvu des moyens politiques et militaires d’y mettre fin. Toute tentative de désarmement des milices pro-iraniennes déclencherait une crise gouvernementale que les partis chiites dominant le Parlement ne permettraient pas.

Le 12 mars 2026, un drone de fabrication iranienne a frappé une base militaire à quelques dizaines de kilomètres d’Erbil. L’attaque a coûté la vie à l’adjudant-chef Arnaud Frion, 38 ans, affecté à la mission de formation Chammal, et blessé six autres militaires français. L’attaque a été conduite par des éléments d’une milice chiite.

Cet événement marque plusieurs seuils : c’est le premier militaire d’un État membre de l’Union européenne tué dans ce conflit. C’est la preuve que la présence occidentale en Irak, tolérée depuis 2014 dans le cadre de la lutte anti-Daech, est désormais explicitement ciblée comme levier de pression sur les alliés d’Israël. Et c’est la démonstration que les milices pro-iraniennes ont franchi un seuil d’escalade délibéré, pariant sur le fait que Paris ne répondra pas de manière symétrique.

Ce pari n’est pas déraisonnable au regard des précédents. La France a jusqu’ici maintenu une politique de présence sans représailles directes face aux provocations des milices, préservant ses canaux diplomatiques avec Bagdad et Téhéran. La mort de l’adjudant-chef Frion soumet cette posture à une pression politique interne, parlementaire et médiatique, dont il sera difficile de ne pas tenir compte.

Cette frappe révèle également la vulnérabilité singulière de la région du Kurdistan irakien dans la configuration actuelle. Erbil a jusqu’ici maintenu un équilibre précaire entre ses relations économiques avec Téhéran, ses liens sécuritaires avec Washington et Ankara, et sa coopération avec Tel-Aviv, Israël étant l’un des principaux acheteurs du pétrole kurde exporté via le pipeline Kirkuk-Ceyhan. La poursuite du conflit transforme cet équilibre en cible.

L’architecture de la guerre distribuée : cercles de pression et profondeur stratégique

La guerre actuelle ne se déploie pas sur un front linéaire, mais selon une logique de cercles de pression successifs que Téhéran a patiemment construits depuis le début des années 2000. Cette architecture correspond à ce que le politologue Vali Nasr, ancien conseiller du département d’État, a théorisé comme la recherche d’une profondeur stratégique par réseau d’acteurs non étatiques : une doctrine qui transforme la faiblesse militaire conventionnelle de l’Iran en avantage asymétrique (The Shia Revival, Norton, 2006 ; Carnegie Endowment for International Peace, allocution de 2019).

On peut identifier quatre cercles concentrés dans la configuration actuelle. Le premier est le cœur stratégique, Iran et Israël, où s’affrontent les capacités militaires régulières et les frappes de précision. Le deuxième est le cercle levantin, Liban et Syrie, où le Hezbollah, affaibli par les campagnes israéliennes de 2024, tente de maintenir une pression résiduelle sans s’engager dans une guerre totale. Le troisième est le cercle irakien, bases occidentales et forces kurdes, désormais activé par les milices pro-iraniennes. Le quatrième est le cercle du Golfe, Émirats, Arabie saoudite, routes maritimes, où l’Iran tente de maximiser le coût économique du conflit pour les puissances régionales soutenant ou tolérant les opérations américano-israéliennes.

Cette profondeur stratégique remplit plusieurs fonctions simultanées : elle disperse les capacités de frappe adverses, empêche toute concentration des efforts militaires américains ou israéliens sur un théâtre unique, et permet à Téhéran de maintenir des options d’escalade et de désescalade à plusieurs niveaux. Elle explique pourquoi une guerre de haute intensité entre deux puissances régionales ne produit pas, comme dans les conflits classiques, un rapport de force qui s’impose rapidement, mais au contraire une équilibration permanente dans l’instabilité.

Des non-belligérants exposés aux coûts d’un conflit sur lequel ils n’ont aucune prise. Un avertissement pour une Europe sans stratégie face à une conflictualité qui redessine durablement l’ordre régional

Une transformation du système régional de conflictualité

Le conflit actuel ne peut se comprendre uniquement à l’échelle de ses protagonistes immédiats. Il marque une transformation plus profonde de la conflictualité moyen-orientale, que deux décennies de guerres en Irak, en Syrie, au Liban et au Yémen ont progressivement mise en place. Depuis 2003, les conflits régionaux ont cessé d’être structurés par des guerres interétatiques classiques pour prendre la forme de systèmes hybrides mêlant États, milices, opérations clandestines et guerre économique.

Le stratège britannique Lawrence Freedman a résumé cette évolution en distinguant les batailles décisives des systèmes de confrontation durables, ces derniers étant caractérisés non par la recherche d’une victoire finale, mais par la gestion de l’adversité dans le temps long.

Le conflit Iran–Israël constitue aujourd’hui l’exemple le plus abouti de cette transformation. Ni Tel-Aviv ni Téhéran n’ont intérêt à une guerre totale : Israël ne peut occuper l’Iran, l’Iran ne peut détruire Israël. Leurs objectifs stratégiques restent pourtant incompatibles : Israël cherche à interdire à l’Iran toute capacité nucléaire et tout ancrage militaire régional ; l’Iran cherche à imposer un ordre régional dans lequel sa puissance serait reconnue et où l’existence d’Israël serait conditionnelle.

Cette incompatibilité fondamentale garantit la durée du conflit, quelles que soient les phases d’escalade ou de gel. C’est pourquoi la crise actuelle pourrait inaugurer un nouveau modèle de conflictualité régionale : une guerre fragmentée, distribuée et durable, dont les effets se mesurent moins en gains territoriaux qu’en dégradation progressive des équilibres institutionnels, démographiques et énergétiques. Un modèle dans lequel les acteurs périphériques, l’Irak, les Kurdes, les minorités, les États du Golfe subissent des coûts disproportionnés par rapport à leur capacité d’action sur les paramètres du conflit.

Conclusion : une guerre qui redessine l’ordre régional

La guerre de dissociation stratégique que nous observons aujourd’hui n’est pas seulement un conflit de plus au Moyen-Orient. Elle constitue un révélateur des mutations profondes d’un système régional en recomposition depuis la chute de Saddam Hussein en 2003 et accélérée par le reflux américain après 2011. Elle expose la fragilité des États-tampons, l’Irak en premier lieu, dont la souveraineté formelle masque une dépendance réelle aux rapports de force entre puissances extérieures.

La mort de l’adjudant-chef Frion n’est pas un incident périphérique : elle signale que des soldats européens se trouvent désormais dans l’espace de feu d’un conflit dont l’Union européenne n’est pas acteur. Cette exposition sans stratégie est précisément ce que la guerre distribuée rend possible — elle fait des non-belligérants des victimes sans leur donner les moyens d’influer sur le cours des événements.

L’analyse de ce conflit appelle en définitive une révision des outils conceptuels. La dissociation stratégique, la profondeur par réseau, la guerre des cercles : autant de notions qui décrivent une conflictualité dans laquelle la victoire militaire n’est pas le but, mais l’imposition d’un nouvel ordre régional par l’usure, la fragmentation et le temps. C’est dans cette perspective de longue durée que le Moyen-Orient de l’après-2026 devra être pensé.

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