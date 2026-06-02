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Podcast – Guerre en Iran, flambée des prix

2 juin 2026

Temps de lecture : < 1 minute

Photo : Iran prix (c) Conflits

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Podcast – Guerre en Iran, flambée des prix

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La guerre en Iran et le blocage du détroit d’Ormuz a une conséquence immédiate sur la flambée des prix. Pétrole, naphta, engrais, kérosène, c’est toute la chaîne logistique mondiale qui est touchée.

Analyse par Jean-Baptiste Noé

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À propos de l’auteur
Jean-Baptiste Noé

Jean-Baptiste Noé

Docteur en histoire économique (Sorbonne-Université), professeur de géopolitique et d'économie politique à l'Ircom. Rédacteur en chef de Conflits.