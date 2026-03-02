L’Irak après le choc iranien : front secondaire ou pivot stratégique ?

L’Iran a été frappé. Khamenei est mort. Et l’Irak, une fois de plus, se retrouve au carrefour de tout. Entre les injonctions de Washington, la recomposition à Téhéran, les ambitions d’Ankara et les calculs des milices, Bagdad et Erbil jouent une partition périlleuse — celle d’États qui veulent rester souverains dans une région qui ne leur en laisse guère le choix.

Le séisme stratégique

Au tournant du premier trimestre 2026, la séquence d’événements qui a secoué le Moyen-Orient constitue un fait systémique d’une ampleur inédite depuis la chute de Saddam Hussein. Des frappes combinées israélo-américaines ont ciblé des infrastructures militaires et nucléaires iraniennes, dans le cadre d’une opération dont l’ampleur réelle demeure partiellement documentée par des sources ouvertes — entre la communication officielle de Tsahal, les rapports de l’AIEA et les évaluations fragmentaires d’instituts, comme le CSIS ou le RUSI. Dans ce contexte de brouillard informationnel, une donnée se distingue par sa portée symbolique et politique : la mort annoncée d’Ali Khamenei, Guide suprême de la République islamique, figure tutélaire du régime depuis 1989.

Il ne s’agit pas seulement d’une opération militaire d’envergure : c’est une rupture de continuité au sommet d’un État qui avait érigé la permanence idéologique en doctrine de survie. Henry Kissinger rappelait que « l’Iran doit décider s’il est une cause ou un État » (World Order, 2014). La disparition de Khamenei réactive ce dilemme avec une acuité nouvelle. L’idéologie révolutionnaire, matrice de l’« axe de la résistance », peut-elle survivre intacte à la perte de son principal référent politico-religieux ?

Pour l’Irak, la question est immédiate. L’histoire récente montre que toute déstabilisation majeure à Téhéran produit un effet d’onde à Bagdad. Comme l’écrivait Fanar Haddad, spécialiste de l’Irak contemporain, « la frontière irako-iranienne n’est pas seulement territoriale, elle est sociopolitique ». L’Irak n’est pas un simple voisin : il est l’espace de projection privilégié de l’influence iranienne et, à ce titre, le premier terrain où se lisent les effets de sa recomposition.

Erbil : le signal militaire et la question kurde

Dans les heures ayant suivi l’escalade régionale, des frappes par drones et roquettes ont visé des positions associées à la présence américaine à Erbil, au Kurdistan irakien. Des groupes affiliés à des factions du Hachd al-Chaabi ont revendiqué ou soutenu ces actions, sans que Bagdad ne prenne position publiquement dans l’immédiat.

Erbil n’est pas une cible aléatoire, car la capitale du Kurdistan irakien concentre une présence diplomatique américaine majeure, des infrastructures militaires de la coalition, et représente un symbole d’autonomie politique vis-à-vis de Bagdad et, indirectement, de Téhéran. La frappe, même limitée, remplit une fonction stratégique : signaler que le territoire irakien peut redevenir un théâtre actif de confrontation indirecte.

Mais réduire Erbil à une simple cible serait une erreur d’analyse. Le Gouvernement régional du Kurdistan (KRG) constitue une variable indépendante dans l’équation irakienne, dotée de ses propres calculs stratégiques. Ses relations avec Washington sont structurellement distinctes de celles de Bagdad : la coopération sécuritaire entre les peshmergas et les forces de la coalition a survécu à plusieurs crises fédérales, et le KRG maintient des canaux diplomatiques directs avec les capitales occidentales. Vis-à-vis d’Ankara, le Kurdistan irakien joue un rôle de tampon ambigu : la Turquie y mène des opérations militaires récurrentes contre le PKK tout en entretenant des relations économiques étroites avec Erbil, notamment via les exportations pétrolières du pipeline Kirkuk-Ceyhan. Face à Téhéran, enfin, le KRG a historiquement cultivé une posture de neutralité pragmatique, tout en abritant des partis kurdes iraniens d’opposition que l’Iran considère comme une menace existentielle, une tension latente que la crise actuelle risque d’exacerber.

La frappe sur Erbil n’est donc pas seulement un signal adressé aux Américains. Elle est aussi un message au KRG : dans la recomposition en cours, l’autonomie kurde sera contestée.

La frappe sur Erbil n’est donc pas seulement un signal adressé aux Américains. Elle est aussi un message au KRG : dans la recomposition en cours, l’autonomie kurde sera contestée. Masrour Barzani, Premier ministre du Kurdistan irakien, a jusqu’ici maintenu une ligne de retenue calculée, cherchant à préserver les acquis économiques et sécuritaires de la région sans s’engager dans une confrontation ouverte avec les factions pro-iraniennes. Cette posture deviendra de plus en plus difficile à tenir si l’escalade régionale se prolonge. Kissinger notait que « dans les conflits asymétriques, le théâtre périphérique devient souvent le lieu décisif ». L’Irak illustre cette logique et le Kurdistan en est, à l’intérieur de ce théâtre, le point de friction le plus complexe.

