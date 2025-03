Infographie – Les terres rares, éléments stratégiques

Les terres rares sont un groupe de 17 éléments métalliques aux propriétés exceptionnelles (optiques, magnétiques, chimiques) qui les rendent indispensables dans de nombreux secteurs industriels et stratégiques. Leur importance a explosé ces dernières années en raison de la demande croissante pour des technologies avancées, notamment dans l’électronique, la défense et la transition énergétique.

Des applications industrielles et technologiques majeures

Les terres rares sont essentielles à la fabrication de plusieurs composants de haute technologie. Dans le secteur de l’énergie, elles sont utilisées dans les aimants permanents des moteurs électriques et des éoliennes, où le néodyme et le dysprosium améliorent leur efficacité. Dans l’imagerie médicale et les lasers, l’europium et le gadolinium jouent un rôle clé dans le fonctionnement des appareils à rayons X et des scanners IRM. L’industrie automobile dépend fortement des terres rares pour les catalyseurs de pots d’échappement, optimisant la réduction des émissions polluantes. L’électronique grand public en fait aussi un usage intensif : écrans LED, batteries rechargeables et verres optiques nécessitent du terbium, de l’yttrium ou du cérium.

Une production géopolitiquement sensible

La production des terres rares est extrêmement concentrée. Selon l’USGS, plus de 70 % de l’extraction mondiale est assurée par la Chine, qui détient également une position dominante dans le raffinage et la transformation de ces minerais. En 2023, les restrictions chinoises sur les exportations de gallium et de germanium ont illustré la capacité de Pékin à utiliser ces ressources comme levier stratégique face aux tensions commerciales avec les États-Unis et l’Union européenne. En réponse, plusieurs pays cherchent à diversifier leurs sources d’approvisionnement. Les États-Unis réinvestissent dans l’exploitation de la mine de Mountain Pass en Californie, tandis que l’Europe explore des gisements en Suède et en Norvège. L’Australie, deuxième producteur mondial, joue un rôle clé en développant ses capacités d’exportation vers des alliés occidentaux.

Nouveaux gisements stratégiques : Groenland et Ukraine

Le Groenland est au cœur des enjeux liés aux terres rares. Ses vastes réserves de ces minerais critiques attirent l’intérêt des grandes puissances, notamment les États-Unis, l’Union européenne et la Chine. En 2024, le gouvernement local a annoncé un cadre réglementaire plus strict pour l’exploitation minière, privilégiant des investissements alignés avec les normes environnementales occidentales. La Chine, qui avait tenté d’accroître son influence sur l’île via des projets miniers, voit désormais son accès restreint, tandis que l’UE cherche à sécuriser un partenariat stratégique pour exploiter ces ressources de manière durable. En parallèle, les États-Unis ont récemment annoncé un projet de financement d’infrastructures pour garantir que l’extraction groenlandaise ne tombe pas sous contrôle chinois, consolidant ainsi leur influence dans l’Arctique.

Lors de son dernier discours devant le Congrès, Donald Trump a réitéré sa proposition d’achat du Groenland, une idée qu’il avait déjà avancée en 2019. L’ancien président américain a insisté sur la nécessité pour les États-Unis de sécuriser l’accès aux ressources stratégiques de l’île, notamment les terres rares, afin de réduire leur dépendance à la Chine. Cette annonce a ravivé les tensions avec le Danemark, qui contrôle toujours le Groenland, ainsi qu’avec l’Union européenne, qui tente également de nouer des accords avec le gouvernement local pour garantir un accès préférentiel aux minerais critiques.

L’Ukraine dispose également d’importantes réserves de terres rares, notamment dans les régions de Dnipropetrovsk et de Donetsk. En raison du conflit avec la Russie, ces ressources ont pris une importance géopolitique majeure. L’Union européenne et les États-Unis soutiennent des initiatives pour développer l’exploitation ukrainienne et réduire la dépendance aux importations chinoises. Toutefois, une partie des gisements est située dans des zones actuellement contestées, ce qui complique leur mise en production à court terme. Récemment, l’Union européenne a annoncé un plan de coopération énergétique avec l’Ukraine pour sécuriser l’approvisionnement en minerais critiques, tout en finançant des infrastructures minières résilientes aux risques de guerre.

