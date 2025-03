Guerre au Kivu : rencontre surprise Tshisekedi-Kagame à Doha, un cessez-le feu évoqué

Le Golfe se transforme décidément en table des négociations. Les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame se sont rencontrés mardi dans le plus grand secret à Doha, où ils ont discuté d’un possible cessez-le-feu pour tenter de mettre fin au conflit au Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC).

Joint Statement between the State of #Qatar, the Democratic Republic of the #Congo, and the Republic of #Rwanda

— Qatar News Agency (@QNAEnglish) March 18, 2025