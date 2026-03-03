Iran : un tournant comparable à 1991. Fabrice Balanche

Fabrice Balanche était l’invité de Lyon Capitale.6 minutes pour décrypter et éclairer la guerre en Iran

Pour Fabrice Balanche, maître de conférences à l’université Lyon 2 et spécialiste de géopolitique du Moyen-Orient, le parallèle s’impose : « on est dans un tournant historique majeur, assez comparable à ce qui s’est passé en 1990-1991 lorsque les États-Unis ont déclenché l’opération Tempête du désert contre Saddam Hussein. » À l’époque, il s’agissait d’affirmer la puissance américaine après la chute de l’Union soviétique. Aujourd’hui, l’adversaire a changé, c’est la Chine. En prenant la main sur le Moyen-Orient, premier producteur mondial de pétrole et de gaz, Donald Trump cherche à priver Pékin d’une ressource vitale pour son développement. Les enjeux locaux – le programme nucléaire et balistique iranien, la sécurité d’Israël – sont réels, mais ils s’inscrivent dans une rivalité de puissances à l’échelle mondiale.

Fabrice Balanche est membre du comité scientifique de Conflits.

