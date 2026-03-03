Conflits, revue de géopolitique
Magazines
Conflits, revue de géopolitique

3 mars 2026

Temps de lecture : < 1 minute

Photo : (c) Fabrice Balanche

Print Friendly, PDF & EmailImprimer
Abonnement Conflits

Conflits armés, Escalade en Iran, Vidéos

Iran : un tournant comparable à 1991. Fabrice Balanche

par

Fabrice Balanche était l’invité de Lyon Capitale.6 minutes pour décrypter et éclairer la guerre en Iran

Pour Fabrice Balanche, maître de conférences à l’université Lyon 2 et spécialiste de géopolitique du Moyen-Orient, le parallèle s’impose : « on est dans un tournant historique majeur, assez comparable à ce qui s’est passé en 1990-1991 lorsque les États-Unis ont déclenché l’opération Tempête du désert contre Saddam Hussein. » À l’époque, il s’agissait d’affirmer la puissance américaine après la chute de l’Union soviétique. Aujourd’hui, l’adversaire a changé, c’est la Chine. En prenant la main sur le Moyen-Orient, premier producteur mondial de pétrole et de gaz, Donald Trump cherche à priver Pékin d’une ressource vitale pour son développement. Les enjeux locaux – le programme nucléaire et balistique iranien, la sécurité d’Israël – sont réels, mais ils s’inscrivent dans une rivalité de puissances à l’échelle mondiale.

Fabrice Balanche est membre du comité scientifique de Conflits.

A lire aussi : Le remodelage du Moyen-Orient de Gaza à l’Iran

Mots-clefs :

Temps de lecture : < 1 minute

Photo : (c) Fabrice Balanche

Vous venez de lire un article en accès libre

La Revue Conflits ne vit que par ses lecteurs. Pour nous soutenir, achetez la Revue Conflits en kiosque ou abonnez-vous !

À propos de l’auteur
Fabrice Balanche

Fabrice Balanche

Docteur en géographie politique, HDR, spécialiste de la Syrie et du Liban.
La Lettre Conflits
3 fois par semaine

La newsletter de Conflits

Voir aussi

[jblog_post_related number_post= »8px » disabled_on= »off|on|off » _builder_version= »4.16″ _module_preset= »default » module_text_align= »left » text_orientation= »left » global_colors_info= »{} » _i= »1″ _address= »3.0.0.1″ theme_builder_area= »et_body_layout » /][jblog_post_related label= »Voir aussi » block= »13″ number_post= »6px » disabled_on= »on|off|on » _builder_version= »4.16″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} » _i= »2″ _address= »3.0.0.2″ theme_builder_area= »et_body_layout » /]