Bagdad : la rue et l’État

À Bagdad, des manifestations ont éclaté près de la Zone verte, certaines dirigées contre la présence américaine. Les forces de sécurité ont contenu les rassemblements afin d’éviter un débordement vers les missions diplomatiques. La rue irakienne joue ici un rôle ambivalent : à la fois instrument de pression politique interne et indicateur de mobilisation idéologique régionale. Renad Mansour (Chatham House) a montré que les milices irakiennes fonctionnent comme des « acteurs hybrides » intégrées dans l’appareil d’État tout en préservant une autonomie stratégique réelle. La crise actuelle teste cette hybridité.

Mohammed Chia al-Soudani, chef du gouvernement fédéral, se trouve dans une position d’équilibriste dont les marges se rétrécissent. Issu d’une coalition qui inclut des factions proches de Téhéran, il ne peut se permettre ni une rupture frontale avec Washington ni une soumission ostensible aux injonctions des milices. Bagdad doit démontrer qu’il conserve le monopole légitime de la force, sans provoquer une rupture avec des acteurs qui disposent d’un poids militaire et politique réel.

La mort de Khamenei : succession et recomposition

La disparition du Guide suprême ouvre une phase d’incertitude majeure. Le système iranien repose sur un équilibre complexe entre clergé, Gardiens de la révolution et appareil sécuritaire, un équilibre que Khamenei avait mis des décennies à consolider. Mais deux scénarios influencent directement l’Irak.

Le premier est celui d’une centralisation : un successeur adoubé rapidement par le Conseil des experts pourrait chercher à éviter une escalade régionale incontrôlée, imposant une retenue tactique aux milices alliées le temps de stabiliser le régime.

Le second est celui d’une fragmentation concurrentielle : en l’absence de consensus clair, certaines factions, notamment au sein des Gardiens de la révolution, pourraient multiplier les actions extérieures pour affirmer leur légitimité révolutionnaire et peser sur la succession. Toute recomposition à Téhéran affectera donc l’architecture politico-militaire irakienne dans sa profondeur, bien au-delà des dynamiques opérationnelles immédiates.

L’Irak, front secondaire ou pivot ?

L’erreur d’analyse consisterait à voir l’Irak uniquement comme un champ de bataille par procuration. En réalité, il est devenu un pivot stratégique où s’articulent trois dynamiques superposées.

La première est celle de la dissuasion indirecte : frappes limitées contre des intérêts américains pour maintenir la pression sans déclencher une réponse massive. La deuxième est la gestion interne de la souveraineté : arbitrage permanent entre Washington, Téhéran et acteurs nationaux, incluant désormais de façon plus explicite le KRG comme pôle autonome. La troisième est l’équilibre régional au sens large, avec le rôle croissant de l’Arabie saoudite, des Émirats, de la Turquie et des acteurs non étatiques — chacun cherchant à repositionner ses pions dans l’espace de pouvoir que la mort de Khamenei vient d’ouvrir.

L’Irak pourrait, paradoxalement, devenir un médiateur implicite si Bagdad parvient à préserver sa stabilité relative. Mais il pourrait aussi redevenir un front actif si les représailles s’intensifient — et le Kurdistan irakien serait alors en première ligne, tiraillée entre ses engagements avec Washington, la pression de Téhéran et les ambitions d’Ankara.

Une recomposition de l’ordre régional

Si la mort de Khamenei marque la fin d’une ère, elle n’annonce pas nécessairement la fin de l’influence iranienne en Irak. Elle pourrait transformer sa nature : moins idéologique, plus pragmatique ou inversement plus radicale, selon la dynamique de succession. Pour le KRG comme pour Bagdad, cette incertitude est en elle-même un facteur de déstabilisation.

L’enjeu central pour l’Irak demeure la consolidation de l’État. L’histoire récente montre que chaque crise régionale a renforcé les acteurs armés non étatiques au détriment des institutions. La question stratégique n’est donc pas seulement celle de la confrontation entre Israël, les États-Unis et l’Iran. Elle est celle de la capacité irakienne — et kurde — à éviter que leur territoire ne redevienne le principal espace de règlement indirect des rivalités régionales.

Ce que l’on surveille désormais : la cohérence du discours de Soudani dans les prochaines semaines, la posture opérationnelle de Kataïb Hezbollah et Harakat al-Nujaba, et la capacité du KRG à maintenir sa relation avec Washington sans s’exposer à des représailles depuis Téhéran ou ses proxies irakiens. Ce sont ces trois indicateurs qui diront si l’Irak reste un pivot ou redevient un front.