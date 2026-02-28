Iran : les États-Unis et Israël frappent Téhéran

Après plusieurs semaines de pression et de négociations, les États-Unis et Israël ont lancé une attaque contre Téhéran et plusieurs villes iraniennes. Suivez notre fil d’actualité.

Des sirènes d’urgence retentissent à Bahreïn, siège de la flotte américaine, après des frappes contre l’Iran (ministère).

Plusieurs explosions entendues à Jérusalem (journalistes AFP). Plusieurs fortes explosions ont été entendues samedi matin à Jérusalem peu après que des sirènes ont retenti au-dessus de la ville, ont rapporté des journalistes de l’AFP. Les sirènes ont retenti à deux reprises à Jérusalem, à quelques minutes d’intervalle. L’armée israélienne avait annoncé un peu plus tôt avoir détecté des tirs de missiles d’Iran vers Israël.

Les Etats-Unis mènent des frappes en Iran avec Israel (médias américains).

Trump au peuple iranien: « l’heure de votre liberté est à portée de main ».

Trump promet de « détruire » les capacités de missiles de l’Iran et de « réduire à néant » sa marine.

Trump dit que l’objectif américain est d' »éliminer des menaces imminentes » de l’Iran.

Les Etats-Unis ont commencé à mener des frappes contre l’Iran, dans le cadre d’une opération conjointe avec Israël, ont rapporté samedi des médias américains. Plusieurs médias, citant des responsables américains, ont indiqué que Washington avait lancé des frappes contre l’Iran avec Israël qui a également annoncé des bombardements et la fermeture de son espace aérien. Interrogé par l’AFP, le Pentagone n’a pas fait de commentaire pour le moment.

Iran

Téhéran: important dispositif de sécurité, rues bloquées autour du quartier de résidence de Khamenei (journaliste AFP). Un important dispositif de sécurité est déployé samedi à Téhéran, où des rues sont bloquées autour du quartier de la résidence du guide suprême Ali Khamenei après des frappes israéliennes et américaines, a constaté un journaliste de l’AFP. De la fumée se dégage du quartier de Pasteur, où se trouvent notamment la résidence du guide suprême et la présidence, dans le centre de la capitale iranienne. Des personnes présentes sur place ont déclaré à l’AFP avoir entendu trois explosions dans le secteur.

Frappes sur l’Iran: le président Pezeshkian est « sain et sauf » (média d’Etat)

Iran: des explosions entendues à Ispahan et plusieurs autres villes (agence de presse iranienne).

Des explosions ont été entendues samedi matin dans plusieurs villes d’Iran, dans la foulée de celles qui ont secoué la capitale Téhéran, selon l’agence de presse Fars. Elles ont touché la grande ville d’Ispahan (centre), la ville sainte de Qom (centre), Karaj, située à l’ouest de Téhéran, ainsi que Kermanshah (ouest).

Qatar

L’ambassade des Etats-Unis au Qatar ordonne le confinement de son personnel (communiqué)

Irak

L’Irak ferme son espace aérien après les frappes israéliennes contre l’Iran. L’Irak a fermé son espace aérien samedi, a rapporté un média d’Etat, après les frappes israéliennes contre l’Iran. « Le ministère des Transports annonce la fermeture de l’espace aérien irakien », a indiqué l’agence de presse irakienne INA.

Israël

Israël annonce la fermeture de son espace aérien au trafic civil (ministère). Israël a fermé samedi matin son espace aérien au trafic civil, a annoncé la ministre des Transports, Miri Regev, après le lancement de frappes sur l’Iran. « En raison de développements en matière de sécurité, le ministère des Transports a ordonné au directeur de l’Autorité de l’aviation civile de fermer l’espace aérien d’Israël aux vols civils », a déclaré la ministre dans un communiqué, en demandant aux voyageurs « de ne pas se rendre dans les aéroports jusqu’à nouvel ordre ».

Les frappes israéliennes sur l’Iran visent « des des sites militaires » et des « missiles balistiques » (télévision).

Les frappes israéliennes sur l’Iran visent « des cibles du régime et des sites militaires », y compris des sites de missiles balistiques, a annoncé samedi la télévision publique Kan, citant un responsable israélien. « Responsable israélien: des cibles du régime et des sites militaires sont attaqués, y compris des missiles balistiques », annonce la chaîne Kan 11 sur un bandeau.