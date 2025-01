Infographie – Les principaux vendeurs d’armes en 2023 : une industrie en mutation et en expansion

En 2023, les ventes des 100 plus grandes entreprises d’armement ont atteint un chiffre record de 632 milliards de dollars, soit une augmentation de 4,2 % par rapport à l’année précédente. Ce résultat traduit une évolution constante du secteur, portée par des tensions géopolitiques exacerbées et une augmentation globale des dépenses militaires.

L’Amérique du Nord : une prééminence réaffirmée

Les États-Unis confirment leur place de leader mondial avec des revenus totaux de 316,8 milliards de dollars, soit près de la moitié des ventes mondiales d’armes. Des acteurs majeurs comme Lockheed Martin, qui conserve sa position dominante avec 60,8 milliards de dollars, RTX et Northrop Grumman continuent de tirer profit de la demande constante pour des systèmes d’armes sophistiqués. Ces entreprises bénéficient largement des contrats du Pentagone, en particulier pour le déploiement des chasseurs F-35, les systèmes antimissiles Patriot et le développement de technologies spatiales. En 2022, cependant, les ventes des entreprises américaines du Top 100 avaient enregistré une baisse de 7,9 %, à 302 milliards de dollars, ce qui traduisait une stabilisation après la forte dynamique de croissance des années précédentes. La progression de 2,5 % en 2023 marque donc une reprise, mais reste modeste comparée à la croissance observée en Asie.

Europe et Russie : une région marquée par la guerre

L’Europe a également connu une augmentation de ses ventes d’armes, atteignant un total de 121 milliards de dollars en 2022, en hausse de 0,9 %. Les entreprises telles que BAE Systems (Royaume-Uni), Thales (France) et Leonardo (Italie) ont bénéficié de la hausse des budgets de défense des États européens, notamment ceux situés à proximité de la Russie. La guerre en Ukraine a également fortement influencé les dynamiques du marché : l’Ukraine, dont les revenus dans le secteur ont atteint 2,2 milliards de dollars en 2023 (+68,7 % par rapport à 2022), illustre l’impact d’une économie de guerre axée sur l’acquisition rapide de matériels militaires.

En Russie, les ventes ont augmenté de 39,7 % pour atteindre 25,5 milliards de dollars, portées par des acteurs comme Rostec. Cette croissance répond principalement à une demande interne liée aux opérations militaires en Ukraine, mais également à des exportations vers des partenaires stratégiques, comme l’Iran et certains États africains. Toutefois, les sanctions internationales limitent l’accès de la Russie à des composants critiques, freinant ainsi le développement de technologies avancées.

Asie-Pacifique : une région en plein essor

La région Asie-Pacifique, dominée par la Chine, affiche des taux de croissance parmi les plus élevés. Les entreprises chinoises comme Norinco, CSSC et CETC représentent à elles seules 18 % des ventes mondiales d’armes, avec des revenus atteignant 108 milliards de dollars en 2022 (+2,7 %). Cette performance s’appuie sur une demande interne soutenue par la modernisation rapide de l’armée populaire de libération, ainsi que sur des exportations ciblant l’Afrique, l’Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient. La Corée du Sud, avec des revenus de 11 milliards de dollars (+38,6 %), continue de se distinguer grâce à ses exportations croissantes, notamment vers la Pologne, qui a commandé des chars K2 et des obusiers K9.

Le Japon, en révision de sa doctrine de défense, enregistre une augmentation de 35,4 % de ses ventes d’armes, atteignant 10 milliards de dollars. Cette hausse reflète un virage stratégique marqué par une augmentation significative des dépenses militaires et le développement d’armes destinées à contrer les tensions croissantes dans la région indo-pacifique.

Moyen-Orient : des acteurs émergents

Le Moyen-Orient émerge comme une région stratégique à forte croissance. En 2022, les sept entreprises basées dans cette zone ont vu leurs ventes augmenter de 11 %, pour atteindre 17,9 milliards de dollars. Israël reste un acteur majeur avec des revenus de 13,6 milliards de dollars (+15,2 %), grâce à des innovations comme le Dôme de fer et des exportations étendues vers l’Europe et l’Asie. La Turquie renforce également sa position dans l’industrie grâce à des entreprises comme Baykar, connue pour ses drones Bayraktar TB2, largement utilisés dans plusieurs théâtres de conflit. Avec une croissance de 22 %, les ventes d’armes turques atteignent 5,5 milliards de dollars, confirmant le rôle grandissant de cette région.

À lire également : Le problème des armements polonais