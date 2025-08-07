Conflits, revue de géopolitique
Conflits, revue de géopolitique
Ils luttent contre les incendies

7 août 2025

Temps de lecture : 2 minutes

Photo : (c) AFP

Ils luttent contre les incendies

par

Lors des incendies de grande ampleur, notamment dans les zones forestières, les moyens terrestres peuvent vite devenir insuffisants. C’est là qu’interviennent des appareils aériens puissants et spécialisés, capables d’atteindre les foyers les plus inaccessibles et de déverser d’importantes quantités d’eau ou de produits retardants. Parmi eux, les Canadairs et les hélicoptères bombardiers d’eau jouent un rôle crucial.

Le Canadair (bombardier d’eau amphibie)

Le Canadair, officiellement appelé CL-415 ou CL-215 selon les modèles, est un avion amphibie conçu spécifiquement pour la lutte contre les feux de forêt.

Caractéristiques principales :

Capacité d’eau : environ 6 000 litres

Recharge rapide : il peut écoper sur un plan d’eau (lac, mer, rivière) en quelques secondes, sans atterrir

Maniabilité : conçu pour voler à basse altitude et larguer précisément sur les foyers d’incendie

Utilisation en série : souvent déployé en escadrilles pour augmenter l’efficacité

Les hélicoptères bombardiers d’eau (hbe)

Les hélicoptères sont très utilisés pour les incendies en zones montagneuses, escarpées ou urbaines.

Types d’hélicoptères utilisés

Super Puma

Kamov Ka-32

Erickson S-64 Aircrane

AS350 Écureuil

Moyens de largage

Bambi Bucket : une poche souple suspendue sous l’hélicoptère, pouvant transporter jusqu’à 2 000 litres

Réservoir interne : pour certains modèles, l’eau est stockée à l’intérieur de l’appareil

Canons à eau : certains hélicoptères peuvent arroser avec précision depuis une lance embarquée

Les avions à turbine larges (type Dash 8, Air Tractor)

En plus des Canadairs, d’autres avions à hélices sont modifiés pour servir de bombardiers d’eau :

Dash 8 Q400MR : peut transporter 10 000 litres d’eau ou de retardant

Air Tractor AT-802 : petit avion agricole transformé pour larguer rapidement sur des feux naissants

(c) AFP

Revue Conflits avec AFP

