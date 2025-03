Infographie – Taïwan : Intensification des incursions d’avions militaires chinois

Depuis le 1er janvier 2024, les incursions d’avions militaires chinois autour de Taïwan se sont intensifiées, atteignant des records inquiétants. Le 15 octobre 2024, 153 appareils ont été détectés en une seule journée, après d’importants exercices militaires chinois. Cette mobilisation massive a été interprétée comme une démonstration de force de Pékin, qui considère Taïwan comme une province rebelle à réunifier, par la force si nécessaire.

Une tendance à la hausse des incursions

D’après le ministère de la Défense de Taïwan, le nombre d’incursions dans la zone d’identification de défense aérienne (ADIZ) a augmenté de manière significative en 2024 et début 2025. La journée du 27 février 2025 a vu 45 avions militaires chinois pénétrer dans l’espace aérien identifié par Taipei, soulignant une stratégie de pression constante exercée par Pékin. Le schéma de ces incursions suit souvent un modèle précis : envoi d’avions de chasse J-16 et Su-30, de bombardiers H-6 et de drones de surveillance, notamment le BZK-005 et le TB-001.

Selon The South China Morning Post, ces incursions ont pour but de tester la réactivité des forces taïwanaises, d’user leurs défenses et de signaler à Washington que la Chine maintient une posture agressive dans le détroit de Taïwan. Pékin cherche aussi à intimider le nouveau gouvernement taïwanais élu en janvier 2024, qui a affirmé son intention de renforcer les liens avec les États-Unis et le Japon.

Un contexte international tendu

L’augmentation des incursions intervient dans un contexte de relations sino-américaines détériorées. Le Pentagone a récemment confirmé que des destroyers américains de la classe Arleigh Burke ont traversé le détroit de Taïwan à plusieurs reprises en 2024, en réponse aux manœuvres chinoises. Washington a également renforcé ses ventes d’armes à Taipei, avec la livraison de nouveaux missiles Harpoon, des drones MQ-9 Reaper et des systèmes de défense antimissile Patriot PAC-3.

De son côté, Pékin accuse les États-Unis de « provocations » et avertit que ces livraisons d’armes « ne feront qu’accélérer la réunification inévitable ». Le Global Times, média chinois d’État, a publié plusieurs éditoriaux appelant à une réponse plus ferme contre l’ingérence américaine et dénonçant les « tentatives de militarisation » de l’île par Washington.

Quelles perspectives ?

L’évolution de la situation dépendra en grande partie de l’attitude des États-Unis et de la posture diplomatique de la Chine. Selon The New York Times, le gouvernement américain débat actuellement de nouvelles sanctions économiques contre Pékin en cas d’escalade militaire, tandis que Taipei renforce son propre budget de défense pour 2025, avec une augmentation de 13,9 %, atteignant 19 milliards de dollars.

L’année 2025 pourrait donc voir une multiplication des démonstrations de force autour de Taïwan, avec un risque accru d’incident aérien ou maritime qui pourrait aggraver encore davantage les tensions dans la région indo-pacifique.

