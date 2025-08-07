Ils luttent contre les incendies

Lors des incendies de grande ampleur, notamment dans les zones forestières, les moyens terrestres peuvent vite devenir insuffisants. C’est là qu’interviennent des appareils aériens puissants et spécialisés, capables d’atteindre les foyers les plus inaccessibles et de déverser d’importantes quantités d’eau ou de produits retardants. Parmi eux, les Canadairs et les hélicoptères bombardiers d’eau jouent un rôle crucial.
Le Canadair (bombardier d’eau amphibie)
Le Canadair, officiellement appelé CL-415 ou CL-215 selon les modèles, est un avion amphibie conçu spécifiquement pour la lutte contre les feux de forêt.
Caractéristiques principales :
Capacité d’eau : environ 6 000 litres
Recharge rapide : il peut écoper sur un plan d’eau (lac, mer, rivière) en quelques secondes, sans atterrir
Maniabilité : conçu pour voler à basse altitude et larguer précisément sur les foyers d’incendie
Utilisation en série : souvent déployé en escadrilles pour augmenter l’efficacité
Les hélicoptères bombardiers d’eau (hbe)
Les hélicoptères sont très utilisés pour les incendies en zones montagneuses, escarpées ou urbaines.
Types d’hélicoptères utilisés
Super Puma
Kamov Ka-32
Erickson S-64 Aircrane
AS350 Écureuil
Moyens de largage
Bambi Bucket : une poche souple suspendue sous l’hélicoptère, pouvant transporter jusqu’à 2 000 litres
Réservoir interne : pour certains modèles, l’eau est stockée à l’intérieur de l’appareil
Canons à eau : certains hélicoptères peuvent arroser avec précision depuis une lance embarquée
Les avions à turbine larges (type Dash 8, Air Tractor)
En plus des Canadairs, d’autres avions à hélices sont modifiés pour servir de bombardiers d’eau :
Dash 8 Q400MR : peut transporter 10 000 litres d’eau ou de retardant
Air Tractor AT-802 : petit avion agricole transformé pour larguer rapidement sur des feux naissants