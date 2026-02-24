Podcast – Ormuz : le détroit du pétrole

Large de 53 km, le détroit d’Ormuz voit défiler une grande partie des flux de pétrole mondiaux. Une artère indispensable au commerce mondial, notamment entre les pays arabes et l’Asie.
Analyse de Jean-Baptiste Noé
Mots-clefs : Iran
L’Iran se trouve aujourd’hui à un possible tournant critique, marqué par des tensions internes, une isolation internationale et une convergence sans précédent de pressions diplomatiques, militaires et morales. Par : Charles Stoeng. Ancien sous-officier supérieur de la Légion étrangère...
Cette carte met en évidence la géographie dense et profondément stratégique des infrastructures pétrolières iraniennes. Raffineries, pipelines et axes d’exportation dessinent un réseau vital, à la fois économique, politique et militaire, qui structure le territoire iranien et...