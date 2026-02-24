Conflits, revue de géopolitique
Podcast – Ormuz : le détroit du pétrole

24 février 2026

Photo : Ormuz (c) Conflits

Podcast – Ormuz : le détroit du pétrole

par

Large de 53 km, le détroit d’Ormuz voit défiler une grande partie des flux de pétrole mondiaux. Une artère indispensable au commerce mondial, notamment entre les pays arabes et l’Asie.

Analyse de Jean-Baptiste Noé

Jean-Baptiste Noé

Jean-Baptiste Noé

Docteur en histoire économique (Sorbonne-Université), professeur de géopolitique et d'économie politique à l'Ircom. Rédacteur en chef de Conflits.