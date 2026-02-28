Iran : L’Amérique veut renverser le régime. Discours de Donald Trump

Dans une allocution solennelle à la nation, le président des États-Unis a annoncé le lancement d’opérations militaires d’envergure contre l’Iran, justifiées par quatre décennies d’actes terroristes imputés au régime de Téhéran et par sa volonté persistante de se doter de l’arme nucléaire. Invoquant la sécurité du peuple américain et la stabilité mondiale, il a appelé les forces iraniennes à déposer les armes et le peuple iranien à saisir cette occasion historique pour reprendre le contrôle de son destin.



Traduction non officielle, réalisée par Conflits.

Allocution à la Nation

Il y a quelque temps, les forces armées des États-Unis ont entamé des opérations de combat majeures en Iran. Notre objectif est de défendre le peuple américain en éliminant la menace imminente que représente le régime iranien — un groupe vicieux de gens très durs et terribles — dont les activités mettent gravement en danger les États-Unis, nos troupes et nos alliés partout dans le monde.

Depuis 40 ans, le régime scande « Mort à l’Amérique », laissant derrière lui un cortège sans fin de sang et de massacres, ciblant les troupes américaines et des personnes innocentes dans de nombreux pays. L’un des tout premiers actes du régime fut de soutenir la prise de contrôle violente de l’ambassade américaine, retenant des dizaines d’otages américains pendant 444 jours. En 1983, ses proxies ont perpétré l’attentat contre les baraquements des Marines à Beyrouth, tuant 241 militaires américains. Par le passé, ils avaient connaissance de l’attaque contre l’USS Cole — et y étaient probablement impliqués — faisant de nombreuses victimes. Les forces iraniennes ont tué des centaines de membres des forces armées américaines en Irak. Les proxies du régime ont continué à lancer des attaques contre les forces américaines au Moyen-Orient ces dernières années, ainsi que contre la navigation commerciale et internationale américaine.

C’en est assez, et nous n’allons plus le tolérer. Du Liban, du Yémen et de la Syrie jusqu’à l’Irak, le régime a armé, entraîné et financé des milices terroristes qui ont imbibé la terre de sang. C’est le proxy de l’Iran qui a lancé les monstrueuses attaques du 7 octobre contre Israël, massacrant plus de 1 000 personnes innocentes — dont 46 Américains — tout en prenant des centaines de citoyens en otage. C’était brutal. Quelque chose que le monde n’avait jamais vu auparavant.

L’Iran est le principal État parrain du terrorisme dans le monde, et a récemment tué des dizaines de milliers de ses propres citoyens dans les rues alors qu’ils manifestaient. Il a toujours été la politique des États-Unis, sous toutes les administrations, que ce régime terroriste ne puisse jamais posséder une arme nucléaire. Je le répète — ils ne pourront jamais avoir une arme nucléaire.

C’est pourquoi, lors de l’opération Midnight Hammer, en juin dernier, nous avons anéanti le programme nucléaire du régime à Fordow, Natanz et Isfahan. Après cette attaque, nous les avons avertis de ne jamais reprendre leur quête malveillante d’armes nucléaires, et nous avons tenté à plusieurs reprises de parvenir à un accord. Nous avons essayé. Ils voulaient — puis ils ne voulaient plus. Ils voulaient — puis ils ne voulaient plus. Ils ne savaient pas ce qu’ils faisaient. Ils voulaient simplement pratiquer le mal.

Mais l’Iran a refusé, comme il le fait depuis des décennies. Ils ont rejeté chaque opportunité d’abandonner leurs ambitions nucléaires, et nous ne pouvons plus le tolérer. Au lieu de cela, ils ont tenté de reconstruire leur programme nucléaire et de continuer à développer des missiles à longue portée capables de menacer nos amis et alliés proches en Europe, nos troupes stationnées à l’étranger, et capables d’atteindre le territoire américain. Imaginez simplement à quel point ce régime serait enhardi s’il possédait — et était réellement armé de — armes nucléaires et des moyens de les livrer.

Pour ces raisons, l’armée américaine mène une opération massive et continue afin d’empêcher cette dictature très malfaisante et radicale de menacer les intérêts fondamentaux de sécurité nationale de l’Amérique. Nous allons détruire leurs missiles et raser leurs sites de missiles jusqu’au sol. Ce sera une oblitération totale. Nous allons nous assurer que les proxies terroristes du régime ne déstabilisent plus la région ni le monde, qu’ils n’utilisent plus leurs engins explosifs improvisés — ou bombes artisanales, comme on les appelle parfois — pour blesser grièvement et tuer des milliers et des milliers de personnes, dont beaucoup d’Américains. Et nous veillerons à ce que l’Iran ne soit plus jamais en mesure de poursuivre une arme nucléaire.

Le message est très simple : ils n’auront jamais une arme nucléaire.

Ce régime apprendra bientôt que personne ne défie la force et la puissance des forces armées des États-Unis. J’ai construit et reconstruit notre armée lors de mon premier mandat, et il n’existe aucune armée même proche de sa puissance, de sa force ou de sa sophistication.

Mon administration prend toutes les mesures possibles pour minimiser les risques pour le personnel américain dans cette opération. Cela dit — et je ne fais pas cette déclaration à la légère — le régime iranien pourrait tenter de tuer. La vie de courageux Américains ici sur le territoire pourrait être menacée, et nous pourrions avoir des pertes. Cela arrive souvent en temps de guerre. Mais nous faisons cela non seulement pour aujourd’hui — nous le faisons pour l’avenir. C’est une noble mission. Nous prions pour chaque militaire qui risque selflessment sa vie pour garantir que les Américains et nos enfants ne seront jamais menacés par un Iran doté de l’arme nucléaire.

Nous demandons à Dieu de protéger tous nos héros, et forts de Son aide, nous faisons confiance au fait que les hommes et les femmes des forces armées prévaudront. Nous avons la plus grande armée du monde, et ils prévaudront.

Aux membres des Gardiens de la révolution islamique, aux forces armées et à toutes les forces de police, je dis ce soir : vous devez déposer les armes et vous rendre complètement, ou faire face à une mort certaine. Déposez les armes — vous serez traités équitablement et bénéficierez d’une immunité totale — ou vous ferez face à une mort certaine.

Enfin, au grand et fier peuple d’Iran, je dis ce soir : l’heure de votre liberté est venue. Restez à l’abri. Ne quittez pas vos maisons. Il est très dangereux dehors. Des bombes vont tomber partout. Lorsque nous aurons terminé, prenez le contrôle de votre gouvernement — il sera vôtre. Ce sera probablement votre seule chance pour des générations.

Pendant de nombreuses années, vous avez demandé l’aide de l’Amérique, mais vous ne l’avez jamais obtenue. Aucun président n’était prêt à faire ce que je suis prêt à faire ce soir. Vous avez maintenant un président qui vous donne ce que vous voulez. Alors voyons comment vous répondez.

L’Amérique est de retour — et avec vous — avec une force écrasante et une puissance dévastatrice. C’est maintenant le moment de prendre le contrôle de votre destin, de punir les oppresseurs et de revendiquer le glorieux avenir qui est à votre portée. C’est le moment d’agir. Ne le laissez pas passer.

Que Dieu bénisse les braves hommes et femmes des forces armées américaines. Que Dieu bénisse les États-Unis d’Amérique. Que Dieu vous bénisse tous. Merci.