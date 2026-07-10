Détroit d’Ormuz : l’Iran redessine la carte de la navigation mondiale

Là où le trafic suivait naguère un chenal unique et neutre, la navigation se scinde désormais en deux itinéraires rivaux, iranien au nord, omanais au sud.

Les navires attaqués les 6 et 7 juillet rappellent que la route alternative n’offre aucune garantie de sécurité et que rien, ici, n’est stabilisé.

En transformant une contrainte géographique en instrument de puissance, Téhéran fait du passage un péage et de la liberté de navigation une allégeance.

Cette carte témoigne de la fin d’un ordre ancien et de l’émergence, dans la douleur, d’un ordre nouveau imposé par Téhéran. Là où le trafic suivait naguère un chenal unique et neutre, il se scinde désormais en deux itinéraires rivaux, tandis que les cercles rouges des navires attaqués rappellent que rien, ici, n’est encore stabilisé.

la disparition du chenal neutre

Au centre de la carte, une route grise pâle, presque effacée, porte la mention « trafic d’avant-guerre ». C’est le vestige de l’ordre ancien. Pendant des décennies, les navires empruntaient un dispositif de séparation du trafic passant au plus court, épousant la géographie du détroit sans considération pour les souverainetés riveraines, conformément au droit de passage en transit garanti par la convention de Montego Bay. Ce chenal, emprunté par près de 130 navires par jour avant la crise, acheminait environ un cinquième du commerce mondial d’hydrocarbures. Il est aujourd’hui à l’état de fantôme cartographique.

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deux routes, deux souverainetés

À la place, la carte fait apparaître deux itinéraires nettement distincts. Au nord, longeant les côtes iraniennes et les îles de Qeshm et de Larak, la « route iranienne » (en orange) : c’est le tracé qu’impose désormais Téhéran. Le commandement militaire conjoint iranien a averti que tout navire s’écartant des routes qu’il a approuvées s’exposerait à « une réponse immédiate et vigoureuse ». Emprunter ce couloir, c’est accepter de facto la tutelle iranienne sur le détroit et, vraisemblablement, s’acquitter d’un droit de passage, l’Iran ayant clairement signifié que la gratuité appartenait au passé.

Emprunter ce couloir, c’est accepter de facto la tutelle iranienne sur le détroit et, vraisemblablement, s’acquitter d’un droit de passage.

Au sud, épousant la péninsule omanaise de Musandam, la « route omanaise » (en jaune) dessine l’alternative. Elle cherche à maintenir la navigation dans les eaux territoriales du sultanat d’Oman, État réputé pour sa neutralité et ses bons offices diplomatiques, à l’écart du contrôle iranien. C’est la route de ceux qui refusent de se soumettre au diktat de Téhéran. Mais, comme le montre crûment la carte, cette échappatoire n’offre aucune garantie de sécurité.

l’insécurité, malgré tout

Car les trois cercles rouges frappés de pointillés — symbolisant les navires attaqués par l’Iran les 6 et 7 juillet — se répartissent précisément le long de la route omanaise et à l’entrée méridionale du détroit, dans le golfe d’Oman. Le message iranien est limpide : choisir la route alternative ne met pas à l’abri. Entre le 6 et le 7 juillet, trois navires ont été touchés en vingt-quatre heures, dont un méthanier qatari, l’Al-Rakayyat, frappé au large de Limah. Le Qatar et l’Arabie saoudite ont imputé ces attaques à l’Iran, en dépit du cessez-le-feu.

La riposte ne s’est pas fait attendre : dès le 7 juillet, les États-Unis ont annoncé une série de « frappes puissantes » contre l’Iran et rétabli leurs sanctions sur le pétrole iranien, invoquant une « violation flagrante du cessez-le-feu ». Le fragile édifice du 17 juin vacille. La recomposition géographique n’a nullement dissipé le danger ; elle l’a redistribué.

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une leçon de géopolitique maritime

Au-delà de l’actualité, cette carte livre une leçon durable. Elle montre qu’un détroit n’est jamais un simple espace physique : c’est un rapport de force rendu visible. En imposant sa propre route et en sanctionnant ceux qui l’évitent, l’Iran transforme une contrainte géographique — la nécessité pour un cinquième du pétrole mondial de franchir ce goulet de quelques dizaines de kilomètres de large — en instrument de puissance politique. Le passage devient péage, la liberté de navigation devient allégeance.

Pour les pétromonarchies du Golfe, pour les compagnies d’assurance dont les primes de risque de guerre ont explosé, pour l’Organisation maritime internationale qui juge que les navires ne devraient pas s’y aventurer « tant que les conditions de sécurité ne sont pas réunies », la question n’est plus seulement économique. Elle touche au principe même de la liberté des mers, patiemment construit depuis Grotius.