Huawei à la conquête du monde.

Huawei, fondée en 1987 dans des conditions modestes, est devenue un acteur incontournable des technologies de l’information et de la communication. Avec une vision stratégique unique et une culture axée sur la résilience et l’innovation, l’entreprise s’est imposée comme un leader mondial.

Fondée en 1987 par Ren Zhengfei, Huawei s’est imposée comme un acteur central des technologies de l’information et de la communication (TIC). L’entreprise a émergé dans une Chine en pleine transformation, où le développement d’infrastructures télécoms constituait un défi majeur. Ren Zhengfei a alors défini une vision stratégique exigeante, qui a forgé la culture de l’entreprise. Aujourd’hui, avec près de 207 000 employés répartis dans 170 pays, Huawei s’impose comme un leader de la tech.

Les origines : bâtir dans l’incertitude

Huawei est née dans des conditions particulièrement difficiles. Avec un capital initial de seulement 21 000 yuans (environ 3 000 dollars), Ren Zhengfei, un ancien officier de l’armée chinoise, a fondé l’entreprise à Shenzhen, le 15 septembre 1987. À l’époque, les infrastructures télécoms en Chine étaient rudimentaires, et les multinationales étrangères dominaient le marché. Ren Zhengfei a compris que pour survivre, Huawei devait développer ses propres technologies, même avec des ressources limitées. L’équipe initiale travaillait jour et nuit, souvent dans des locaux rudimentaires, pour concevoir des produits capables de concurrencer les grandes entreprises.

La vision de Ren Zhengfei s’articule autour de trois principes fondamentaux : la résilience dans l’adversité, l’apprentissage permanent et la conquête patiente et méthodique du marché. Cette philosophie – que résume son propos : « survivre avant de se développer, se développer avant d’être fort » – a jeté les bases de la croissance de Huawei. Dès ses débuts, l’entreprise a adopté une politique de réinvestissement massif de ses bénéfices dans la recherche et le développement (R&D), posant ainsi les fondations d’un futur géant mondial des télécommunications.

L’innovation comme moteur stratégique

En effet, l’innovation constitue le pilier central de la stratégie de Huawei. En consacrant un quart de son chiffre d’affaires annuel à la R&D, soit 22 milliards d’euros environ, l’entreprise s’assure de rester à l’avant-garde des évolutions technologiques. Les partenaires académiques – par exemple avec l’ETH Zurich et le MIT – témoignent de son engagement envers une innovation collaborative et rigoureuse. En 2022, Huawei a produit plus de 6 000 publications scientifiques et déposé de nombreux brevets, consolidant ainsi sa position de leader en recherche appliquée.

La collaboration avec British Telecom pour le projet « 21st Century Network » a révélé les capacités d’innovation de Huawei. L’entreprise chinoise a modernisé les infrastructures télécoms britanniques grâce à des technologies de pointe et des standards rigoureux. Ce projet a considérablement renforcé la crédibilité de Huawei sur la scène internationale, illustrant son aptitude à relever des défis complexes.

On notera que « Huawei » signifie « bel ouvrage », mais que le nom de l’entreprise est un jeu de mots avec une expression chinoise qui signifie « La Chine prometteuse ». Derrière l’aventure Huawei, il y a une ambition nationale de leadership mondial. Après les sanctions américaines de 2019, Huawei a ainsi redoublé d’efforts pour développer des solutions indépendantes, notamment en semi-conducteurs, et a accéléré le déploiement d’HarmonyOS, son propre système d’exploitation.

Une stratégie hybride : entre localisation et globalisation

L’un des atouts majeurs de Huawei réside dans sa capacité à allier adaptation locale et intégration globale. Cette stratégie hybride repose sur une approche décentralisée où chaque entité régionale bénéficie d’une autonomie suffisante pour répondre aux besoins spécifiques des marchés locaux tout en restant alignée avec les objectifs stratégiques globaux.

Huawei personnalise ses solutions pour répondre aux attentes de ses clients. Par exemple, en Inde, l’entreprise a introduit des équipements adaptés aux conditions locales, notamment des réseaux résilients aux coupures d’électricité fréquentes dans les zones rurales. En Afrique, Huawei a travaillé sur de nombreux projets permettant de connecter des régions isolées grâce à des technologies simples mais efficaces, souvent adaptées aux infrastructures limitées de ces zones.

