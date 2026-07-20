Kazungula, le quadripoint qui n’existe pas

Sixième épisode de notre série d’été « Les frontières inattendues ».

Au cœur de l’Afrique australe, quatre pays — Botswana, Namibie, Zambie, Zimbabwe — semblent se toucher en un point unique sur le fleuve Zambèze.

Mais ce « quadripoint », le seul au monde, est une illusion cartographique : il se dédouble, à y regarder de près, en deux tripoints distants de 150 mètres — et cette subtilité a failli déclencher une guerre.

Sur la plupart des cartes du monde, il existe un lieu unique en son genre : le seul endroit de la planète où quatre pays se rejoindraient en un seul point. Au beau milieu du fleuve Zambèze, en Afrique australe, les frontières du Botswana, de la Namibie, de la Zambie et du Zimbabwe sembleraient converger en un point mathématique — ce qu’on appelle un « quadripoint », la plus rare des configurations frontalières. On a même surnommé l’endroit les « quatre coins de l’Afrique ». Il y a juste un problème : ce point n’existe pas.

L’illusion des quatre coins

Un quadripoint — lieu où quatre territoires se touchent en un point — est d’une extrême rareté. À l’échelle des États, il n’en existe aucun de stable dans le monde. Les confluences de frontières les plus courantes sont les tripoints, où trois pays se rencontrent : on en compte plus de 170 sur la planète. Mais quatre pays se touchant exactement au même point ? Cela relève presque du prodige géométrique.

Or, à Kazungula, le prodige n’a pas lieu. Si l’on zoome sur la zone, le quadripoint supposé se dédouble en réalité en deux tripoints distincts, séparés par environ 150 mètres. À l’ouest, un premier point réunit le Botswana, la Namibie et la Zambie ; à l’est, un second réunit le Botswana, le Zimbabwe et la Zambie. Entre les deux court une courte frontière fluviale, longue d’à peine 150 mètres, entre le Botswana et la Zambie. Le « quadripoint » le plus célèbre du monde est donc, à proprement parler, un double tripoint — une quasi-rencontre que les cartes à petite échelle font passer pour une rencontre parfaite.

Comme un tour de magie à l’envers, le point disparaît dès qu’on l’examine de trop près.

Une querelle née des sables mouvants

Pourquoi cette incertitude ? Parce que la frontière y est définie par le cours du Zambèze, et qu’un fleuve, contrairement à une ligne tracée à la règle, bouge. Les traités coloniaux qui délimitèrent ces frontières se référaient à des bancs de sable et à des chenaux qui, depuis, se sont déplacés ou ont disparu. Selon l’interprétation que l’on retient et l’état du fleuve, la géométrie change : une seule combinaison aurait pu produire un véritable quadripoint, mais elle ne s’est jamais réalisée dans les faits.

Cette ambiguïté géographique aurait pu rester une curiosité pour géographes. Elle a failli tourner au conflit armé. Dans les années 1970, lorsque la Zambie et le Botswana établirent un service de ferry pour traverser le fleuve, l’Afrique du Sud — qui contrôlait alors la Namibie — et la Rhodésie (l’actuel Zimbabwe) protestèrent vivement. Leur argument était précisément celui du quadripoint : si les quatre pays se touchaient en un seul point, alors deux d’entre eux ne pouvaient pas exploiter leur propre liaison sans l’accord des deux autres. L’armée rhodésienne alla jusqu’à couler le ferry. Quelques échanges de tirs éclatèrent. La question de savoir si un quadripoint existait ou non n’était pas qu’académique : elle déterminait qui avait le droit de faire quoi sur le fleuve.

Le pont qui tranche le débat

C’est finalement le béton qui a tranché. En 2021, après des années de travaux, fut inauguré le pont de Kazungula, un ouvrage routier et ferroviaire enjambant le Zambèze pour relier la Zambie au Botswana — précisément sur cette courte frontière de 150 mètres dont certains contestaient l’existence. Détail révélateur : le pont décrit une légère courbe, sans aucune raison technique. La raison est purement géopolitique : cette courbe lui permet d’éviter de toucher les territoires namibien et zimbabwéen situés de part et d’autre, et de rester strictement sur la frontière zambo-botswanaise.

La construction de ce pont fut elle-même un acte politique. Le Zimbabwe s’y opposa, car la plupart du commerce entre la Zambie et le Botswana transitait jusque-là par son territoire, et y était taxé. Le pont, en établissant un lien direct, le privait de cette manne. Mais puisque la frontière zambo-botswanaise existe bel et bien — le quadripoint n’étant pas réel —, le Zimbabwe n’avait juridiquement pas le pouvoir d’empêcher deux pays de bâtir un ouvrage sur leur frontière commune. La cartographie fine donnait raison aux constructeurs.

Ce que le faux quadripoint révèle

Kazungula apporte à notre série une leçon d’une autre nature, presque philosophique. Les épisodes précédents montraient des frontières tracées arbitrairement par des puissances lointaines ; ici, c’est l’inverse : une frontière que la nature elle-même refuse de fixer, parce que le fleuve qui la définit ne cesse de bouger. La querelle ne porte pas sur un trait imposé, mais sur l’impossibilité même de tracer un trait précis là où l’eau commande.

Et pourtant, la logique est la même que partout ailleurs. Quelques mètres de frontière fluviale, une question de géométrie que seuls les spécialistes savent trancher, ont suffi à provoquer des tirs, à couler un ferry, à bloquer un pont pendant des années et à fâcher quatre États. C’est toute l’absurdité féconde des frontières : même là où la ligne est presque introuvable, presque immatérielle, elle suffit à cristalliser des rivalités bien réelles. Le détail cartographique le plus minuscule — 150 mètres de fleuve africain — peut peser sur le commerce, la souveraineté et la paix de toute une région. Comme si les hommes, là même où la géographie hésite, s’acharnaient à tracer des lignes pour avoir de quoi se disputer.

Prochain et dernier épisode : l’enclave de Llívia, ce village espagnol prisonnier de la France.