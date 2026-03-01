Iran : après la mort de Khamenei, les frappes se poursuivent

La mort de Khamenei a été confirmée dans la nuit. En Iran, les frappes se poursuivent

Le chef de la sécurité iranienne met en garde contre les tentatives de division

Iran: le processus de transition après la mort de Khamenei va commencer dimanche

Le processus de transition en Iran après la mort du guide suprême Ali Khamenei va démarrer dimanche, a annoncé le principal responsable de la sécurité du pays, Ali Larijani.

« Un conseil de direction provisoire sera bientôt formé. Le président, le chef du pouvoir judiciaire et un juriste du Conseil des gardiens assumeront la responsabilité jusqu’à l’élection du prochain dirigeant », a déclaré M. Larijani, chef du plus haut organe de sécurité iranien, le Conseil suprême de sécurité nationale, et ancien conseiller d’Ali Khamenei. « Ce conseil sera mis en place dès que possible. Nous travaillons à sa formation dès aujourd’hui », a-t-il ajouté.

Une nouvelle série d’explosions entendue à Dubaï (journalistes AFP)

Des correspondants de l’AFP à Dubaï ont entendu une deuxième série d’explosions dimanche matin, au lendemain du début des attaques de l’Iran dans le Golfe, en riposte aux frappes américaines et israéliennes qui ont tué le guide suprême iranien.

Des explosions avaient déjà été entendues plus tôt à Dubaï, ainsi qu’à Doha au Qatar et dans la capitale de Bahreïn, Manama.

Trump menace l’Iran d’une riposte militaire « sans précédent » en cas de représailles

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que les Etats-Unis frapperaient l’Iran avec une force jamais vue auparavant si le pays ripostait à l’attaque américano-israélienne qui a tué le guide suprême Ali Khamenei.

« L’Iran vient de déclarer qu’il allait frapper très fort aujourd’hui, plus fort qu’il n’a jamais frappé auparavant », a écrit M. Trump sur sa plateforme Truth Social.

« IL VAUT MIEUX QU’ILS NE LE FASSENT PAS, CAR S’ILS LE FONT, NOUS LES FRAPPERONS AVEC UNE FORCE SANS PRECEDENT! »

L’Iran s’était préparé à « tous les scénarios », y compris la mort de Khamenei (chef du Parlement)

L’Iran s’était préparé à « tous les scénarios », y compris la mort de son guide suprême Ali Khamenei, a déclaré dimanche le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf.

« Nous nous sommes préparés à ces moments et avons envisagé tous les scénarios », a déclaré M. Ghalibaf dans une vidéo diffusée à la télévision d’Etat. Il a ajouté que le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avaient « franchi nos lignes rouges » et « en subiront les conséquences ».

Mort de Khamenei: « justice a été rendue », se félicite le ministre israélien de la Défense

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, s’est félicité dimanche de la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, déclarant que « justice a été rendue ».

« Khamenei a été éliminé (…) ainsi que les hauts responsables de la forteresse terroriste iranienne », a écrit M. Katz dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. « Justice a été faite, et l’axe du mal a subi un revers cuisant ».

Un épais nuage de fumée noire au-dessus de Doha après des explosions

Une épaisse fumée noire était visible au-dessus de Doha dimanche matin après plusieurs fortes explosions entendues dans la capitale du Qatar, selon un journaliste de l’AFP.

Le nuage de fumée était visible à l’horizon du sud de la ville après que l’Iran a pris pour cible des bases américaines dans les Etats du Golfe en riposte aux frappes américano-israéliennes qui ont coûté la vie au guide suprême Ali Khamenei.

Des manifestants tentent de prendre d’assaut la zone hébergeant l’ambassade américaine à Bagdad

Des manifestants ont tenté de prendre d’assaut dimanche matin la zone hébergeant l’ambassade des Etats-Unis à Bagdad, après la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei dans l’offensive américano-israélienne, selon une source sécuritaire irakienne.

« Leurs tentatives ont jusqu’à présent été mises en échec, mais ils continuent d’essayer » de percer les lignes des forces de sécurité, a déclaré à l’AFP cette source. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux ont montré des manifestants lançant des pierres sur les forces de sécurité, qui ont riposté avec des gaz lacrymogènes, et un employé de l’AFP a vu des centaines de personnes brandissant des drapeaux de groupes pro-iraniens.

Nouvelles explosions entendues dans les monarchies du Golfe

Des journalistes de l’AFP ont entendu dimanche matin de nouvelles explosions dans plusieurs villes des monarchies du Golfe, au moment où l’Iran a promis de frapper des bases militaires américaines dans la région en riposte à l’offensive américano-israélienne contre lui.

Ces explosions ont été entendues à Dubaï aux Emirats arabes unis, à Doha au Qatar, ainsi qu’à Manama, la capitale du Bahreïn.

L’Iran a lancé de nouvelles attaques sur Israël et des bases américaines

L’Iran a lancé dimanche une nouvelle vague d’attaques de missiles et de drones visant des bases militaires américaines dans la région et en Israël, ont annoncé les médias d’Etat, en représailles aux frappes américano-israéliennes qui ont coûté la vie au guide suprême Ali Khamenei.

« Vingt-sept » bases américaines de la région, ainsi que le quartier général de l’armée israélienne et un complexe industriel de défense à Tel-Aviv figuraient parmi les cibles, a indiqué la télévision d’Etat iranienne.

Iran: des milliers de personnes rendent hommage à Ali Khamenei dans le centre de Téhéran (journalistes AFP)

Des milliers de personnes ont convergé dimanche vers l’emblématique place Enghelab à Téhéran après l’annonce de la mort du guide suprême Ali Khamenei, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Vêtus de noir pour la plupart, certains en pleurs, et brandissant des portraits de celui qui était au pouvoir en Iran depuis 1989, ces manifestants ont scandé « A mort l’Amérique! », « A mort Israël! » au milieu de drapeaux de la République islamique. La mort d’Ali Khamenei, 86 ans, tué lors de frappes israélo-américaines samedi contre sa résidence à Téhéran, a été confirmée dimanche par la télévision d’Etat.