Un autre exemple de cette stratégie est la manière dont Huawei a collaboré avec des partenaires en Europe pour concevoir des centres de données répondant aux normes environnementales les plus strictes. En Scandinavie, l’entreprise a développé des systèmes de refroidissement exploitant l’air extérieur, réduisant de manière significative l’empreinte carbone de ces installations. Cette approche démontre une compréhension fine des priorités régionales, comme la durabilité environnementale en Europe.

En combinant local et global, Huawei offre ainsi des solutions adaptées aux réalités de chaque marché tout en maintenant une cohérence stratégique. Cette capacité à naviguer entre les échelles locale et internationale est au cœur de sa compétitivité mondiale.

Leadership dans un monde en mutation

La vision de Huawei pour le futur des télécommunications s’inscrit dans un contexte géopolitique complexe où l’entreprise cherche à définir de nouveaux standards mondiaux. Huawei aspire en effet à devenir un acteur clé des transformations technologiques qui façonneront les prochaines décennies.

La 6G en est un exemple frappant. Huawei investit massivement pour établir des standards qui permettront des avancées majeures dans les communications, les villes intelligentes et les applications industrielles. Huawei a ainsi collaboré avec des institutions de recherche asiatiques et européennes pour tester des prototypes de réseaux 6G intégrant des technologies quantiques. Ces initiatives devraient révolutionner la connectivité en combinant réseaux ultra-rapides, intelligence artificielle avancée et gestion énergétique optimisée.

En matière d’autonomie technologique, Huawei a transformé ses infrastructures internes pour réduire sa dépendance aux fournisseurs étrangers. Après les sanctions américaines, l’entreprise a lancé le Kirin, une puce développée en interne qui équipe désormais ses smartphones haut de gamme. HarmonyOS, son propre système d’exploitation, est un autre exemple de cette stratégie visant à sécuriser l’avenir technologique de l’entreprise tout en renforçant son indépendance.

Toujours soucieuse de soigner son image, Huawei continue d’œuvrer dans un rôle de leader inclusif. À travers son initiative « Tech4All », l’entreprise a équipé des écoles rurales en Afrique et en Asie avec des technologies de réalité augmentée pour améliorer l’apprentissage scientifique. En Amérique latine, Huawei a collaboré avec des gouvernements pour développer des programmes de formation numérique destinés aux jeunes défavorisés, illustrant son engagement à réduire les inégalités par l’innovation technologique.

Les employés : héros silencieux de Huawei

Les employés de Huawei sont au cœur de son succès. La culture d’entreprise valorise l’autonomie, la résilience et la prise de risques calculés. Ren Zhengfei insiste sur l’importance de permettre aux employés d’apprendre de leurs échecs et de repousser leurs limites.

Dans des contextes exigeants, les employés de Huawei ont souvent fait preuve d’un dévouement exceptionnel. En Afrique, des ingénieurs ont surmonté des défis logistiques pour connecter des régions isolées, transportant parfois du matériel à dos d’âne dans des zones montagneuses inaccessibles. Ces efforts ont transformé la vie des populations locales, facilitant l’accès à l’éducation et aux soins de santé. Pendant la guerre civile en Côte d’Ivoire, les équipes de Huawei ont maintenu les réseaux opérationnels en traversant des zones à risque, démontrant un courage et un engagement remarquables, au service de l’image de l’entreprise.

Huawei investit également dans le développement professionnel de ses employés. Le programme global de mentoring « Bridge to the Future », lancé en 2021, met en relation des cadres expérimentés avec de jeunes talents pour accélérer leur montée en compétences. Ce programme s’inscrit dans une stratégie de gestion des talents visant à répondre aux besoins d’innovation dans des secteurs stratégiques comme la 6G et l’intelligence artificielle. Ce type d’initiative reflète la volonté de l’entreprise de renforcer sa présence localement en cultivant une culture de l’excellence.

À lire aussi :

Smartphone : Huawei est de retour

Il y a 40 ans, le premier Macintosh d’Apple : l’expérience utilisateur comme innovation