Podcast – Guerre en Iran, flambée des prix

La guerre en Iran et le blocage du détroit d’Ormuz a une conséquence immédiate sur la flambée des prix. Pétrole, naphta, engrais, kérosène, c’est toute la chaîne logistique mondiale qui est touchée.
Analyse par Jean-Baptiste Noé
Analyse par Jean-Baptiste Noé
Mots-clefs : Iran
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